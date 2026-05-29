El Salvador

Alcaldía de San Salvador Centro intensifica retiro de vehículos abandonados e impone severas multas

El retiro de automotores en la vía pública forma parte de un plan municipal que contempla sanciones económicas y busca mejorar la limpieza y movilidad en San Salvador Centro

Guardar
Google icon
Agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador documentan el estado de un vehículo abandonado antes de su retiro (Cortesía Alcaldía de San Salvador Centro).
Agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador documentan el estado de un vehículo abandonado antes de su retiro (Cortesía Alcaldía de San Salvador Centro).

La Alcaldía de San Salvador Centro, encabezada por el alcalde Mario Durán, llevó a cabo el retiro de siete vehículos abandonados sobre la calle Las Margaritas, en la colonia Zacamil, Distrito Mejicanos, como parte de las acciones implementadas bajo el Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro.

Esta intervención responde a la persistente problemática de automotores inmovilizados en la vía pública, fenómeno que afecta directamente la circulación, el orden y la salubridad en la zona.

De acuerdo con declaraciones de Durán, el operativo se realizó después de que el personal municipal notificó a los propietarios de diez vehículos que permanecían sin movilizarse sobre la referida arteria.

Tras cumplirse el plazo de 72 horas establecido por la normativa local, únicamente tres unidades fueron retiradas voluntariamente por sus propietarios, mientras que las siete restantes fueron removidas por medio de grúas municipales.

El alcalde subrayó que esta medida se enmarca en el cumplimiento de los artículos 50, 67 y 68 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador Centro, normativa que contempla multas entre $901 y $2,200, además del pago de gastos administrativos y de grúa para los responsables.

PUBLICIDAD

Un vehículo en estado de abandono es removido con grúa durante el operativo realizado por la comuna (Cortesía Alcaldía San Salvador Centro).
Un vehículo en estado de abandono es removido con grúa durante el operativo realizado por la comuna (Cortesía Alcaldía San Salvador Centro).

El procedimiento de retiro responde a la definición municipal de vehículo abandonado, que corresponde a cualquier automotor que permanezca más de 30 días sin desplazarse en la vía pública. Este criterio, oficializado por la alcaldía, tiene como objetivo liberar espacios, mejorar la movilidad y reducir los focos de insalubridad.

Según la administración local, en el solo Distrito Mejicanos se contabilizan alrededor de 400 vehículos abandonados, cifra que refleja la magnitud del reto que enfrenta la gestión municipal en los cinco distritos que conforman San Salvador Centro.

Durante la jornada, también estuvieron presentes elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y personal de Desechos Sólidos, quienes realizaron tareas de limpieza y saneamiento en los sectores donde se encontraban los vehículos. El alcalde Mario Durán enfatizó que estos esfuerzos forman parte de una estrategia permanente para garantizar espacios públicos más seguros, limpios y ordenados.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, informa sobre el operativo para retirar vehículos en estado de abandono en el distrito de Mejicanos.

La importancia de retirar vehículos abandonados

El retiro de vehículos abandonados incide directamente en la recuperación de espacios públicos y la mejora de la calidad de vida en las comunidades urbanas. Según lo expuesto por el alcalde Mario Durán, la permanencia prolongada de automotores en desuso representa un obstáculo para la libre circulación de peatones y automovilistas, además de contribuir a la proliferación de focos de infección.

PUBLICIDAD

Testimonios recogidos durante la jornada reflejan la percepción de los habitantes de la zona. Harold Cruz, vecino de la colonia Zacamil, expresó que en algunos espacios resultaba difícil estacionar debido a la ocupación de vehículos que llevaban años inmóviles, situación que perjudicaba tanto la imagen urbana como la salud de la población. “A veces en esos vehículos se acumula agua, y eso afecta la salud de la comunidad”, afirmó el residente durante la actividad.

Un vehículo con señales de abandono y notificación oficial en el parabrisas permanece estacionado en la vía pública de la colonia Zacamil, previo a su retiro por parte de las autoridades municipales de San Salvador Centro (Cortesía).
Un vehículo con señales de abandono y notificación oficial en el parabrisas permanece estacionado en la vía pública de la colonia Zacamil, previo a su retiro por parte de las autoridades municipales de San Salvador Centro (Cortesía).

El impacto de los automotores abandonados no solo se limita a la obstrucción del paso. Las autoridades municipales advierten sobre el riesgo de generación de criaderos de mosquitos y acumulación de desechos, factores que inciden negativamente en la salubridad del entorno. El alcalde recalcó que la obstrucción deliberada de calles, ya sea con vehículos, piedras, conos o cajas, constituye una infracción sancionada por la normativa municipal.

Las autoridades insisten en que la colaboración de la comunidad resulta esencial para mantener el orden y la limpieza en los espacios públicos, y reiteran que la administración continuará con los operativos en todos los distritos de San Salvador Centro.

Temas Relacionados

El SalvadorSan Salvador CentroMario DuránVehículos abandonadosLimpieza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

Las cifras positivas en la llegada de viajeros y el bajo riesgo soberano del país reflejan la coordinación entre los sectores público y privado, así como el efecto de políticas enfocadas en promover el destino a nivel internacional

La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

Ronda trinacional entre Guatemala, Honduras y El Salvador impulsa medidas para modernizar el tránsito y el comercio

Las delegaciones de los tres países trabajan en la implementación de herramientas digitales, coordinación fronteriza y protocolos de seguridad con el propósito de mejorar la circulación y competencia regional

Ronda trinacional entre Guatemala, Honduras y El Salvador impulsa medidas para modernizar el tránsito y el comercio

Honduras: Confirman cierre definitivo de Policía Anti Maras tras hallazgos de negligencia, encubrimiento y malas prácticas

La Secretaría de Seguridad anunció el cierre definitivo de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego que una comisión interventora identificara una serie de irregularidades administrativas, operativas y posibles actos ilícitos que serán investigados por las autoridades competentes

Honduras: Confirman cierre definitivo de Policía Anti Maras tras hallazgos de negligencia, encubrimiento y malas prácticas

Interceptan lancha a 41 millas náuticas del Pacífico de Guatemala con paquetes sospechosos

Una acción coordinada de la Marina permitió escoltar una lancha interceptada a varios kilómetros de la costa hasta una base naval, donde los tripulantes y los paquetes sospechosos quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes.

Interceptan lancha a 41 millas náuticas del Pacífico de Guatemala con paquetes sospechosos

Consumo impulsa el crédito bancario, pero el financiamiento a la construcción sigue bajando

Los depósitos crecieron 7.34% hasta los $120,742 millones, mientras la morosidad bajó de 1.67% a 1.50%.

Consumo impulsa el crédito bancario, pero el financiamiento a la construcción sigue bajando

TECNO

La IA de Microsoft analizará tu sueño, actividad física y exámenes médicos

La IA de Microsoft analizará tu sueño, actividad física y exámenes médicos

El peligro silencioso en los routers WiFi: así funciona la herramienta que podría estar espiándote

Tiendas y cafeterías bajo gestión de inteligencia artificial: promesas de eficiencia y errores imprevistos

El truco de WhatsApp que permite editar imágenes en segundos sin salir del chat

Cómo proteger tu celular Android de hackers, apps falsas y robo de cuentas

ENTRETENIMIENTO

¿Euphoria terminará con la temporada 3? Lo que se sabe sobre el futuro de la serie

¿Euphoria terminará con la temporada 3? Lo que se sabe sobre el futuro de la serie

El divertido error de Halle Berry en vivo: creyó que le hacían una pregunta sexual

La particular relación entre Paul McCartney y Bob Dylan: “Es el único artista ante quien me siento nervioso”

Cara Delevingne se declara orgullosamente lesbiana y asegura querer formar una familia con su novia: “No me veo estando con nadie más”

El final de ‘Euphoria’: fecha, hora de estreno, tráiler y más sobre el último capítulo de la serie de HBO

MUNDO

Putin volvió a negarse a fijar plazos para el fin de los combates en Ucrania

Putin volvió a negarse a fijar plazos para el fin de los combates en Ucrania

Negociaciones en Medio Oriente: Estados Unidos aseguró que cualquier alivio económico para Irán se aplicará de forma paulatina

Netanyahu resaltó que las fuerzas israelíes avanzan en el Líbano

Volodimir Zelensky advirtió que Rusia se prepara para lanzar una nueva gran ofensiva

Entre jardines, cines y un bartender robótico: así es Changi Airport, el aeropuerto reconocido como el mejor del mundo