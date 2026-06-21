Reese Witherspoon celebró los 25 años de “Legalmente Rubia” con un deslumbrante vestido de Prada

Reese Witherspoon elige un vestido de satén rosa brillante de Prada y convierte el aniversario de Legalmente Rubia (Future Image)

Hace veinticinco años, "Legalmente Rubia" irrumpió en la cultura pop y consagró a Reese Witherspoon como Elle Woods. En el aniversario de este fenómeno, la actriz estadounidense volvió a encarnar el espíritu de su personaje más célebre.

En el evento “Elle World”, la precuela de la película, deslumbró con un atuendo que evocó de inmediato la icónica estética rosa que definió a la abogada más famosa del cine.

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Witherspoon fue recibida en el Hall des Lumières de Nueva York, donde se celebró una jornada dedicada a rendir homenaje a Elle Woods y el universo de Legalmente Rubia.

El escote corazón, las mangas caídas y el cierre frontal metálico definen el guiño sofisticado del diseño Otoño/Invierno 2026 presentado en el evento Elle World (Future Image)

Fiel al legado de su personaje, la actriz eligió para la ocasión un vestido de satén rosa brillante de la colección prêt-à-porter Otoño/Invierno 2026 de Prada.

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La prenda, ceñida a la cintura y con escote de hombros descubiertos, resultó un guiño directo a la sofisticación y el optimismo que Elle Woods supo imprimir a cada uno de sus estilismos en pantalla.

Legalmente Rubia cumple 25 años y vuelve a demostrar que el rosa, la ambición y el carisma de Elle Woods siguen marcando la cultura pop (©MGM/Courtesy Everett Collectio)

La elección del vestido no fue casual. El diseño, en tonos rosa degradado y con cierre frontal metálico, presentaba un escote en forma de corazón y mangas caídas que dejaban los hombros al desnudo, elementos que acentuaron el aire juvenil y elegante del conjunto.

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La estilista Petra Flannery fue la encargada de coordinar cada detalle del look, completando el atuendo con unos zapatos Miss Z de Christian Louboutin, de 100 mm y piel de becerro laminada en tono rosa vintage.

Los zapatos Miss Z de Christian Louboutin en rosa vintage, con tacón de 100 mm, completan un estilismo coordinado por Petra Flannery en Nueva York (AFP)

El cabello de Witherspoon, suelto y peinado en ondas suaves con raya al medio, aportó un aire relajado y natural al conjunto.

En el evento también destacó la presencia de Lexi Minetree, la actriz elegida para interpretar a Elle Woods en la próxima precuela.

Minetree eligió un vestido midi de lentejuelas fucsia oscuro, con escote cuadrado y tirantes negros, complementado por un cinturón fino de diamantes de imitación que evocó la moda de los años 90.

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El atuendo de Minetree era la versión en rosa de un vestido azul que la propia Elle Woods lució en la primera entrega de Legalmente Rubia.

Reese Witherspoon y Lexi Minetree en clave rosa, así se vistió el aniversario de Legalmente Rubia (Future Image)

Más looks de Reese Witherspoon

El estilo de Reese Witherspoon ha sido siempre un referente de elegancia y versatilidad, tanto dentro como fuera de la alfombra roja. En diferentes eventos, optó por conjuntos que oscilaron entre la sobriedad monocromática, la sofisticación contemporánea y guiños a tendencias atemporales.

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Reese Witherspoon apuesta por la monocromía total en negro con un conjunto sastre clásico, falda a la rodilla y líneas sobrias durante un encuentro tipo Emmy FYC (REUTERS/Mario Anzuoni)

En un evento llamado Emmy FYC, eligió un conjunto sastre negro de inspiración clásica, compuesto por una chaqueta de corte recto y hombros marcados, con botonadura sencilla y solapas discretas. Combinó esta prenda con una falda a la rodilla y un top negro, manteniendo la monocromía.

Reese Witherspoon lleva un traje burdeos de dos piezas con cinturón ancho (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un traje burdeos de dos piezas fue el protagonista para un evento de la segunda temporada de “The Last Thing He Told Me”. El blazer entallado de solapa ancha y la falda lápiz midi realzaron su figura, mientras que un cinturón ancho a juego con hebilla metálica aportó estructura al estilismo. Eligió sandalias de tiras finas en el mismo tono y pendientes discretos de pedrería.

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Reese Witherspoon luce un vestido negro asimétrico de un solo hombro con una gran lazada estructural (REUTERS/Kylie Cooper)

Para la premiere de la cuarta temprada de “The Morning Show” lució un vestido negro asimétrico, con escote de un solo hombro y una gran lazada estructural en la cadera que añadió dramatismo y volumen. La falda contaba con una pronunciada abertura lateral, dejando ver una pierna.

Reese Witherspoon destaca en los Premios Emmy 2024 con un vestido palabra de honor de tul negro (REUTERS/Mike Blake)

Para los Premios Emmy 2024 se decantó por un vestido largo de tul negro, palabra de honor, adornado con bordados florales en tonos beige y dorados dispuestos asimétricamente. La falda amplia y liviana dotó de movimiento a la prenda.

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Reese Witherspoon asiste al AFI Life Achievement Award Tribute Gala 2024 con un vestido negro recto, escote en V (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la edición 49th AFI Life Achievement Award Tribute Gala 2024 en honor a la actriz Nicole Kidman optó por un vestido negro de corte recto y tejido liso, con escote en V profundo y falda con abertura frontal. Sandalias negras de tiras y tacón fino, pendientes largos con incrustaciones de color y una combinación de pulseras doradas y plateadas aportaron dinamismo.

Reese Witherspoon suma el rojo con un vestido largo palabra de honor, cuerpo drapeado y falda cruzada (REUTERS/Mike Blake)

El rojo también formó parte de sus elecciones. Para los Actors Guild Awards 2024, apostó por un vestido largo palabra de honor, con cuerpo drapeado y falda cruzada con abertura lateral. Sandalias rojas de tacón fino, un collar tipo cadena y anillos finos en ambas manos acompañaron el estilismo.

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Reese Witherspoon elige un vestido midi blanco evasé con flores rojas y negras y remata con tacones negros (REUTERS/Mario Anzuoni)

El blanco tuvo su protagonismo gracias a un vestido midi evasé, sin tirantes y con estampado de pequeñas flores rojas y negras. El diseño sencillo, que usó para los American Film Institute Awards 2024, con falda amplia y ligera, se combinó con zapatos de tacón negro con detalle de lazo blanco en el talón.

Reese Witherspoon opta por un vestido rosa fucsia midi de escote cuadrado y tirantes anchos en una alfombra roja de 2022 (Mega/The Grosby Group)

Para la alfombra roja del estreno de una de sus películas en 2022 lució un vestido rosa fucsia midi, de escote cuadrado y tirantes anchos. El corte ajustado en la parte superior y la falda de vuelo ligero en tejido vaporoso crearon una silueta favorecedora. Sandalias doradas de tacón fino y accesorios en dorado sumaron brillo al estilismo.