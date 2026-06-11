10 vinos rosados argentinos destacados para celebrar su día

En la Argentina, el vino rosado pasó de ser del más tomado a ser menospreciado, y actualmente es admirado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque hay otras fechas a lo largo del mes de junio y otra en agosto, la más respetada y celebrada como Día Internacional del Vino Rosado es la del 11 de junio. Es cierto que en la Argentina es pleno otoño, pero el epicentro de los festejos es en el Hemisferio Norte, más precisamente en la región de Provence, al sur de Francia, muy cerca de la Costa Azul, donde están atravesando la primavera y palpitando la llegada del verano. Es decir, la mejor época para disfrutar los vinos rosados al aire libre.

No obstante, por estas tierras, hay que conformarse con hacerlo en casa o en un restaurante. Por suerte, ya no se trata de un vino “estacional” porque gracias a su evolución se ha ganado un lugar de preferencia, acorde con la nueva tendencia de beber vinos más frescos y livianos sin importar el clima.

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Un vino tinto es aquel que toma su color y parte de su estructura de la piel u hollejos de las uvas tintas. El blanco se hace solo a partir del jugo de uvas porque la pulpa siempre es blanca. Por lo tanto, pueden ser variedades tintas o blancas. Pero no todos saben bien cómo nace un rosado: no es la mezcla de un tinto con un blanco, sino de un vino que comienza su proceso de elaboración como tinto y la termina como blanco.

La maceración breve define el color del rosado y preserva su frescura

Todo comienza con la maceración, que es el contacto de las pieles con la pulpa. La misma es corta, entre 2 a 48 horas, siempre a temperatura controlada, para no pasarse de la tonalidad deseada. Luego, ese mosto -si se maceró en frio previo a la fermentación o vino si comenzó a fermentar- se trasvasa para separar las pieles y que siga el proceso el líquido solo.

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En resumen, el vino rosado es el que contiene solo parte del color de las pieles de uvas tintas, y la frescura típica de los vinos blancos. No tienen mucha estructura, por eso la gracia está en sus perfumes frescos de juventud, razón por la cual muchos rosados en el mercado están concebidos para que se consuman poco después del lanzamiento, dentro del año de cosecha.

El fenómeno del vino rosado: la gracia está en sus perfumes frescos de juventud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina y el resto de los países productores del hemisferio sur gozan de la ventaja que estos vinos llegan al mercado justo en primavera, su mejor momento de disfrute. En el hemisferio norte no puede suceder ya que sus rosados tienen casi un año cuando llega el tiempo lindo. Esto, más allá de ser una consecuencia natural, promueve la exportación de los rosados del año locales, que llegan en plena primavera.

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Cómo se originó el Día Mundial de Vino Rosado

Claramente no es por causa de ningún hecho histórico, más allá que fue creado por una bodega histórica. Se dice que Bodvár House of Rosés comenzó con el Día del Vino Rosado. Se trata de una bodega familiar con más de 170 años de tradición, que siempre está explorando el mundo para descubrir bebidas alcohólicas únicas y de alta calidad, además de otros productos de lujo.

Hoy, Rosé House es una bodega especializada en rosados y con vinos que se producen de manera sostenible y orgánica. El propósito de este día fue crear conciencia sobre este tipo de vino y brindarles a los que disfrutan los rosados. Una ocasión para celebrar.

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Las estrellas mundiales de la categoría suelen ser los vinos de La Provence, salvo contadas excepciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrellas mundiales de la categoría suelen ser los vinos de La Provence, salvo contadas excepciones: son la inspiración de la mayoría de los rosados del mundo. Por suerte, en la Argentina hay cientos de rosés para descubrir y disfrutar. Y si bien los números actuales (internos y externos) muestran una realidad compleja, hoy se elaboran y consumen los mejores vinos argentinos de todos los tiempos, y los rosados no son la excepción.

Desde que los hacedores entendieron que el camino era la calidad por sobre la cantidad, no detuvieron su evolución y siguen mejorando. En la Argentina, el vino rosado pasó de ser del más tomado a ser menospreciado, y actualmente es admirado.

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Hoy, estos vinos están concebidos como los de alta gama, pensados desde la viña y con los mismos cuidados. Algunos -incluso los de más alto precio- vienen en botellas que se parecen a frascos de perfume gigantes para llamar más la atención. No es ni el vino ni el más puntuado, pero tiene algo que no tienen los demás vinos tranquilos, ya que es propio del Champagne y los espumosos más exclusivos: glamour. Principalmente por su color atractivo, de tonalidades que van del color pétalo de rosa al rojo guinda poco profundo, pasando por los colores salmón, cobrizo y piel de cebolla. Las botellas son siempre incoloras, para lucir más sus colores. Y las etiquetas generalmente están pensadas para comunicar eso.

Si bien se los puede disfrutar en la mesa, para los sommeliers es el vino comodín para muchas comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nacional, más allá del Malbec por una cuestión obvia de dominio de la escena y fama internacional, se utilizan uvas de ciclo más corto para poder llegar a una madurez completa en el menor tiempo posible, preservando la mayor acidez natural. Con esto, se logran dos cosas fundamentales para un vino rosado: más frescura y menos alcohol.

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Si bien se los puede disfrutar en la mesa, y para los sommeliers es el vino comodín para muchas comidas, resulta el mejor vino para tomar a deshora y en cualquier situación. Su aspecto y aromas frutados no buscan impactar sino agradar, y su trago debe refrescar, como abriendo el juego y siendo un partenaire más de la charla y no un vino protagonista como pueden llegar a ser sus pares tintos y blancos.

Sus mayores virtudes no están en carácter y estilo, más allá de la calidad, sino en su significado y lo que representa. No por casualidad hay muchos famosos que tienen sus propios vinos rosados alrededor del mundo. Angelina Jolie se quedó con la bodega que compartían con Brad Pitt: Château Miraval, una histórica finca en la región de la Provence. Por su parte, Sarah Jessica Parker lanzó su propia línea de vinos que incluye un reconocido rosado.

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Sus mayores virtudes no están en carácter y estilo, más allá de la calidad, sino en su significado y lo que representa (Imagen Ilustrativa Infobae)

George y Amal Clooney adquirieron una gran finca (Domaine du Canadel) en el sur de Francia para producir su propio vino rosado. Jon Bon Jovi, junto a su hijo Jesse y el enólogo Gérard Bertrand, creó Hampton Water, el único vino rosado al estilo Provence de esa exclusiva región conformada por un grupo de pueblos costeros y aldeas ubicada en el extremo este de Long Island, en el estado de Nueva York.

A su vez, la actriz Cameron Diaz es cofundadora de la marca de vinos Avaline, que incluye un fresco vino rosado orgánico. Y Meghan Markle, la duquesa de Sussex, lanzó la etiqueta As Ever, un vino rosado que ha tenido gran repercusión.

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Entre tantos personajes famosos con vinos rosados internacionales hay una argentina que elabora un blend rosé premium creado en colaboración con la bodega Félix Solís y elaborado con uvas provenientes del sur de Francia (la Provence y Languedoc), que reflejan la frescura y elegancia del Mediterráneo. Se trata de Valeria Mazza, quien recientemente lanzó en Madrid su flamante finca Valeria Rosé.

10 vinos rosados argentinos destacados para celebrar su día

La Celia Rosé

La Celia, Mendoza, Valle de Uco, La Consulta $11.000

La enóloga Andrea Ferreyra se luce todos los años con este rosado, elaborado a base de Pinot Noir, con toque de Pinot Gris (20%), ambos cosechados en momento de “grano arveja” para lograr un vino refrescante y vibrante. De aspecto rosado súper pálido, pero tonos brillantes. De aromas expresivos y frescos, en boca es cítrico y herbal, con gracia y mucha vivacidad. Un rosado como tiene que ser, refrescante y sin vueltas.

Punta de Flechas Rosé

Flechas de los Andes, Mendoza, Valle de Uco, Tunuyán $14.000

Este rosado de Pablo Richardi llama la atención por su originalidad. Elaborado a base de Tannat, de aspecto bien tenue, resulta austero en su mensaje. Su acidez marcada lo hace refrescante y agradable de beber, con un agarre fino que apenas logra soltar la fruta en su final de boca.

Eureka Criolla Rosé de la Finca

The Wine Plan, Mendoza, Zona Este $15.000

Este rosado nace en Finca la Libertad, y completa la zaga junto al blanco y al tinto, y cumple muy bien con su misión. Porque más allá de su color bien logrado, sus aromas son afrutados e intensos. De entrada fresca y paladar franco, con buen volumen, llena la boca con gracia.

Terrazas de los Andes Rosé Malbec

Los rosados privilegian acidez natural y menor graduación alcohólica

Terrazas de los Andes, Mendoza, Valle de Uco, El Peral $18.000

En este vino la simpleza es contundente, por donde se lo mire y se lo tome. Su botella transparente y su etiqueta innovadora dejan apreciar sus tonos asalmonados brillantes. Y sus aromas y sabores son bien expresivos, a frutas rojas. Paladar refrescante y casi tenso que invita a seguir disfrutando de su gracia.

Al Acecho Rosado de Syrah

Canteros Wines, Mendoza, Valle de Uco, Vista Flores $20.000

Esta bodega se está presentando en el mercado y apuesta al Syrah, tanto en tinto como en este rosado, que nace de la parcela con menos piedra. Prensado de racimo entero, tiene carácter y buena fruta. Es directo en su mensaje, pero tiene agarre y buena frescura, resaltada por sus texturas incipientes.

Rosé S’ il Vous Plaît Merlot

Pulenta Estate, Mendoza $22.000

Llama la atención por ser de los pocos Merlot rosados, también por su elegante botella y nombre sofisticado. Elaborado 50/50 con uvas de Agrelo y Los Árboles, Valle de Uco. De aspecto rosa pálido, con leves dejos cobrizos. Aromas delicados a frutas rojas, con algo floral. Buena frescura y volumen, también un agarre sostenido que le aporta profundidad.

Humberto Canale Rosé Noir

Humberto Canale, Río Negro, Alto Valle de Río Negro $23.000

El enólogo Horacio Bibiloni se luce con este flamante rosado patagónico, no solo por ser de Pinot Noir, sino por su impronta refrescante ya desde sus aromas. También es mordiente y vivaz, y su final resulta sumamente refrescante. Bien logrado, pensado para disfrutar por copa o en la mesa acompañando una rica trucha a la plancha.

Algunos rosados vienen en botellas que se parecen a frascos de perfume gigantes para llamar más la atención (Freepik)

Rosa di Rosso

BIRA Wines, Mendoza, Valle de Uco $26.000

Este rosado entra por los ojos, ya que su aspecto es delicado en sus tonalidades y brillante. Sus aromas también resultan delicadamente afrutados. En boca es tenso y agradable. Se realiza un prensado directo del Sangiovese y del Syrah por separado, y luego se elabora un blend de mostos que cofermentan.

Casarena Armonía de Tintas Rose

Casarena Bodega y Viñedos, Mendoza, Luján de Cuyo $30.900

El joven enólogo de la casa, Agustín Ascoleas, sorprende con este rosado, original por fuera (aspecto, botella y nombre) y por dentro (composición). Blend de Pinot Noir, Syrah y Merlot. Su color es cobrizo pálido, y también resulta original en su carácter, con leves dejos de frutas rojas y especias secas. De final persistente, amable y fresco.

Inframundo Natural Rosé Cabernet Franc

Durigutti Family Winemakers, Mendoza, Luján de Cuyo, Las Compuertas $31.200

Como suelen ser los vinos de los hermanos Durigutti, cada línea está muy bien definida conceptualmente. Acá hay un rosado natural que, más allá de su aspecto de Naranjo, tiene personalidad propia. Hay notas de su paso por el ánfora, con aromas florales y una acidez sostenida. Sus taninos incipientes resaltan leves dejos de oxidación que aportan personalidad al trago.