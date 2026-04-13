Un filósofo explica los 14 hábitos clave para potenciar tu inteligencia y tomar mejores decisiones

José Antonio Marina enseña 14 hábitos de inteligencia práctica que superan al 99% de las personas, según el podcast Tengo un Plan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dominar la mente y aventajar a la mayoría no es un mito: es el resultado de forjar hábitos concretos orientados a la acción y la ética práctica. Así lo plantea José Antonio Marina, filósofo y pedagogo, en una entrevista en el podcast Tengo un Plan, donde expone 14 hábitos esenciales para desarrollar una inteligencia eficaz, abordando las rutinas, obstáculos y valores que permiten transformar el potencial humano en resultados tangibles.

Según Marina, los hábitos capaces de poner a una persona por delante del 99% de los demás incluyen, entre otros, razonar con precisión y entrenar la memoria. Asimismo, resalta la importancia de diferenciar hechos de opiniones y de enfrentarse tanto a la pereza como al miedo, para activar el máximo potencial intelectual y ético.

En su conversación en Tengo un Plan, Marina distingue la inteligencia humana de la artificial, y afirma: “La gran creación de la inteligencia no es la ciencia, ni el arte, ni la política, es la bondad”. Mientras la IA procesa datos a gran velocidad, el cerebro humano añade valores y orienta sus acciones hacia la dignidad y la felicidad de las personas.

Para Marina, el verdadero objeto de la inteligencia consiste en diseñar vidas valiosas y construir sociedades en las que la ética pública promueva la convivencia y el bienestar.

El desarrollo de hábitos orientados a la acción y la ética práctica resulta esencial para transformar el potencial humano en logros concretos (Imagen ilustrativa Infobae)

“La inteligencia termina en la acción, no termina en un razonamiento”, explica el filósofo. Pone énfasis en que la excelencia intelectual solo se prueba transformando ideas en hechos, ya que incluso quienes razonan brillantemente pueden fracasar si la pereza o el miedo les impiden actuar. Es por eso que juzga la inteligencia observando sus frutos en la realidad y no solo en los resultados académicos.

El verdadero sentido de la inteligencia

Marina insiste en que la inteligencia no debe medirse solo por el coeficiente intelectual, que “mide cómo realizamos ciertas operaciones en relación a una media poblacional”, según subraya a Tengo un Plan. Según él, este indicador no predice la capacidad de resolver problemas reales ni de llevar el conocimiento a la práctica: “Puede haber personas con razonamientos brillantes incapaces de transformar ideas en hechos”.

Esta visión ubica el valor de la inteligencia en la acción práctica. Para Marina, lo esencial es “saber elegir metas que valgan la pena y tener la valentía de implementarlas”. Y agrega: “Una inteligencia que tiene la suficiente perspicacia para saber cómo resolver los problemas de la felicidad pública y la valentía para llevarlos a cabo demuestra su verdadero potencial”.

Cómo superar la pereza y el miedo para ser más inteligentes

José Antonio Marina identifica la pereza y el miedo como los principales enemigos del desarrollo intelectual y la inteligencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para José Antonio Marina, la pereza y el miedo son los principales adversarios del desarrollo intelectual. Ambos obstáculos, advierte, adquieren formas sofisticadas en la era digital, donde es fácil recurrir a soluciones rápidas y caer en la pasividad.

Según José Antonio Marina, la pereza no solo implica falta de esfuerzo, sino que limita el aprendizaje real, favorece la manipulación y reduce la autonomía personal. Por eso, recomienda a padres y educadores enfrentarla de forma activa: hacer visibles sus consecuencias y reforzar la motivación a través de pequeños logros que impulsen el progreso. “La pereza es muy cómoda, pero trae malísimas consecuencias”, advierte.

En cuanto al miedo, José Antonio Marina advierte que puede paralizar y frenar decisiones clave. Sin embargo, aclara que no es un obstáculo fijo: “Nuestro miedo a una situación disminuye cuando nuestra capacidad de enfrentarnos a la situación aumenta”.

Por eso, recomienda generar experiencias graduales de superación, especialmente en jóvenes y niños, para fortalecer la autoconfianza y reducir la sensación de vulnerabilidad.

14 hábitos prácticos para adelantar a la mayoría

Razonar correctamente y dominar la memoria figuran entre los pilares fundamentales de la inteligencia, según Marina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el método de José Antonio Marina destacan los 14 hábitos básicos para fortalecer una inteligencia superior:

Razonar correctamente: “Gran parte de la inteligencia se va ampliando al adquirir hábitos nuevos: hábitos de razonar”. Dominar la memoria: “Si el órgano de aprendizaje es la memoria, si usted no aprende las cosas de memoria, lo que me está diciendo es que no aprende”. Saber evaluar: Discriminar la calidad de ideas y opiniones según criterios sólidos, sin caer en el relativismo. Tomar decisiones eficaces: “Hábito de tomar las decisiones correctamente y de ponerlas en práctica”. Identificar problemas reales: No confundir síntomas con causas; detectar los desafíos auténticos. Resolver problemas: Ejercitar la creatividad y la lógica para encontrar soluciones. Instalar nuevos hábitos: “Cada vez que adquirimos un hábito, el cerebro sigue siendo el mismo, pero sabe hacer más cosas y por lo tanto es más inteligente”. Planificar metas y dividirlas en objetivos alcanzables: “Saber planificar bien o enseñar a fijarse metas es uno de los grandes procedimientos para el desarrollo de las personas”. Competencia heurística: “La inteligencia tiene como objetivo resolver problemas, eso es lo que llamamos competencia heurística”. Pensamiento crítico sostenido: Distinguir hechos de opiniones, lo que blinda frente a la manipulación social. Fortalecer la valentía: Practicar la valentía para que el miedo no condicione las decisiones. Buscar experiencias de éxito merecido: Sentir el logro auténtico estimula la motivación y la perseverancia. Cultivar la bondad activa: Valorar la ética pública como máxima expresión de la inteligencia creativa. Distinguir entre hechos y opiniones: “Hay que respetar a las personas y respetar las opiniones respetables porque estén de acuerdo con los criterios de evaluación”.

Cada uno de estos hábitos, aclara Marina en Tengo un Plan, puede entrenarse de forma consciente desde la infancia hasta la madurez.

Cómo instalar los hábitos: claves para aplicar la inteligencia

El especialista subraya que el progreso sostenido requiere un enfoque gradual y realista. Para lograrlo, aconseja fijar metas alcanzables y dividir los desafíos más grandes en etapas intermedias que permitan avanzar sin frustración. “Cuando la meta es lejana y veo que no progreso suficiente, pues me desanimo”, explica José Antonio Marina.

Por eso, propone descomponer los objetivos en pasos más pequeños, de modo que cada avance genere un refuerzo inmediato y mantenga la motivación.

El especialista señala que establecer objetivos realistas y medibles facilita obtener refuerzos inmediatos al iniciar nuevos hábitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que tienes que hacer entonces es dividirlas en pequeñas metas para que quien va a emprender una meta larga, sin embargo, pueda empezar a tener ya pequeños premios inmediatos”, señala. Marina recalca que experimentar el éxito merecido alimenta la motivación y predispone para aceptar nuevos retos.

Este planteamiento, dice el pedagogo, es útil para combatir la “pereza aprendida” y permite que cada persona progrese conforme a sus capacidades específicas.