Los 8 ingredientes cotidianos que los chefs consideran imprescindibles en sus preparaciones diarias

Los chefs priorizan ingredientes prácticos y cotidianos para la cocina doméstica sin resignar sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las cocinas profesionales, donde la precisión y la técnica marcan el ritmo, la elección de los ingredientes resulta determinante. Sin embargo, fuera del ámbito gastronómico de alto nivel, muchos chefs priorizan la practicidad y el sabor inmediato. En ese entorno más relajado, lejos de la presión del servicio, emergen productos cotidianos que facilitan la preparación de platos sin resignar calidad.

Un informe realizado por The Telegraph reunió testimonios de chefs que revelaron cuáles son esos productos que consideran imprescindibles en su vida diaria. Desde salsas clásicas hasta conservas y básicos de despensa, la selección muestra una cocina doméstica donde la eficiencia, el sabor intenso y la versatilidad ocupan un lugar central.

1. Hierbas secas

Durante años, las hierbas secas cargaron con una reputación menor frente a sus versiones frescas, pero el chef Pascal Wiedemann reivindicó su uso cotidiano. “Por comodidad y para realzar el sabor, tengo varias hierbas secas en la despensa”, afirmó a The Telegraph.

Las hierbas secas como orégano y mezclas provenzales realzan salsas de pasta y carnes en recetas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cocinero destacó especialmente el orégano seco para salsas de pasta y las mezclas provenzales para carnes. Según su experiencia, estos ingredientes intensifican las preparaciones sin requerir técnicas complejas. “Las hierbas frescas son insustituibles para dar el toque final a un plato, pero las secas pueden funcionar bien si se usan con criterio”, agregó.

2. Ajo en polvo

El ajo en polvo es otro aliado en la cocina diaria. La chef Roberta Hall-McCarron lo considera un básico indispensable: “Consigues un sabor intenso y potente sin la molestia de picar dientes de ajo y ensuciarte las manos”.

Su uso se extiende a múltiples preparaciones, desde huevos revueltos hasta marinadas y aderezos. La versatilidad y la rapidez explican su presencia constante en la despensa.

El ajo en polvo se impone en la despensa por su capacidad de aportar sabor intenso y practicidad en preparaciones rápidas (Crédito: Freepik)

3. Salsas picantes

Las salsas picantes ocupan un lugar destacado entre los favoritos de los chefs. La cocinera Sally Abé recurre con frecuencia a la salsa de tabasco en su cocina doméstica: “Es insuperable con porotos horneados o huevos revueltos”. También resalta la versión chipotle por su profundidad de sabor.

En la misma línea, Paul Ainsworth, ganador de una estrella Michelin, eligió la sriracha como complemento habitual. Explicó que la utiliza en desayunos y carnes a la parrilla para lograr un glaseado rápido.

4. Mayonesa

Lejos de las elaboraciones complejas de restaurante, la mayonesa comercial es un recurso práctico. El chef Tomás Gormley, cuyo restaurante fue reconocido por la guía Michelin, la incorpora con frecuencia en preparaciones simples: “En casa consumo mucha mayonesa”, reveló, y destacó su uso en sándwiches.

La mayonesa comercial y la japonesa destacan como aliadas en sándwiches y tortillas para lograr mejor textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Masaki Sugisaki prefiere la versión japonesa de este ingrediente y según detalló al medio británico, la incorpora a tortillas para lograr una textura más suave y ligera.

5. Kétchup

El kétchup sigue vigente como uno de los condimentos más extendidos. Sally Abé lo utiliza sin restricciones en platos cotidianos. “Se lo pongo al pastel de carne caliente. ¿Por qué no? Queda de maravilla", sostuvo.

El chef Sam Buckley también destacó su valor emocional y gastronómico. Explicó que lo emplea tanto en salsas rápidas como en preparaciones con papas.

El kétchup, preferido por chefs como Sally Abé y Sam Buckley, mantiene su vigencia en platos cotidianos y salsas rápidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Anchoas

Los boquerones o anchoas aportan una intensidad característica que varios chefs consideran esencial. El chef británico Alex Dilling, que cuenta con dos estrellas Michelin, los incorpora incluso en platos donde no resultan evidentes: “Añadir anchoas a la manteca al estofar repollo es un truco infalible”.

El propio Gormley reconoció un cambio en su percepción sobre este ingrediente: “Antes pensaba que eran innecesarias en salsas de carne como la boloñesa, pero ahora siempre las trituro y las añado a las salsas de tomate”, señaló.

7. Yogur

El yogur, especialmente en su versión proteica, aparece como una opción práctica y nutritiva. Adam Handling, ganador de una estrella Michelin, lo incorpora habitualmente en su rutina: “Como yogur proteico constantemente”, afirmó. El chef también detalló combinaciones simples que permiten obtener preparaciones rápidas y energéticas, como la mezcla con semillas de chía.

El yogur, en su versión rica en proteínas, forma parte de la alimentación cotidiana de Adam Handling, que lo utiliza junto a semillas de chía para resolver opciones simples y nutritivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Manteca

La manteca continúa como un pilar en la cocina. Brian Danclair, conocido por su cocina caribeña y platos de mariscos, destacó su uso en distintas técnicas: “Es un elemento básico en mi cocina”, afirmó y describió su aplicación en mariscos, carnes y panadería.

En paralelo, Tommy Banks, el chef más joven del Reino Unido en conseguir una estrella Michelin, resaltó el valor de la manteca clarificada en preparaciones simples: “No hay nada más delicioso que un sándwich de huevo frito cocinado con manteca clarificada”, indicó.