Sorpresa en la Fórmula 1: Mercedes se bajó de las negociaciones para comprar Alpine por el millonario monto que piden

Los interesados en comprar el 24% de las acciones de Alpine que están en venta (REUTERS/Mathieu Belanger)

Al mismo tiempo que se asentó como la quinta fuerza de la Fórmula 1 con un gran inicio de temporada de la mano de Franco Colapinto y Pierre Gasly, Alpine se mantiene como un activo importante al tener a la venta un 24% de sus acciones que le pertenece al fondo Otro Capital. Mercedes lideraba la carrera y analizaba invertir en el equipo francés, pero se bajó de las negociaciones ante la impactante cifra que pretendía el conglomerado empresarial. Otro de los grandes interesados fue Christian Horner, quien habría sido descartado por pedido de la cúpula del team de Enstone.

Mercedes se habría bajado de las negociaciones después de que Otro Capital —propietario del 24% que está a la venta— le indicara que el monto que pretendía por esa participación rondaba los USD 720 millones, una cifra que implica valorar a Alpine en USD 3.000 millones, según fuentes internas citadas por el portal BBC Sport. De acuerdo con el informe del medio británico, la escudería alemana consideró que ese precio estaba por encima del valor de mercado.

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Mercedes y su jefe de Fórmula 1, Toto Wolff, habían alcanzado un acuerdo de principio con Renault, propietaria de Alpine, para comprar esa participación minoritaria, más allá de que Flavio Briatore, asesor ejecutivo, reveló que no se iban a meter en las negociaciones. La operación se frustró cuando el fondo sostuvo sus pretensiones económicas. La empresa alemana estima que una valuación justa para el equipo francés se ubica entre USD 2.200 millones y USD 2.400 millones, sobre la base del método habitual para valorar compañías con pérdidas, que en este caso se apoya en múltiplos de ingresos.

De la mano de Toto Wolff, Mercedes estaba muy interesada en adquirir el 24% de Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)

La distancia con el precio pedido por Otro también se mide frente a otros equipos de la categoría. Operaciones recientes han valuado a Mercedes en 4.600 millones de libras esterlinas y a McLaren en 3.500 millones de libras esterlinas, según la BBC. Ese contraste pesa porque ambos equipos son rentables y tienen un rendimiento deportivo superior al de Alpine, que marcha quinto en el campeonato de constructores después de cinco carreras de esta temporada. Otro Capital había pagado 200 millones de euros por su participación en junio de 2023.

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El interés de Mercedes no se limitaba a una inversión financiera. La operación respondía a la posibilidad de asegurar un vínculo de largo plazo en el suministro de motores y de aprovechar economías de escala derivadas de esa relación. La marca alemana planea reducir a dos su número de equipos clientes en la Fórmula 1 a más tardar en 2031, cuando entren plenamente en vigor las nuevas reglas de motores. Hoy provee unidades de potencia a McLaren, Williams y Alpine.

Renault, además, tiene derecho de veto sobre cualquier venta de esas acciones hasta septiembre y lo habría usado para bloquear una transferencia a un grupo con vínculos con Christian Horner. “No olviden que estamos hablando de las acciones de Otro, nada que ver con Alpine. Quieren vender el 24% y hay varios candidatos dispuestos a cerrar el trato”, argumentó Flavio Briatore en una rueda de prensa con la FIA, quien también confirmó que tanto Mercedes como el exjefe de Red Bull estaban en negociaciones.

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En esta misma línea, destacó: “Hay algunos grupos, no sé cuántos, seis, siete; cada día hay un grupo nuevo. Todos los días me llaman para hablar de Otro. No me importa. Supongamos que Otro quiere vender su participación en Alpine. En el momento en que alguien compra el 24% de Otro, aún conservamos el 75% restante y lo discutimos. Pero, por el momento, esta es la situación”.

Renaul habría bloqueado las negociaciones con Horner (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

“Renault tiene derecho de veto sobre cualquier venta de las acciones de Otro hasta septiembre, y lo habría utilizado para bloquear cualquier venta a un grupo que tuviera vínculos con Horner”, destacó la BBC. Más allá de que no informó el nombre del conglomerado, en las últimas semanas se destacó que la automotriz china BYD estaba interesada en Alpine. Según The Race, Christiano Horner sostuvo “negociaciones positivas” con Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, para planificar un proyecto de desembarco en la Fórmula 1.

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El interés por el 24% en venta existió, pero las posibilidades de una operación son reducidas. El motivo es estratégico: los planes de BYD se centran en controlar por completo una escudería. La compañía china no descarta usar un equipo ya existente como vía de acceso, pero solo si se le ofreciera la totalidad de la propiedad, una condición que no se cumple en Alpine, donde lo que está disponible es una participación minoritaria. Si eso no ocurre, su “preferencia” sería lanzar un proyecto desde cero como duodécimo equipo, en una vía similar a la de Cadillac.

La compañía BYD, una de las más importantes en la producción de autos eléctricos, busca ingresar en la Fórmula 1 (REUTERS/Willy Kurniawan)

“Una alianza con BYD, que claramente cuenta con la financiación necesaria para invertir fuertemente en la F1, sería la solución perfecta para Horner, quien, según se entiende, no tiene ningún interés en simplemente regresar a la F1 como director de equipo. Quiere tener una participación financiera en un equipo o controlar las cosas en la misma medida que lo hacía en Red Bull, donde era director ejecutivo y jefe de equipo. Un equipo de BYD F1 le ofrecería a Horner la oportunidad de construir un proyecto desde cero y darle la mejor forma posible”, explicó el medio especializado mencionado.

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Pese al panorama incierto, Alpine se asentó como la quinta fuerza en la grilla en la temporada 2026 al sumar 35 puntos en las primeras cinco carreras. De la mano de un monoplaza A526 que mostró un buen rendimiento y de una dupla de pilotos que están en un gran nivel —Gasly cosechó 20 y Colapinto, 15—, el equipo francés buscará continuar con su buena racha en el Gran Premio de Mónaco, que se disputará del 5 al 7 de junio.