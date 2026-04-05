Ocho sopas emblemáticas del mundo: recetas, secretos y tradiciones

Las sopas más famosas de Asia y América Latina: qué llevan y cómo se hacen - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sopas cuentan historias de origen, encuentros y resiliencia. A través de un tazón humeante es posible viajar a los mercados de Yakarta, a las calles de Fukuoka, a las cocinas familiares de Paraguay o a los puestos matutinos de Gaziantep. Algunas son símbolo de tradición, otras representan la creatividad popular o la adaptación de ingredientes locales. Todas comparten el poder de reconfortar y sorprender, convirtiéndose en patrimonio de quienes las preparan y disfrutan. Estas son algunas de las sopas más emblemáticas del mundo, con sus secretos, ingredientes y recetas.

Vori-vori

Bolas de maíz y queso en un caldo espeso que resguarda el calor de los hogares paraguayos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vori-vori es uno de los grandes emblemas culinarios del Paraguay. Su nombre, de origen guaraní, alude a las bolitas de harina de maíz y queso Paraguay que se forman a mano y se cocinan directamente en el caldo. La clave de su popularidad está en la textura espesa y cremosa que logran esas bolitas al absorber el sabor del caldo. Las familias paraguayas suelen preparar vori-vori en los días más fríos y lo consideran un plato reconfortante, ideal para recuperarse de un resfriado.

Ingredientes

2 litros de caldo de pollo

250 gramos de harina de maíz

200 gramos de queso Paraguay o fresco

2 huevos

1 cebolla picada

1 zanahoria en cubos

Sal y pimienta

Preparación: Se mezclan la harina de maíz, el queso desmenuzado y los huevos hasta obtener una masa maleable. Se forman bolitas pequeñas y se reservan. En una olla, se lleva a ebullición el caldo junto con la cebolla y la zanahoria. Cuando hierva, se incorporan las bolitas y se cocina hasta que suben a la superficie y la sopa adquiera una textura espesa.

Beyran Çorbası

Un desayuno potente de cordero y arroz que marca el inicio del día en Gaziantep (Imagen Ilustrativa Infobae)

El beyran çorbası es una especialidad de la región de Gaziantep, en Turquía, que se consume principalmente como desayuno. Las largas horas de cocción —hasta doce para la carne— y la utilización de especias fuertes lo convierten en un plato que aporta energía para toda la jornada. En Gaziantep es habitual servirse un plato de beyran a primera hora de la mañana, entre las cinco y las nueve.

Ingredientes

500 gramos de carne de cordero

1 taza de arroz

1 cabeza de ajo

1 cucharada de pimienta roja en polvo

Sal y agua

Preparación: La carne de cordero se cocina en agua durante varias horas hasta que esté tierna y se desmenuce con facilidad. Luego se añade el arroz, el ajo y la pimienta roja, y se deja hervir hasta que el arroz esté blando y el caldo adquiera cuerpo.

Ramen estilo Yokohama (Iekei)

Personalización al extremo: fideos, algas y espinaca en un caldo intenso nacido en Japón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ramen estilo Yokohama, conocido como Iekei ramen, se caracteriza por su capacidad de personalización. En sitios como Yoshimuraya, en Japón, los comensales pueden decidir el nivel de grasa del caldo, la firmeza de los fideos y la intensidad de la sal. El Iekei ramen, además, se distingue por llevar grandes hojas de alga nori y espinaca hervida, ingredientes poco habituales en otros tipos de ramen.

Ingredientes

1 litro de caldo de huesos de cerdo

200 gramos de fideos ramen

2 hojas grandes de alga nori

Espinacas hervidas

Cebollino y salsa de soja

Preparación: Se cuecen los huesos de cerdo para obtener un caldo denso y sabroso. Los fideos se cocinan aparte y se colocan en un bol. Se vierte el caldo caliente, se agregan las hojas de nori y las espinacas, y se condimenta con salsa de soja y cebollino.

Soto Betawi

Carne y coco en una sopa cremosa que celebra la identidad de Yakarta y el sabor del emping (Imagen Ilustrativa Infobae)

El soto Betawi es originario de Yakarta y representa el orgullo de la etnia betawi. Aunque inicialmente se elaboraba solo con leche de coco, desde los años setenta se añadió leche evaporada de vaca, lo que suavizó el sabor y aportó más cremosidad. El acompañamiento tradicional es el emping, crackers de nuez melinjo que dan un toque amargo.

Ingredientes

500 gramos de carne de res cortada en cubos

400 mililitros de leche de coco

200 mililitros de leche evaporada

1 cebolla

2 dientes de ajo

Emping (crackers de nuez melinjo)

Sal, pimienta y especias al gusto

Preparación: La carne se cuece con cebolla, ajo y especias hasta que esté tierna. Luego se incorporan la leche de coco y la leche evaporada, y se deja hervir hasta que la sopa espese. Se sirve con emping para equilibrar la textura.

Tonkotsu ramen

Caldo blanco de huesos de cerdo y fideos finos que resumen la tradición de Fukuoka (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tonkotsu ramen es originario de Fukuoka, Japón, y se reconoce por su caldo blanco y opaco. Este color se logra tras hervir huesos de cerdo a fuego alto durante horas, lo que permite que el colágeno y la médula se integren al líquido. Los fideos, más finos y rectos que en otros ramen, permiten que el caldo espeso se adhiera con facilidad.

Ingredientes

1,5 kilos de huesos de cerdo

200 gramos de fideos finos

Jengibre , cebollín y salsa de soja

Huevo cocido (opcional)

Preparación: Los huesos se lavan y se hierven a fuego alto, cambiando el agua varias veces hasta lograr un caldo blanco y espeso. Se cuela y se sirve con fideos, cebollín y huevo cocido.

Sinigang na Baboy

Costillas de cerdo y tamarindo fresco en una sopa ácida, esencial en la mesa filipina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sinigang na baboy es uno de los platos más populares de Filipinas. Su sabor ácido proviene del tamarindo fresco machacado, aunque algunas familias optan por polvos industriales. El plato admite cualquier verdura, pero el rábano y las hojas de kang-kong son ingredientes esenciales para el contraste de texturas.

Ingredientes

500 gramos de costillas de cerdo

2 tomates

1 rábano blanco

Hojas de kang-kong o espinaca

100 gramos de tamarindo fresco

Sal y salsa de pescado

Preparación: Se hierven las costillas con los tomates y el tamarindo hasta que la carne esté tierna. Se agregan el rábano y las hojas de espinaca, y se ajusta el sabor con salsa de pescado.

Tom Kha Gai

Leche de coco, galanga y hierba limón crean un tazón aromático y cítrico en la cocina tailandesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tom Kha Gai es una sopa tailandesa en la que la galanga, una raíz similar al jengibre, aporta notas cítricas y aroma. La receta también lleva leche de coco y hierba limón, ingredientes con reputación de tener propiedades antibacterianas.

Ingredientes

400 mililitros de leche de coco

300 gramos de pechuga de pollo en tiras

2 ramas de hierba limón

3 rodajas de galanga

4 hojas de lima kaffir

100 gramos de champiñones

Salsa de pescado, jugo de lima y cilantro

Preparación: Se hierve la leche de coco con la galanga, la hierba limón y las hojas de lima kaffir. Se añade el pollo y los champiñones, y se termina con salsa de pescado, jugo de lima y cilantro fresco.