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El método de organización por categorías que recomiendan los especialistas

Agrupar objetos de determinada forma permite reducir la acumulación, evitar compras innecesarias y transformar la manera en que se mantiene el orden en la casa

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Una persona sonriente, vestida de gris, organiza calcetines enrollados de varios colores y patrones en un cajón de madera con divisores, mostrando sus manos.
La organización del hogar por categorías permite identificar el número real de objetos y simplifica la toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reunir todos los objetos de la misma categoría en un solo lugar puede transformar el modo en que se enfrenta el desorden en el hogar. Expertos como Rachael Fahncke, organizadora profesional en Ohio, y Tyler Moore, autor especializado en organización, destacan que este método ayuda a visibilizar cuántos artículos de un tipo existen realmente y permite decidir con mayor claridad qué conservar.

Ordenar el hogar por categorías, en vez de por habitaciones, facilita identificar la acumulación de productos, reduce la compra repetitiva y da una visión precisa de lo que se posee. Según TIME, al juntar todos los objetos similares —como cargadores, zapatos o artículos de limpieza— el volumen total suele sorprender, lo que favorece eliminar excesos y simplifica el proceso de organización.

Elegir ordenar por categorías en vez de por habitaciones permite ver cuántos artículos de un mismo tipo hay repartidos en toda la casa, detectar duplicados y tomar decisiones más informadas sobre qué conservar. Este enfoque ayuda a evitar compras innecesarias y transforma el orden en el hogar, haciéndolo más funcional y práctico a largo plazo.

Uno de los grandes beneficios de la organización por categorías es que revela la magnitud de la acumulación y genera un cambio de perspectiva. Moore explicó a TIME: “Hasta que no reúnes todo, ¿cómo puedes saber lo que realmente tienes y lo que no?”. Cuando los objetos similares se agrupan, se hace mucho más evidente cuántos son redundantes o innecesarios.

Persona sentada con las piernas cruzadas en el suelo de una habitación, rodeada de calcetines, cargadores de teléfono y zapatillas, con una cómoda y una cama visibles.
Ordenar por categorías, según recomendaciones de profesionales, transforma la gestión del espacio en una solución a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fahncke ha observado que la mayoría de las personas se sorprende con el resultado, especialmente en categorías poco visibles. “Es sorprendente la cantidad de cosas que acumulas, sobre todo objetos menos comunes como los cables de carga. Te preguntas: ‘¿Por qué tengo 75?’”, señaló al medio estadounidense.

Este método disminuye la posibilidad de comprar duplicados, ya que al desconocer el inventario real se tiende a adquirir nuevos productos sin darse cuenta de los que ya se tienen. La presencia visual de todos los artículos de una categoría crea un efecto de responsabilidad, haciendo difícil justificar el mantener muchos objetos idénticos.

Cómo empezar a ordenar por categorías en casa

Los expertos recomiendan empezar el proceso dividiendo las categorías en unidades más pequeñas y manejables, conocidas como microcategorías. Fahncke y Moore coinciden en que conviene comenzar con aquellas que generan menos debate familiar o carga emocional.

Entre las microcategorías recomendadas están los productos de limpieza, las medias o los cargadores; son decisiones rápidas que no suelen causar desacuerdo.

De acuerdo con Moore, es útil elegir una microcategoría que pueda resolverse en pocos minutos, preferentemente dejando en manos de una sola persona la decisión sobre qué conservar. “Piensa en algo que puedas terminar en 10 o 15 minutos. Fija el temporizador, hazlo y continúa”, recomendó en TIME.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las microcategorías como productos de limpieza, medias o cargadores permiten tomar decisiones rápidas y simples sobre qué conservar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avanzar con estos pasos iniciales permite obtener resultados rápidos y ganar confianza. Al volverse habitual descartar lo innecesario en categorías sencillas, resulta más fácil afrontar después objetos con carga sentimental o complejidad emocional.

Ejemplos prácticos para organizar objetos del hogar

Este sistema de organización del hogar es flexible y puede adaptarse a distintos tipos de objetos. Según los especialistas, el calzado, la ropa deportiva, los protectores solares, las medias, los cargadores y los productos de limpieza ilustran muy bien el método.

En el caso del calzado, Fahncke aconseja comenzar organizando los pares según las zonas donde se encuentran en casa, identificar duplicados y quedarse con los preferidos. Una vez hecho esto, recomienda llevar todos los pares a un solo sitio para una revisión final. Así, establecer el principio de “entra uno, sale otro” ayuda a regular la cantidad y la acumulación.

La ropa deportiva puede subdividirse aún más por función: prendas para estar en casa, para entrenar o para actividades al aire libre. Separarlas en categorías menores facilita la selección rutinaria y pone en evidencia qué piezas se usan realmente.

Vista de cerca de una mujer doblando ropa deportiva gris en un armario iluminado, con pilas de ropa doblada, botellas de agua y zapatillas.
La ropa deportiva se recomienda separar por función: prendas para estar en casa, entrenamiento y actividades al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los protectores solares suelen dispersarse por toda la vivienda, el auto o los bolsos. Moore sugiere que, al reunirlos todos, es más sencillo desechar los caducados, mantener solo los que se usan y evitar duplicados innecesarios.

En cuanto a las medias, Fahncke recomienda destinar un recipiente específico para los que se quedan sin pareja y revisarlo cada mes. Si en ese tiempo no aparece el otro par, lo mejor es descartarlo; este sistema evita el almacenamiento de parejas incompletas por si acaso.

Para los cargadores, agruparlos revela rápidamente cuáles están obsoletos o ya no tienen utilidad. Se aconseja disponer organizadores específicos para ellos, lo que ayuda a evitar que se dispersen y se pierda el control sobre la cantidad.

Los productos de limpieza suelen repartirse en varios espacios: baños, cocina, garaje. Juntarlos todos en un solo lugar permite saber cuánto hay realmente. Así puede decidirse si centralizarlos en un único contenedor portátil o mantener pequeñas reservas en zonas estratégicas de la casa.

Beneficios de ordenar por categorías y cómo mantener el sistema

El método de ordenar por categorías produce ventajas más allá del aspecto visual. Permite comparar objetos similares, tomar decisiones más fundamentadas y reducir los excedentes.

Cuando cada artículo tiene una categoría definida y un lugar específico, se agilizan las rutinas diarias. “No tienes esa fatiga de decisión. Sabes exactamente dónde está”, destacó Fahncke en TIME.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Asignar una categoría y un lugar fijo a cada artículo agiliza las rutinas diarias y optimiza el uso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este sistema, también es más sencillo establecer límites. Una vez que se ha definido la cantidad ideal de cada tipo de objeto y dónde guardarlos, es más fácil regular la entrada de nuevos artículos y prevenir la acumulación.

Moore recuerda que el propósito es adaptar el hogar a las necesidades actuales; los objetos deben tener utilidad real y estar alineados con la rutina cotidiana. Esto implica, por ejemplo, reubicar ciertos productos en el lugar donde más se usan, como posicionar una loción preferida junto a la cama o concentrar los productos de limpieza en un solo recipiente portátil.

Contar con un sistema de organización sólido favorece que el orden forme parte de la vida diaria y se mantenga con mayor sencillez, en línea con lo recomendado por los especialistas.

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