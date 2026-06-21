Un rincón del café en casa se instala como tendencia en los hogares

La estación de café en casa ordena la rutina y crea un momento propio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un rincón del café en casa aparece como una tendencia para probar y se vincula con la idea de un hogar multifuncional. Según ELLE, la propuesta permite organizar un espacio para preparar y tomar dicha infusión dentro de la vivienda y adaptarlo a la cocina, el comedor, el salón u otra estancia.

Para montar una estación de café práctica y ordenada conviene reservar un hueco fijo, reunir lo necesario para el uso diario y elegir un sistema de almacenaje acorde con el espacio disponible.

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Según el medio citado, esa zona puede resolverse con parte de la encimera, una pared libre, una barra, un aparador, baldas o muebles auxiliares, y también puede incorporar recursos para recrear una experiencia parecida a la de una cafetería.

El hogar multifuncional suma rincones dedicados para pequeñas pausas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta parte de una costumbre cotidiana y de un marco en el que, según el medio, hacer actividades desde casa resulta más fácil gracias a la tecnología y a la flexibilidad de horarios. En ese sentido, la estación de café cubre una función práctica y también busca cuidar la experiencia dentro del hogar.

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El planteamiento no se limita a colocar una cafetera sobre cualquier superficie. El texto la presenta como un punto específico de la casa para preparar la bebida, tener a mano sus complementos y reforzar una atmósfera similar a la de una cafetería.

Cómo elegir el espacio para un rincón del café

La elección del lugar define la comodidad y el uso real del rincón del café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación puede partir de un hueco en la cocina o el comedor, dos de los lugares que ELLE destaca para integrar esta zona. También puede aprovecharse parte de la mesada, una pared libre, una barra o incluso un rincón del salón u otra estancia.

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Si la cocina se planifica desde el inicio, el medio citado aconseja reservar una zona concreta para la cafetera y los demás elementos. Incluso menciona la utilidad de sumar un pequeño fregadero para tener agua cerca al preparar café o infusiones.

Cuando la vivienda dispone de más espacio, ese punto puede completarse con asientos para tomar la bebida con calma. Sillones, sillas o banquetas altas ayudan a convertir el rincón en un área de uso y no solo de preparación.

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Un sistema de almacenaje adecuado evita el desorden y mejora la experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué debe tener una estación de café en casa

La base de una estación de café pasa por contar con una cafetera exprés o una máquina de café más profesional. A eso se suman cápsulas variadas, azúcar, otros endulzantes, tazas, cucharas, servilletas y algo para comer o picar, como galletas o bizcochos.

La idea consiste en concentrar en un mismo punto todo lo necesario para el uso diario. El concepto también admite variantes más allá del café.

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Soluciones móviles permiten armar una zona de café sin depender de metros extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La misma estructura puede servir para organizar chocolate caliente, té o infusiones, con los recipientes y productos que cada hogar use con más frecuencia.

Ideas de almacenamiento para aprovechar mejor el espacio

El sistema de orden depende del espacio disponible y del grado de exposición que se quiera dar a los pequeños electrodomésticos. Para quienes prefieren ocultarlos, el medio propone panelar armarios con el mismo estilo del mobiliario de cocina y guardar allí la estación cuando no se utilice.

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Una zona dedicada concentra accesorios y facilita el uso cotidiano sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También funcionan soluciones más abiertas, como cajones, puertas, baldas, estanterías, aparadores o muebles de almacenaje. La elección del soporte depende de la superficie real de la casa y del volumen de objetos que se quiera guardar.

Cuando faltan metros, entran en juego los muebles auxiliares y los carritos con ruedas. Ese tipo de recursos permite mover la estación y resolver su uso en estancias donde no hay mobiliario específico.

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Cómo dar ambiente sin depender de un gran espacio

La misma lógica sirve para organizar té, infusiones o chocolate caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ambientación puede acercar el uso doméstico a la experiencia de una cafetería sin exigir una reforma amplia. Barra, banquetas, iluminación sobre la superficie de trabajo, plantas, flores, colgadores para tazas, vasos, molinillo o una pizarra ayudan a construir ese efecto.

La coherencia visual también influye en el resultado, ya sea con un aparador sencillo, baldas ligeras o una estantería metálica. Al final del recorrido, ELLE plantea que esa atmósfera puede completarse incluso con sonido de fondo de cafetería para reforzar la sensación de estar en un local sin salir de casa.

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El planteamiento no obliga a ceñirse al café. La misma lógica de ubicación, equipamiento y orden puede trasladarse a una zona pensada para tés, rooibos o infusiones, con los accesorios y productos de uso habitual en cada hogar.