Panamá

Autoridades de salud aplican más de 150 mil dosis para prevenir casos de sarampión en Panamá

En la nación canalera hasta el momento solo se han presentado tres casos importados de la enfermedad

Guardar
Google icon
El esquema nacional de vacunación protege contra el sarampión, influenza, neumococo y el virus sincitial respiratorio. (Minsa)
El esquema nacional de vacunación protege contra el sarampión, influenza, neumococo y el virus sincitial respiratorio. (Minsa)

Panamá continúa libre de sarampión autóctono y los tres casos detectados hasta el momento corresponden a casos importados que fueron identificados y manejados oportunamente por el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Para seguir manteniendo el país libre de la enfermedad el sistema de salud ha aplicado en lo que va del año más de 150 mil dosis de vacuna contra el sarampión en todo el territorio nacional.

El país recibió su certificación oficial de eliminación del sarampión en 2016 y no registra casos autóctonos desde 1995.

En el 2011 se controlaron cuatro casos importados procedentes de Polonia, sin que se produjera una transmisión comunitaria.

Actualmente se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en los puertos de entrada al país ante el retorno de viajeros procedentes del extranjero, permitiendo la detección temprana de personas con síntomas compatibles con enfermedades transmisibles.

PUBLICIDAD

Primer plano del torso y parte de los brazos de un niño con numerosas manchas redondas de color rojo y relieve sobre la piel clara.
Esta imagen muestra la erupción cutánea característica del sarampión en el torso de un niño, un síntoma común de la enfermedad infecciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en la cobertura de vacunación, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), responde al compromiso de la población con la prevención y al fortalecimiento de las jornadas de inmunización desarrolladas por el Ministerio de Salud (Minsa) en todas las regiones de salud, aseguró Yelkys Gill, directora general de Salud Pública.

“Invitamos a toda la población a revisar su tarjeta de vacunación y acudir a la instalación de salud más cercana para completar su esquema. Las vacunas son seguras, gratuitas y constituyen la principal herramienta para prevenir enfermedades transmisibles”, manifestó Gill.

Adelantó que el esquema nacional de vacunación protege contra diversas enfermedades, entre ellas sarampión, influenza, neumococo y virus sincitial respiratorio, contribuyendo a reducir complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

PUBLICIDAD

De los tres casos de sarampión importados, se detectó que una persona con esquema de vacunación expuesta al virus desarrolló un cuadro de "sarampión modificado“, una variante con síntomas leves y con una capacidad de transmisión drásticamente reducida.

Esta condición clínica se presenta en casos muy específicos como una exposición masiva al virus en personas que ya cuentan con sus dosis, explicó Catherine Castillo, técnica de vigilancia epidemiológica y enfermedades prevenibles por vacunas del Departamento Nacional de Epidemiología del Minsa.

Se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para la detección temprana de personas sintomáticas. (Minsa)
Se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para la detección temprana de personas sintomáticas. (Minsa)

A diferencia del sarampión clásico, el modificado se caracteriza por una carga viral mucho menor, menor fiebre y un sarpullido atenuado, evitando por completo complicaciones graves como la neumonía o afecciones cerebrales.

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, se informó que se continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control contra la malaria, mediante la vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos, diagnóstico oportuno y el trabajo conjunto con las comunidades.

En malaria hemos logrado mantener una tendencia hacia la disminución gracias al esfuerzo de los equipos regionales de salud, que continúan realizando intervenciones, seguimiento de casos y acciones de prevención en las áreas de mayor riesgo”, señaló la directora general de Salud Pública.

De acuerdo con los reportes correspondientes a la última semana epidemiológica, el Ministerio de Salud informó que los casos de dengue registran una reducción cercana al 50 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la malaria mantiene una tendencia a la baja.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a mantener las medidas preventivas, acudir oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de síntomas y mantener actualizado su esquema de vacunación para proteger su salud y la de sus familias.

Infografía muestra un niño con sarpullido, pulmones y cerebro resaltados. Íconos de pulmones, hospital y cerebro ilustran las complicaciones del sarampión.
Infografía detalla las graves complicaciones pulmonares y neurológicas asociadas al sarampión clásico, incluyendo neumonía, encefalitis y convulsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló que hasta la semana epidemiológica que finalizó el 13 de junio la región de las Américas notificó 22.324 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios, incluyendo 38 muertes, lo que representa un aumento del 207% en comparación con el mismo período del 2025.

Temas Relacionados

DosisSarampiónEnfermedadCasosImportadosPanamáPrevenciónAutóctono

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Impulsan reforma a la Ley de Tránsito en Honduras ante alarmante aumento de accidentes viales

El objetivo según la dirección de tránsito es fortalecer los controles de velocidad, modernizar los mecanismos de fiscalización y reducir la creciente cifra de accidentes.

Impulsan reforma a la Ley de Tránsito en Honduras ante alarmante aumento de accidentes viales

Ocho de cada 10 pensiones alimentarias en Costa Rica son menores a ¢200,000 (USD 364)

Los registros judiciales muestran 203,899 expedientes activos, con un monto promedio de USD 247, mientras 83,740 obligaciones no superan USD 182 y solo 2,520 exceden USD 910 mensuales en el país

Ocho de cada 10 pensiones alimentarias en Costa Rica son menores a ¢200,000 (USD 364)

Panamá será sede del congreso internacional para personas con deficiencia auditiva

En el país hay 11,323 personas sordas, según la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad

Panamá será sede del congreso internacional para personas con deficiencia auditiva

El Salvador impulsa la cooperación global con su primer catálogo de ayuda internacional

La iniciativa, respaldada por Luxemburgo, reúne programas públicos para transferir conocimientos y fortalecer la colaboración con países de la región y el mundo

El Salvador impulsa la cooperación global con su primer catálogo de ayuda internacional

Honduras registrará una de las mayores rebajas del año en los combustibles a partir del lunes

Los consumidores hondureños recibirán un alivio en sus bolsillos la próxima semana luego que la Secretaría de Energía anunciara una significativa reducción en los precios de los combustibles

Honduras registrará una de las mayores rebajas del año en los combustibles a partir del lunes

TECNO

Qué iPhone elegir en 2026: recomendaciones para acertar en tu próxima compra

Qué iPhone elegir en 2026: recomendaciones para acertar en tu próxima compra

120 frases para enviar por WhatsApp el Día del Padre a tu esposo o novio

Por qué las personas usan audífonos en conciertos: Apple los ayuda con esta función

Ver partidos del Mundial 2026 desde la app de FútbolLibre es peligroso: puede traer sanciones legales y virus

Graba mejores videos con tu celular enfocando al centro, manteniéndote estable y más trucos

ENTRETENIMIENTO

Sandra Bullock comparte fotografías inéditas de sus hijos junto a su difunto padre

Sandra Bullock comparte fotografías inéditas de sus hijos junto a su difunto padre

Jason Bateman revela cómo mantuvo a su familia desde niño y el impacto que tuvo en su carrera

“House of the Dragon”: a qué hora se estrena la tercera temporada

El actor de “Elf” que pasó de las pantallas de Hollywood a vivir en su auto y terminar preso: “Era indigente”

Tom Hanks confesó por qué no soportaría convivir con Woody: “Me volvería loco. Estaríamos en una competencia continua”

MUNDO

Una explosión sacudió el principal complejo gasífero de Qatar en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Una explosión sacudió el principal complejo gasífero de Qatar en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Trump volvió a cuestionar a Meloni por su falta de apoyo frente a la amenaza nuclear iraní: “No están ahí para defendernos”

Taiwán pone en marcha ejercicios de combate de cinco días mientras China despliega 21 aviones cerca de la isla

Netanyahu reiteró que impedirá que Irán obtenga armas nucleares y ratificó la permanencia de Israel en el sur del Líbano

Irán respondió los dichos de Trump: “Tengan cuidado con sus declaraciones; nuestras fuerzas armadas están listas”