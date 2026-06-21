Autoridades de salud aplican más de 150 mil dosis para prevenir casos de sarampión en Panamá

El esquema nacional de vacunación protege contra el sarampión, influenza, neumococo y el virus sincitial respiratorio. (Minsa)

Panamá continúa libre de sarampión autóctono y los tres casos detectados hasta el momento corresponden a casos importados que fueron identificados y manejados oportunamente por el sistema nacional de vigilancia epidemiológica.

Para seguir manteniendo el país libre de la enfermedad el sistema de salud ha aplicado en lo que va del año más de 150 mil dosis de vacuna contra el sarampión en todo el territorio nacional.

El país recibió su certificación oficial de eliminación del sarampión en 2016 y no registra casos autóctonos desde 1995.

En el 2011 se controlaron cuatro casos importados procedentes de Polonia, sin que se produjera una transmisión comunitaria.

Actualmente se mantiene activa la vigilancia epidemiológica en los puertos de entrada al país ante el retorno de viajeros procedentes del extranjero, permitiendo la detección temprana de personas con síntomas compatibles con enfermedades transmisibles.

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Esta imagen muestra la erupción cutánea característica del sarampión en el torso de un niño, un síntoma común de la enfermedad infecciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento en la cobertura de vacunación, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), responde al compromiso de la población con la prevención y al fortalecimiento de las jornadas de inmunización desarrolladas por el Ministerio de Salud (Minsa) en todas las regiones de salud, aseguró Yelkys Gill, directora general de Salud Pública.

“Invitamos a toda la población a revisar su tarjeta de vacunación y acudir a la instalación de salud más cercana para completar su esquema. Las vacunas son seguras, gratuitas y constituyen la principal herramienta para prevenir enfermedades transmisibles”, manifestó Gill.

Adelantó que el esquema nacional de vacunación protege contra diversas enfermedades, entre ellas sarampión, influenza, neumococo y virus sincitial respiratorio, contribuyendo a reducir complicaciones y hospitalizaciones, especialmente en los grupos más vulnerables.

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De los tres casos de sarampión importados, se detectó que una persona con esquema de vacunación expuesta al virus desarrolló un cuadro de "sarampión modificado“, una variante con síntomas leves y con una capacidad de transmisión drásticamente reducida.

Esta condición clínica se presenta en casos muy específicos como una exposición masiva al virus en personas que ya cuentan con sus dosis, explicó Catherine Castillo, técnica de vigilancia epidemiológica y enfermedades prevenibles por vacunas del Departamento Nacional de Epidemiología del Minsa.

Se mantiene activa la vigilancia epidemiológica para la detección temprana de personas sintomáticas. (Minsa)

A diferencia del sarampión clásico, el modificado se caracteriza por una carga viral mucho menor, menor fiebre y un sarpullido atenuado, evitando por completo complicaciones graves como la neumonía o afecciones cerebrales.

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En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, se informó que se continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control contra la malaria, mediante la vigilancia epidemiológica, búsqueda activa de casos, diagnóstico oportuno y el trabajo conjunto con las comunidades.

“En malaria hemos logrado mantener una tendencia hacia la disminución gracias al esfuerzo de los equipos regionales de salud, que continúan realizando intervenciones, seguimiento de casos y acciones de prevención en las áreas de mayor riesgo”, señaló la directora general de Salud Pública.

De acuerdo con los reportes correspondientes a la última semana epidemiológica, el Ministerio de Salud informó que los casos de dengue registran una reducción cercana al 50 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la malaria mantiene una tendencia a la baja.

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Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a mantener las medidas preventivas, acudir oportunamente a los servicios de salud ante la presencia de síntomas y mantener actualizado su esquema de vacunación para proteger su salud y la de sus familias.

Infografía detalla las graves complicaciones pulmonares y neurológicas asociadas al sarampión clásico, incluyendo neumonía, encefalitis y convulsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló que hasta la semana epidemiológica que finalizó el 13 de junio la región de las Américas notificó 22.324 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios, incluyendo 38 muertes, lo que representa un aumento del 207% en comparación con el mismo período del 2025.