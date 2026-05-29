Alcaldía de San Salvador Centro intensifica retiro de vehículos abandonados e impone severas multas

Agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador documentan el estado de un vehículo abandonado antes de su retiro (Cortesía Alcaldía de San Salvador Centro).

La Alcaldía de San Salvador Centro, encabezada por el alcalde Mario Durán, llevó a cabo el retiro de siete vehículos abandonados sobre la calle Las Margaritas, en la colonia Zacamil, Distrito Mejicanos, como parte de las acciones implementadas bajo el Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro.

Esta intervención responde a la persistente problemática de automotores inmovilizados en la vía pública, fenómeno que afecta directamente la circulación, el orden y la salubridad en la zona.

De acuerdo con declaraciones de Durán, el operativo se realizó después de que el personal municipal notificó a los propietarios de diez vehículos que permanecían sin movilizarse sobre la referida arteria.

Tras cumplirse el plazo de 72 horas establecido por la normativa local, únicamente tres unidades fueron retiradas voluntariamente por sus propietarios, mientras que las siete restantes fueron removidas por medio de grúas municipales.

El alcalde subrayó que esta medida se enmarca en el cumplimiento de los artículos 50, 67 y 68 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador Centro, normativa que contempla multas entre $901 y $2,200, además del pago de gastos administrativos y de grúa para los responsables.

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Un vehículo en estado de abandono es removido con grúa durante el operativo realizado por la comuna (Cortesía Alcaldía San Salvador Centro).

El procedimiento de retiro responde a la definición municipal de vehículo abandonado, que corresponde a cualquier automotor que permanezca más de 30 días sin desplazarse en la vía pública. Este criterio, oficializado por la alcaldía, tiene como objetivo liberar espacios, mejorar la movilidad y reducir los focos de insalubridad.

Según la administración local, en el solo Distrito Mejicanos se contabilizan alrededor de 400 vehículos abandonados, cifra que refleja la magnitud del reto que enfrenta la gestión municipal en los cinco distritos que conforman San Salvador Centro.

Durante la jornada, también estuvieron presentes elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y personal de Desechos Sólidos, quienes realizaron tareas de limpieza y saneamiento en los sectores donde se encontraban los vehículos. El alcalde Mario Durán enfatizó que estos esfuerzos forman parte de una estrategia permanente para garantizar espacios públicos más seguros, limpios y ordenados.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, informa sobre el operativo para retirar vehículos en estado de abandono en el distrito de Mejicanos.

La importancia de retirar vehículos abandonados

El retiro de vehículos abandonados incide directamente en la recuperación de espacios públicos y la mejora de la calidad de vida en las comunidades urbanas. Según lo expuesto por el alcalde Mario Durán, la permanencia prolongada de automotores en desuso representa un obstáculo para la libre circulación de peatones y automovilistas, además de contribuir a la proliferación de focos de infección.

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Testimonios recogidos durante la jornada reflejan la percepción de los habitantes de la zona. Harold Cruz, vecino de la colonia Zacamil, expresó que en algunos espacios resultaba difícil estacionar debido a la ocupación de vehículos que llevaban años inmóviles, situación que perjudicaba tanto la imagen urbana como la salud de la población. “A veces en esos vehículos se acumula agua, y eso afecta la salud de la comunidad”, afirmó el residente durante la actividad.

Un vehículo con señales de abandono y notificación oficial en el parabrisas permanece estacionado en la vía pública de la colonia Zacamil, previo a su retiro por parte de las autoridades municipales de San Salvador Centro (Cortesía).

El impacto de los automotores abandonados no solo se limita a la obstrucción del paso. Las autoridades municipales advierten sobre el riesgo de generación de criaderos de mosquitos y acumulación de desechos, factores que inciden negativamente en la salubridad del entorno. El alcalde recalcó que la obstrucción deliberada de calles, ya sea con vehículos, piedras, conos o cajas, constituye una infracción sancionada por la normativa municipal.

Las autoridades insisten en que la colaboración de la comunidad resulta esencial para mantener el orden y la limpieza en los espacios públicos, y reiteran que la administración continuará con los operativos en todos los distritos de San Salvador Centro.

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