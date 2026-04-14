Violento ataque en un clásico del básquet argentino: un hincha se metió en la cancha y le dio un cabezazo a un entrenador

Un hincha de Belgrano agredió con un cabezazo al asistente técnico de Regatas

El clásico de la ciudad de San Nicolás entre Belgrano y Regatas por la Liga Federal de Básquet quedó empañado por un hecho de violencia que sucedió luego del partido e involucró a un espectador que irrumpió en la cancha y agredió con un cabezazo al asistente Gastón Petrella.

El encuentro, válido por la séptima fecha de la división Sudeste 2 de la tercera categoría del básquetbol argentino, se disputó el lunes 13 de abril en el estadio Fortunato Bonelli del Club Belgrano, donde el local se quedó con la victoria por 80-73 que le permitió trepar a la cima de su zona, con récord de 6 triunfos y una sola derrota.

Una vez concluido el clásico nicoleño, mientras los jugadores se saludaban entre sí y el público local festejaba haber conseguido ganarle a su histórico rival, un simpatizante de Belgrano logró acceder al rectángulo de juego y, mientras agitaba sus brazos, se topó con Petrella, asistente técnico de Regatas, a quien le aplicó un cabezazo directo al rostro. La víctima cayó al suelo, según puede verse en las imágenes de la transmisión que se hicieron virales.

De acuerdo con lo publicado por el diario local El Norte, el clásico se jugó sin público visitante aunque hubo un grupo reducido de simpatizantes de Regatas que ingresaron con entradas protocolares (familiares, dirigentes y allegados), lo cual así había sido acordado por las dirigencias de ambos clubes. También destacó que el partido se desarrolló sin inconvenientes y con total normalidad. El mismo medio informó que Petrella fue trasladado a un hospital zonal, donde quedó internado en observación tras el golpe recibido. Además, Regatas radicó la respectiva denuncia policial.

Un hincha de Belgrano agredió con un cabezazo al asistente técnico de Regatas

Luego del hecho, el club Regatas de San Nicolás emitió un comunicado en el que expresó el total apoyo y acompañamiento a Gastón Petrella por haber sido víctima de una “lamentable agresión” por parte de un aficionado vinculado a Belgrano. “Gastón es un trabajador comprometido, reconocido por su esfuerzo diario, su dedicación constante y su permanente predisposición al servicio del club y de toda nuestra comunidad”, sumaron.

“Repudiamos enérgicamente cualquier hecho de violencia que empañe al deporte y a los valores que este representa. Estas conductas no tienen lugar dentro ni fuera de una cancha. Asimismo, informamos que el club acompañará a Gastón y a su familia durante toda la etapa de recuperación, brindando el apoyo humano e institucional que resulte necesario. Del mismo modo, el club se encuentra enteramente a disposición de la Justicia y colaborará con todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de lo sucedido y para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. Deseamos a Gastón una pronta y completa recuperación, esperando verlo nuevamente junto a nosotros en el día a día de nuestra institución”, cerraron desde el club náutico.

Por su parte, desde Belgrano también dieron un parte para pedirle perdón al entrenador agredido por uno de sus simpatizantes. “El Club Belgrano San Nicolás expresa sus disculpas al Ayudante Técnico Gastón Petrella, del Club Regatas San Nicolás, por los hechos ocurridos en el marco del evento disputado. Asimismo, lamenta lo sucedido, destacando que, en su carácter de organizador, había dispuesto diversas medidas preventivas, incluyendo seguridad privada, la no concurrencia de público visitante y la contratación de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires", inició.

“La persona involucrada ha sido identificada y el Club se encuentra a disposición de la Justicia y de la Confederación Argentina de Básquet para colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido. El Club Belgrano reafirma su rechazo a todo hecho de violencia y su compromiso con el normal desarrollo de la actividad deportiva”, completó.