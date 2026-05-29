Honduras

Nueve días después de la masacre en Colón, la Justicia de Honduras ordenó exhumar los 20 cuerpos para ampliar la investigación

La investigación sobre la masacre que dejó 20 personas muertas en una finca de la comunidad de Rigores, Trujillo, dará un giro importante a partir del próximo 1 de junio, luego de que un juez autorizara la exhumación de los cuerpos para realizar nuevos análisis forenses que podrían aportar evidencia clave para esclarecer el crimen.

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Los análisis forenses buscarán esclarecer las circunstancias del crimen. (FOTO: Proceso Digital)
Los análisis forenses buscarán esclarecer las circunstancias del crimen. (FOTO: Proceso Digital)

La investigación sobre la masacre que dejó 20 personas asesinadas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, entrará en una nueva fase luego de que un juez autorizara la exhumación de los cuerpos para realizar nuevos análisis forenses que permitan fortalecer las pesquisas y esclarecer uno de los hechos criminales más impactantes ocurridos en Honduras durante los últimos años.

La decisión fue aprobada por el Juzgado de Letras Penal de Trujillo como parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público, institución que busca obtener nuevos elementos científicos que contribuyan a reconstruir con mayor precisión las circunstancias en las que ocurrió la matanza.

De acuerdo con la planificación establecida por las autoridades, los trabajos forenses iniciarán el próximo lunes 1 de junio, cuando especialistas de Medicina Forense procedan a la exhumación de tres de los cuerpos considerados prioritarios para el avance de las investigaciones. Posteriormente, el proceso continuará de manera gradual con el resto de las víctimas.

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Las autoridades explicaron que las autopsias serán practicadas en el mismo lugar donde se encuentran sepultados los fallecidos, siguiendo protocolos especializados de manejo de evidencia.

Una vez concluidas las evaluaciones iniciales, las muestras biológicas y demás indicios recolectados serán enviados a laboratorios criminalísticos para someterlos a estudios complementarios.

Los resultados obtenidos serán incorporados a un informe técnico que pasará a formar parte del expediente que actualmente desarrolla la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, encargada de coordinar las investigaciones relacionadas con este caso.

Comunidades campesinas reclaman justicia tras una de las masacres más sangrientas recientes en Honduras. (FOTO: Proceso Digital)
Comunidades campesinas reclaman justicia tras una de las masacres más sangrientas recientes en Honduras. (FOTO: Proceso Digital)

La exhumación de los cuerpos representa un paso clave dentro del proceso judicial, ya que permitirá a los especialistas revisar nuevamente evidencia física que podría aportar información relevante sobre las causas exactas de muerte, el tipo de armas utilizadas, la trayectoria de proyectiles y otros elementos que ayuden a establecer responsabilidades penales.

La masacre registrada en la finca ubicada en la comunidad de Rigores conmocionó al país por la magnitud del crimen y por el elevado número de víctimas.

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Desde el momento en que fueron encontrados los cuerpos, las autoridades iniciaron una amplia investigación para determinar quiénes participaron en el hecho y cuáles fueron los motivos detrás del ataque.

Durante los últimos días, equipos de investigación han realizado inspecciones, entrevistas, levantamiento de evidencia y análisis de información que permita reconstruir lo ocurrido. Sin embargo, los fiscales consideran que los nuevos estudios forenses podrían aportar hallazgos determinantes para el avance del caso.

Expertos en criminalística señalan que la exhumación es una herramienta utilizada cuando existen aspectos pendientes de aclarar o cuando surge la necesidad de profundizar investigaciones mediante técnicas científicas más avanzadas.

La exhumación fue autorizada por un juez de Trujillo como parte de las diligencias del caso. (FOTO: Proceso Digital)
La exhumación fue autorizada por un juez de Trujillo como parte de las diligencias del caso. (FOTO: Proceso Digital)

En muchos casos, estos procedimientos permiten confirmar o descartar hipótesis planteadas inicialmente por los investigadores. La autorización judicial también refleja la importancia que las autoridades han otorgado a este expediente debido al impacto social generado por la masacre.

El caso ha provocado preocupación entre la población y ha despertado exigencias para que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

Mientras avanzan las diligencias, familiares de las víctimas continúan esperando respuestas sobre lo ocurrido. Muchos de ellos han solicitado que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que no quede ningún aspecto sin esclarecer.

Las muestras serán enviadas a laboratorios criminalísticos para estudios complementarios. (FOTO: X)
Las muestras serán enviadas a laboratorios criminalísticos para estudios complementarios. (FOTO: X)

El Ministerio Público aseguró que las exhumaciones serán realizadas bajo estrictos protocolos técnicos y legales para garantizar la validez de las pruebas obtenidas. Asimismo, reiteró que los análisis serán desarrollados por personal especializado con experiencia en investigaciones complejas.

Con esta nueva etapa investigativa, las autoridades esperan obtener evidencia científica que permita fortalecer el expediente y acercarse a la verdad sobre la masacre de Rigores.

Los resultados de las autopsias y estudios de laboratorio podrían convertirse en piezas fundamentales para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de uno de los crímenes más graves registrados recientemente en Honduras.

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