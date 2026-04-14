Sabrina Carpenter deslumbró en Coachella 2026 vestida por Dior

Los increíbles looks de Sabrina Carpenter como headliner de Coachella 2026

Sabrina Carpenter sumergió a su público en un universo de nostalgia hollywoodense y referencias a la industria del espectáculo durante su debut como headliner en el escenario principal de Coachella 2026.

La artista lució una serie de looks exclusivos diseñados por Dior.

En uno de los segmentos más comentados del festival, la cantante de 26 años recreó un mundo de fantasía bautizado como “Sabrinawood”, hilando una narrativa de tras bambalinas que transformó el desierto de Indio, California, en un set de película.

La escena inicial la mostró descendiendo de un auto antiguo en lo que simulaba un autocine para abrir la noche con “House Tour”, el sencillo más reciente de su álbum Man’s Best Friend. A lo largo de una hora y media, Carpenter alternó entre estrenos en vivo de sus nuevas canciones y clásicos de su repertorio, acompañada por un despliegue visual que convirtió cada cambio de vestuario en un acto narrativo dentro de su propia historia de Hollywood.

Un inicio retro-glam: rojo rubí y silueta mod

Sabrina Carpenter inauguró su debut en Coachella 2026 con un mini vestido Dior de lentejuelas rojas, evocando la estética mod de los años sesenta (Instagram)

El primer look de la cantante de “Manchild” en el escenario marcó el tono de la noche con una referencia directa a la estética de los años sesenta.

La artista apareció con un mini vestido Dior confeccionado íntegramente en lentejuelas rojas, corte línea A y escote en V ribeteado en seda burdeos.

El peinado voluminoso y el maquillaje cat-eye reforzaron el guiño a la “Old Hollywood”, estableciendo un código visual nostálgico para toda la presentación (Instagram)

Las mangas cortas y el cinturón fino en tono oscuro definieron la silueta, mientras que las medias de cristal y los Mary Janes blancos aportaron un guiño a la moda mod y el glamour clásico.

El peinado voluminoso y el maquillaje tipo cat-eye completaron el guiño a la “Old Hollywood”, estableciendo el código visual que recorrería la presentación.

Los accesorios como medias de cristal y zapatos Mary Janes blancos completaron un look que fusionó glamour clásico y modernidad escénica (Instagram)

Transparencia y dramatismo: gótico romántico en encaje negro

El segundo look apostó por un body de encaje Chantilly negro y bustier de satén, diseñado por Dior, con una capa estructural tipo Medici que destacó en el escenario (Instagram)

La segunda propuesta de la noche apostó por la teatralidad y el contraste de texturas. Dior creó un body de encaje Chantilly negro con bustier de satén de seda, copas drapeadas y lazo central, dejando la zona abdominal completamente translúcida.

La pieza central del look fue una capa estructural tipo Medici, que se elevó tras la cabeza de la artista, evocando la moda aristocrática del siglo XVI reinterpretada con ligereza contemporánea.

El cuello elevado y la transparencia abdominal aportaron teatralidad y sofisticación, evocando la moda aristocrática del siglo XVI reinterpretada (Instagram)

Las medias de cristal y la joyería mínima permitieron que el trabajo de encaje y la estructura del cuello destacaran en el escenario, construyendo una imagen de sofisticación escénica.

Lencería vintage y velo pop: sensualidad con fantasía escénica

El micrófono decorado con cristales consolidó la imagen de una “Lolita moderna” dentro del universo pop de la artista (Instagram)

El tercer acto visual presentó un equilibrio entre sensualidad y teatralidad con el mismo body de encaje negro y bustier de seda satinada. El elemento diferenciador de este look fue un velo de tul rosa pastel, que aportó volumen y contraste cromático.

La inclusión de pendientes largos de diamantes y una manicura en rojo intenso reforzó la propuesta de lujo para el escenario. El micrófono decorado con cristales completó el concepto de una “Lolita moderna”, donde la precisión técnica y el trabajo artesanal se pusieron al servicio del espectáculo pop.

Movimiento y brillo etéreo: inspiración showgirl y cabaret

Para el cuarto cambio, Dior ideó un conjunto de top halter asimétrico y falda de flecos largos en blanco óptico y marfil, evocando referencias de showgirl y cabaret (Instagram)

En el cuarto cambio de vestuario, la moda se alineó con la dinámica coreográfica del show.

Dior diseñó un conjunto de dos piezas compuesto por un top halter asimétrico, que integró seda lisa, una flor tridimensional y cascadas de perlas y cristales, y una falda de flecos largos.

Las cascadas de perlas, cristales y la flor tridimensional añadieron dinamismo y sofisticación al vestuario (Instagram)

La falda de cintura baja, sin forro opaco, permitió que el movimiento de los flecos y las cuentas de cristal generara un efecto visual continuo en cada desplazamiento.

El uso exclusivo de blanco óptico y marfil acentuó el contraste con la piel bronceada de la artista, evocando el glamour de las coristas clásicas y el cabaret reinterpretados para el público contemporáneo.

Futurismo disco: brillo metálico y referencias a los años 70

El quinto vestuario consistió en un bodysuit de lamé dorado platino con micro-lentejuelas y mangas de tul blanco que simularon alas al elevar los brazos (Instagram)

El quinto vestuario homenajeó la estética retro-futurista y la música disco.

El eje central fue un bodysuit de lamé dorado platino con micro-lentejuelas, de corte alto en la pierna y cuello cerrado. El elemento teatral llegó con las mangas de tul blanco translúcido, que al elevar los brazos se desplegaron como alas ligeras, capturando la luz y la brisa del escenario.

Botas go-go amarillo mantequilla y medias de cristal reforzaron la estética disco y retro-futurista del segmento (Instagram)

El look se completó con botas go-go en amarillo mantequilla y medias de cristal, mientras que la presencia de unos auriculares de estudio y el micrófono clásico remitieron a una sesión de grabación en vivo, insertando nuevos códigos escénicos en la narrativa del show.

El manifiesto “Sabrinawood”: merchandising y backstage

Carpenter apareció con una camiseta negra con la inscripción “SABRINAWOOD” y micro shorts rosa pastel, consolidando la identidad visual de la gira (Instagram)

En un giro de la noche, Sabrina Carpenter se mostró con un atuendo que funcionó como declaración de intenciones. La prenda principal fue una camiseta negra con la inscripción “SABRINAWOOD”, inspirada en el letrero de Hollywood, combinada con micro shorts rosa pastel.

El contraste cromático y la textura suave de los shorts aportaron un aire relajado y femenino. Las imágenes en formato polaroid, tomadas junto a su equipo de estilismo, reforzaron la idea de backstage y proceso creativo, mientras que la camiseta se consolidó como pieza clave del merchandising oficial para la gira 2026.

Ensayos, disciplina y moda funcional

Las imágenes previas al show mostraron a Carpenter con un conjunto de ensayo de danza negro, enfocando en la funcionalidad y comodidad (Instagram)

Las imágenes de los ensayos revelaron la faceta técnica y disciplinada que precede a la espectacularidad del escenario. La cantante de “Juno” optó por un conjunto de ensayo de danza en negro, compuesto por top de manga larga y medias translúcidas sobre culottes de talle alto.

El peinado voluminoso presente en los ensayos anticipó la coherencia estética que recorrería toda la presentación, subrayando la disciplina detrás del espectáculo (Instagram)

En otra toma, sumó un suéter de punto cobalto, que aportó contraste visual y remarcó el enfoque práctico del vestuario previo al show. El peinado voluminoso, presente incluso en los ensayos, anticipó la coherencia estética que definiría toda la presentación.

La cantante convirtió su debut como headliner en Coachella en un recorrido visual por “Sabrinawood”, utilizando cada look como pieza narrativa para construir una identidad escénica sofisticada y contemporánea.