27 años, nuevos héroes y una liga que evolucionó por completo: los Knicks están en las Finales de la NBA

El regreso de los New York Knicks a las Finales de la NBA después de 27 años representa un logro histórico para la franquicia (Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images)

El regreso de los New York Knicks a las Finales de la NBA después de 27 años marca un hito histórico para la franquicia y la liga. La última vez que los Knicks jugaron por el título de la NBA fue en 1999, en un contexto social y deportivo radicalmente distinto. Según The Athletic, este regreso no solo resalta la memoria colectiva de los aficionados, sino que expone cómo la NBA y sus protagonistas se han transformado en casi tres décadas.

El significado del regreso de los New York Knicks a las Finales tras casi tres décadas trasciende lo deportivo. Representa el reencuentro de una ciudad y sus generaciones con un legado histórico, así como la adaptación de una franquicia mítica a una liga que hoy se distingue por su alcance global, sus cambios de ritmo y estilo, y su peso económico internacional.

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En 1999, los Knicks alcanzaron la final en un mundo muy diferente. Google llevaba solo unos meses en funcionamiento y títulos como Harry Potter comenzaban a captar la atención global. En ese entonces, Michael Jordan vivía su segunda retirada, mientras Patrick Ewing era el referente del equipo neoyorquino, que sorprendió a todos llegando a la cima del Este.

En 1999, Patrick Ewing lideraba a los Knicks, sorprendiendo al llegar a lo más alto del Este en plena segunda retirada de Michael Jordan

Esa campaña, considerada emblemática para la ciudad, tuvo lugar antes de la gran explosión digital, en una NBA menos internacionalizada y mucho menos lucrativa. Los equipos históricos dominaban la competición, y la liga apenas vislumbraba posibilidades de expansión.

Una nueva era para los Knicks y sus figuras

27 años después, la franquicia regresa al máximo escenario con una generación liderada por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns. El avance actual de los Knicks, resaltado por The Athletic, se basa en una racha de diez victorias consecutivas en la fase final, con una diferencia acumulada de 262 puntos a favor.

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Jalen Brunson, pieza clave del equipo, ya es el tercer máximo anotador de puntos en la fase final en la historia de los Knicks, solo por detrás de Patrick Ewing (2.787) y Walt Frazier (1.927). Desde que llegó en 2022, acumula 1.618 puntos en playoffs, superando por 152 al segundo mejor jugador de la liga en este periodo, Nikola Jokic, según datos recogidos por The Athletic.

Desde su llegada en 2022, Jalen Brunson acumula 1.618 puntos en playoffs para los Knicks, superando los registros de grandes figuras de la NBA (Mandatory Credit: David Richard-Imagn Images)

El componente familiar añade un matiz especial: su padre, Rick Brunson, fue parte del equipo finalista en 1999. Así, los Brunson se unen a otras familias históricas como los Bryant o los Walton, uniendo generaciones en el escenario más alto del básquet profesional.

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Leyendas, dinastías y grandes nombres: comparaciones inevitables

En 1999, Michael Jordan estaba alejado temporalmente de las canchas y solo volvería en 2001. Al dejar su carrera, solo Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone lo superaban en puntos totales. En partidos finales, Jordan sumó 1.176 puntos, mientras que, a nivel franquicia, Walt Frazier ostenta el récord de los Knicks con 321.

Por su parte, Kobe Bryant apenas empezaba su camino en el básquet de élite y en aquel año recibió su primera distinción All-NBA. Posteriormente lograría tres títulos consecutivos junto a Shaquille O’Neal, aunque nunca enfrentó a los Knicks en las Finales.

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El básquet actual vive una revolución desde la llegada de Stephen Curry, quien transformó la estrategia de la NBA con el lanzamiento de tres puntos (AFP)

LeBron James, por entonces, tenía 14 años; hoy suma diez participaciones en Finales, incluyendo una racha de ocho consecutivas entre 2011 y 2018. Estas referencias muestran el salto generacional y el cambio en la centralidad de los protagonistas de la liga.

Cómo cambió el juego: del triple a la velocidad

El básquet actual se ha transformado radicalmente. Desde la llegada de Stephen Curry en 2009, el lanzamiento de tres puntos ha redefinido la táctica y el espectáculo de la NBA.

En la temporada 1998-99, los equipos promediaban solo 4,8 canastas de tres puntos y 13,2 intentos por partido. En la actualidad, la media ha subido a 13,3 aciertos y 37 intentos por encuentro. Curry es el ejemplo de este cambio: cuatro lanzamientos exitosos y 9,4 intentos en promedio por partido a lo largo de su carrera. Además, ostenta el récord de la liga con 4.248 triples encestados, frente a los 1.702 de Reggie Miller en 1999.

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El valor de las franquicias NBA más valiosas se multiplicó desde los USD 334 millones de los Knicks en los 90 hasta los USD 11.000 millones de los Warriors (Mandatory Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

La tendencia también se refleja en los propios Knicks, quienes establecieron un récord de franquicia con 1.168 lanzamientos de tres puntos anotados en la última temporada regular. El ritmo de juego también ha aumentado: en 1999, el promedio era 88,9 posesiones por 48 minutos; hoy supera las 99 posesiones, lo que multiplica las oportunidades de anotación.

Impacto económico: la NBA multimillonaria

El crecimiento económico de la NBA es notorio. A finales de los años 90, el tope salarial por equipo era de USD 30 millones; para esta temporada, la cifra ha ascendido a USD 154,7 millones, de acuerdo con The Athletic. En 1999, Patrick Ewing percibía USD 18,5 millones de salario. Actualmente, Stephen Curry lidera la liga con una remuneración de USD 59,6 millones.

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El valor de las franquicias también se disparó. Hace 25 años, los Knicks eran la organización más valiosa con USD 334 millones, según Forbes. Actualmente, los Golden State Warriors encabezan la lista con una valoración de USD 11.000 millones, y ningún equipo tiene un valor inferior a USD 3.500 millones.

Jokic, Antetokounmpo, Embiid y Gilgeous-Alexander se destacan como los últimos ganadores internacionales del premio al Jugador Más Valioso (Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

Estos datos ilustran una expansión sin precedentes gracias a contratos publicitarios, derechos televisivos y mercados internacionales que han potenciado a la NBA como gigante económico y mediático a nivel global.

El espectáculo global: internacionalización y estrellas extranjeras

La presencia de jugadores internacionales es uno de los grandes cambios recientes. En 1999, había 27 jugadores internacionales seleccionados en primeras rondas, como Arvydas Sabonis, Toni Kukoč y un joven Dirk Nowitzki. Esta temporada, la cifra supera los 70 jugadores extranjeros activos, entre ellos Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama.

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La globalización ha impactado también en los premios individuales: desde la temporada 2017-18, ningún Jugador Más Valioso (MVP) ha nacido en Estados Unidos, con premios para Jokic, Antetokounmpo, Embiid y Gilgeous-Alexander.

La evolución de la NBA coloca a los Knicks de Nueva York como protagonistas en la lucha por el campeonato (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

La NBA se ha convertido, así, en un espectáculo internacional, con nuevas audiencias y referentes globales.

Paridad y competencia: adiós a las dinastías

La tendencia a la paridad deportiva marca la era moderna. Entre 1947 y 1999, hubo 16 campeones distintos y dos títulos para los Knicks. En las casi tres décadas siguientes, se han coronado doce franquicias diferentes, y desde 2018 ningún equipo ha logrado repetir como campeón. Según The Athletic, esto evidencia una igualdad creciente, donde equipos estructurados pueden competir por el título, sin importar el tamaño de su mercado.

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La evolución de la NBA sitúa de nuevo a los Knicks en el foco, con la oportunidad de poner fin a una de las sequías de títulos más extensas de la liga. El retorno neoyorquino combina la fuerza de la tradición con la adaptación a las exigencias del básquet moderno.