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La tierna foto de Gianinna Maradona antes del nuevo juicio por la muerte de Diego: “Te amo”

La hija menor del Diez y Claudia Villafañe se manifestó en la previa a la reanudación del proceso en los Tribunales de San Isidro

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Gianinna Maradona confesó que volvió a terapia tras la muerte de Diego
Gianinna Maradona se manifestó en la previa al reinicio del juicio por la muerte de Diego

La imagen de Gianinna Maradona abrazada a su padre volvió a ocupar las redes sociales en la antesala de una jornada decisiva. Con la frase “Estamos más cerca, es mañana. Te amo”, la hija menor de Diego eligió resumir el peso de estos días en pocas palabras, dejando ver una mezcla de expectativa y dolor ante el inicio del nuevo juicio por la muerte del exfutbolista.

El proceso judicial, encabezado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, se reanuda tras meses de demoras y frustraciones para la familia. Integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, el tribunal enfrenta la tarea de determinar si existió responsabilidad penal de los imputados, bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual, en el contexto de presunta mala praxis y abandono.

Una foto antigua de Diego Maradona y su hija Gianinna de niña en el agua, el padre la abraza y ella besa su mejilla, con burbujas y reflejos en la superficie
Gianinna Maradona compartió una nostálgica foto junto a su padre Diego Maradona en el agua, acompañada de un mensaje emotivo, días antes del inicio del nuevo juicio por la muerte del futbolista. (Instagram)

Durante el último año, la causa atravesó un camino lleno de obstáculos. La nulidad del primer juicio significó para los allegados de Maradona un golpe emocional adicional, obligándolos a reiniciar el proceso desde cero. El desgaste y la bronca se hicieron evidentes en cada intervención pública de los hijos, que reclamaron respuestas y avances judiciales que parecían nunca llegar.

Su mensaje publicado en Instagram fue leído como un recordatorio de la lucha que atraviesan desde la muerte de Diego, así como de la esperanza depositada en que, finalmente, se esclarezcan las circunstancias que rodearon ese desenlace.

Dalma Maradona, a la derecha, y Gianinna Maradona, segunda de la izquierda, hijas del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, presentes en el primer día del juicio por acusaciones de homicidio por negligencia contra el equipo médico que atendió a su padre
Dalma Maradona, a la derecha, y Gianinna Maradona, segunda de la izquierda, hijas del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, presentes en el primer día del juicio por acusaciones de homicidio por negligencia contra el equipo médico que atendió a su padre

El juicio que comenzó este martes 14 de abril apunta a esclarecer si existió negligencia médica y abandono en los cuidados del exfutbolista, fallecido en 2020. La primera audiencia estará dedicada a la presentación de los lineamientos generales y, salvo imprevistos, el jueves se escucharán los primeros testimonios.

El nuevo debate busca determinar si los profesionales de la salud que atendieron a Maradona incurrieron en conductas que puedan ser consideradas delito, en un contexto judicial que genera gran expectativa pública y mediática.

Está previsto que el orden de las declaraciones inicie con los familiares de Maradona, continúe con los peritos y médicos que participaron en la junta médica y, finalmente, incluya a los acusados. Gianinna y su hermana Dalma, hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe, estuvieron en la jornada inicial en los Tribunales de San Isidro junto al abogado Fernando Burlando. También estuvieron Jana Maradona, Verónica Ojeda y las tres hermanas de Diego, Rita, Ana y Claudia.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Gianinna Maradona anunciando el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona con texto blanco sobre fondo negro
La nulidad del primer juicio dejó a los familiares de Maradona en estado de incertidumbre y retrasó el inicio del debate. Posteo de Gianinna Maradona

El fallecimiento de Diego Armando Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, conmocionó al país y al mundo. Los informes oficiales detallaron que la causa directa fue “un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada”, en el marco de una miocardiopatía dilatada y una insuficiencia cardíaca crónica.

Los estudios forenses revelaron que el corazón de Maradona pesaba casi el doble de lo habitual y detectaron otras afecciones crónicas, como cirrosis hepática y daños en distintos órganos. La autopsia descartó la presencia de alcohol o drogas en su organismo al momento de la muerte, aunque sí se confirmó la administración de medicamentos recetados como parte de un tratamiento médico que ahora está bajo la lupa de la justicia.

Desde el entorno familiar, la expectativa es que el tribunal logre establecer responsabilidades y ponga fin a las dudas que rodean el caso. El nuevo juicio representa, para los Maradona, la posibilidad de obtener la verdad sobre la última etapa de la vida de Diego y, quizá, un atisbo de paz tras años de pelea y exposiciones públicas.

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