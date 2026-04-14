El Salvador

FONAT entregó 2.6 millones de dólares en compensación a víctimas de accidentes viales en 2025 en El Salvador

El aumento de siniestros en las carreteras salvadoreñas impulsa una mayor demanda de apoyo económico por parte de los afectados. El gobierno ha reforzado controles y limita el acceso a la compensación a quienes incumplen la ley.

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El FONAT cuenta con ciertos criterios para brindar la compensación económica a las víctimas de accidentes viales en el país./(PNC)
El FONAT cuenta con ciertos criterios para brindar la compensación económica a las víctimas de accidentes viales en el país./(PNC)

El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) entregó 2.6 millones de dólares en compensaciones económicas durante 2025 a personas lesionadas y familias de fallecidos por accidentes viales en El Salvador, según expuso la directora ejecutiva de la institución, Bessy Guzmán, en la entrevista Diálogo de Canal 21.

El beneficio alcanzó a más de 2,800 víctimas directas y familiares, en un contexto de incremento en la siniestralidad, según consta en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

“Para las personas que probablemente se quedan sin trabajo temporalmente, que han sufrido este tipo de hechos, tratamos de darles un acompañamiento durante toda su fase de rehabilitación para ayudarles con la reinserción a la vida social y productiva. Entonces, también tenemos otros programas que desde FONAT hemos venido trabajando desde hace un par de años, donde damos ese acompañamiento a las víctimas”, señaló Guzmán, sobre el apoyo que brinda la institución además de la compensación económica.

Para 2026, el presupuesto del FONAT creció hasta los 3.6 millones de dólares, lo que representa un aumento del 38% respecto al año anterior, de acuerdo con declaraciones de Guzmán en el espacio televisivo. La funcionaria explicó que el incremento responde a la mayor demanda de apoyo económico por parte de la población, debido al aumento sostenido en la cantidad de siniestros viales y víctimas.

La coordinación entre instituciones y cuerpos de socorro es fundamental para la atención de las víctimas en siniestros viales. /(PNC)
La coordinación entre instituciones y cuerpos de socorro es fundamental para la atención de las víctimas en siniestros viales. /(PNC)

El proceso para acceder a la compensación requiere presentar dos documentos fundamentales: una constancia médica que certifique el grado de lesión o incapacidad, y el acta policial que verifique que la persona sufrió efectivamente un accidente de tránsito. “Estos son los requisitos principales para brindar el acompañamiento económico y social”, señaló Guzmán en la entrevista. El acompañamiento incluye no solo la ayuda financiera, sino también orientación durante la fase de rehabilitación para facilitar la reinserción productiva de las víctimas.

La directora del FONAT detalló que existen tres causales específicas que excluyen a las víctimas del beneficio: haber conducido bajo efectos del alcohol, participar en carreras ilegales o demostrar intencionalidad (dolo) en el accidente. “Si se prueba alguna de estas situaciones, la persona pierde el derecho a la compensación, sin importar si resultó herida o fallecida”, afirmó Guzmán.

El plazo para solicitar la ayuda es de seis meses contados desde la fecha del accidente, según dispone la ley salvadoreña. “Si la persona se retrasa, aunque sea uno o dos días, ya no es posible otorgarle el apoyo”, subrayó Guzmán.

En cuanto a la cobertura, FONAT otorga hasta mil doscientos dólares a las personas con lesiones o discapacidad, según el grado de incapacidad determinado por evaluación médica, y dos mil quinientos dólares a los familiares de las víctimas fallecidas.

Los peatones también forman parte del grupo vulnerable en las vías salvadoreñas, según las autoridades./(PNC)
Los peatones también forman parte del grupo vulnerable en las vías salvadoreñas, según las autoridades./(PNC)

Las causas principales de los accidentes de tránsito en el país se relacionan con distracción del conductor, invasión de carril, no guardar distancia reglamentaria, desobediencia de señales y velocidad excesiva, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. En lo que va de 2026, El Salvador registra 6,366 accidentes de tránsito, 4,210 personas heridas y 390 fallecidos, cifras que evidencian un incremento del 23 % al 33 % respecto al año anterior.

El impacto de la siniestralidad vial golpea especialmente a motociclistas y peatones, que suman la mayor parte de las víctimas fatales, según el balance oficial. Las autoridades recalcan la importancia de mantener campañas de prevención, controles viales y educación en seguridad para reducir el número de accidentes y la carga económica y social que implican.

Las solicitudes de compensación pueden realizarse en las oficinas del FONAT en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Además, la institución mantiene canales de contacto digital a través de su página web oficial para facilitar el acceso a la población afectada.

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