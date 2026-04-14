Las primeras imágenes de la serie vertical de Wanda Nara: sorpresas, guiños al Wandagate y personajes divertidos

Pía Shaw mostró el detrás de escena de la grabación de la serie de la empresaria (VIdeo: A la Barbarossa- Telefe)

El rodaje de Triángulo amoroso, la nueva serie vertical que protagonizan Wanda Nara y Maxi López, inició en los estudios de Telefe y reunió a un elenco repleto de figuras conocidas y sorpresas detrás de escena. El clima en el canal se llenó de expectativa, movimiento y complicidad entre los famosos, quienes compartieron risas, secretos de guion y detalles de sus personajes, bajo la mirada atenta de la prensa y el público.

La cobertura en vivo de Pía Shaw, panelista de A la Barbarossa, permitió asomarse a los pasillos del canal y anticipar el ambiente de trabajo: “Estos son los pasillos de Telefe, querido, creo que tengo una amiga que hoy comienza a grabarse en estos estudios y en esta casa la novela vertical de Wanda Nara y una de las protagonistas de esta novela es nada más y nada menos... Te damos la bienvenida, querida Yanina Latorre”.

Al ser presentada, Yanina se mostró entusiasmada y reveló parte de su material: “Acá tengo el guion, estas son mis escenas de hoy”. Explicó que debía grabar cuatro escenas y contó sobre su personaje: “Voy a hacer de conductora de un programa de espectáculos, amor. Doy primicias de Wanda y Maxi. Tengo panelistas, tengo todo. Cuando vean a mi panelista se mueren”. Entre bromas y complicidades, mantuvo el misterio sobre quién sería su panelista: “No te lo voy a decir”.

Las grabaciones de la serie vertical de Wanda y Maxi comenzaron el martes 14

La recorrida de Pía incluyó también a Georgina, desde el piso del programa, confirmó su participación en la serie, en el rol de la abogada de Wanda: “Hago un personaje muy lindo, muy divertido”. Ante la consulta sobre si su papel se inspiraba en Ana Rosenfeld, la abogada que llevó adelante el divorcio de la mediática con Maxi, Georgina respondió: “Sí, sí, señora”. Yanina sumó: “Es que acá tengo todo el guion. Y acá están todos los famosos que aparecen”.

Lo que fue una sorpresa fue una de las panelistas que tendrá Latorre en su programa. Se trata nada más ni nada menos que de Nora Colosimo, madre de la conductora de MasterChef Celebrity, quien también forma parte del elenco.

En cuanto a la relación con Yanina Latorre, Nora fue contundente: “Ni nos peleamos”. La conductora de SQP, con su característico humor, agregó: “Mirá que es criticadita”, pero Nora señaló: “Se pelea de a dos. Conmigo, no”. Al hablar de sus hijas, Colosimo fue clara: “Wanda es buena. Las dos son buenas, pero ojo que las dos tienen su carácter, pero son buenas”.

Para Yanina, este es un debut en la actuación. “Es la primera vez que hago una serie, porque todas las veces que arreglé me terminé bajando porque me daba fiaca la cantidad de horas. Hice bastante rodaje para publicidad, que es más o menos lo mismo”, contó.

Las grabaciones comenzaron con Yanina y Nora, la mamá de Wanda (Instagram)

El detrás de escena mostró un ambiente marcado por la expectativa y la camaradería, con las figuras compartiendo detalles, guiones y bromas sobre el proceso de rodaje. Entre risas, Yanina y el resto del elenco dejaron ver parte de la dinámica de trabajo y anticiparon que Triángulo amoroso no solo contará con participaciones especiales, sino también con un clima tan divertido como lo que se espera ver en pantalla.

Yanina no es la única figura que formará parte de esta apuesta. En la ficción estará acompañada por Sebastián Presta, que será el productor dentro de la historia, y César Bordón, quien se pondrá en la piel de un gerente de marketing. Eugenia Guerty interpretará a la directora, mientras que Débora Nishimoto será Valeria, en clara alusión a la China Suárez por su origen oriental. En tanto, Clara Kovacic encarnará a Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López, y Pachu Peña será el abogado del exfutbolista. El elenco se completa con Lautaro Rodríguez en el papel de un falso jugador europeo y Lucas Spadafora como Tony.