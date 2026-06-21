República Dominicana

Obras Públicas entrega vías clave que conectan Monte Plata, Cevicos y Rincón Claro, impulsando el desarrollo vial en República Dominicana

La obra del MOPC beneficiará a más de 500.000 personas y forma parte de un corredor regional de 103 kilómetros entre varias provincias

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El MOPC informó que la carretera Monte Plata–Cevicos reduce los tiempos de desplazamiento y mejora el acceso a servicios esenciales. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
El MOPC informó que la carretera Monte Plata–Cevicos reduce los tiempos de desplazamiento y mejora el acceso a servicios esenciales. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la inauguración de dos carreteras fundamentales que conectan Monte Plata con Sánchez Ramírez y diversas comunidades de Sabana Grande de Boyá. Las nuevas vías, desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), marcan el cierre de décadas de limitaciones en la comunicación terrestre y responden a la espera histórica de los habitantes de estas zonas.

La carretera Monte Plata–Cevicos beneficiará directamente a más de 500,000 personas, con una extensión de 44,25 kilómetros. La obra reduce los tiempos de desplazamiento, facilita el acceso a servicios esenciales y genera condiciones favorables para el desarrollo económico y el progreso social. Durante el acto inaugural, la vicepresidenta Raquel Peña resaltó que estos proyectos son resultado del compromiso para “seguir trabajando día a día, sin descanso, para seguir entregando obras que eleven la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas”.

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Raquel Peña encabezó la inauguración de dos carreteras que conectan Monte Plata con Sánchez Ramírez y comunidades de Sabana Grande de Boyá. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
Raquel Peña encabezó la inauguración de dos carreteras que conectan Monte Plata con Sánchez Ramírez y comunidades de Sabana Grande de Boyá. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, destacó que la carretera representa una respuesta concreta a una demanda histórica de las comunidades de Monte Plata y Sánchez Ramírez, al facilitar una movilidad más eficiente, fortalecer la actividad productiva y mejorar el acceso a servicios para la población. La nueva vía forma parte de un corredor regional de 103 kilómetros que enlaza Cevicos, Monte Plata, Bayaguana, El Puerto y Hato Mayor, permitiendo una comunicación más ágil entre provincias de gran relevancia productiva para el país.

Uno de los principales beneficios de estas obras es el fortalecimiento de la actividad agropecuaria. Productores de piña, cacao, cítricos, plátano, yuca y otros rubros podrán transportar sus cosechas en menor tiempo y con menores costos, lo que incrementa sus posibilidades de comercialización y contribuye al dinamismo económico regional. La intervención incluyó la colocación de nueva carpeta asfáltica, estabilización de la estructura vial, construcción y rehabilitación de drenajes, alcantarillas así como cunetas, señalización, protección de taludes para adecuación de puntos críticos para aumentar la seguridad de los usuarios.

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La carretera Monte Plata–Cevicos beneficiará a más de 500,000 personas con 44,25 kilómetros de conexión vial. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
La carretera Monte Plata–Cevicos beneficiará a más de 500,000 personas con 44,25 kilómetros de conexión vial. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

En cuanto a la carretera Hato San Pedro–Rincón Claro, la obra responde a una espera de más de cinco décadas de los munícipes de Sabana Grande de Boyá y supuso una inversión superior a 300 millones de pesos dominicanos (aproximadamente $5.14 millones). La vía, de 11,44 kilómetros de longitud, beneficiará a más de 5,000 habitantes de comunidades rurales al mejorar la conectividad vial, la movilidad y las condiciones de vida de miles de residentes. El ministro Eduardo Estrella explicó que esta carretera incluye un tramo de aproximadamente 150 metros construido en hormigón, diseñado para resistir el impacto del paso de las aguas del río local.

Los trabajos integraron la estabilización de la base con cal, colocación de carpeta asfáltica de cinco centímetros, construcción de muros de gaviones, aceras, contenes, alcantarillas tipo cajón, badenes, cunetas revestidas en hormigón, protección de taludes, barreras metálicas y señalización vial. Ambas carreteras fueron financiadas con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contaron con supervisión técnica especializada.

El BID financió ambas carreteras, que incluyeron carpeta asfáltica, drenajes, alcantarillas, protección de taludes y señalización vial. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)
El BID financió ambas carreteras, que incluyeron carpeta asfáltica, drenajes, alcantarillas, protección de taludes y señalización vial. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Estas entregas forman parte de una serie de inversiones que el Gobierno desarrolla en la provincia, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la actividad productiva y elevar la calidad de vida de los habitantes.

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