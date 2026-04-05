Zendaya deslumbró en Nueva York con un vestido que demandó 8.000 horas de alta costura: las claves del look

Las joyas de Tiffany & Co., con pendientes de diamantes en forma de estrella y zafiros, complementaron a la perfección la gama cromática del vestido principal (The Grosby Group)

Zendaya sorprendió en el estreno de “The Drama” en Nueva York con un vestido que acaparó todos los focos. La prenda, firmada por Schiaparelli y diseñada por Daniel Roseberry, requirió 8.000 horas de trabajo artesanal.

Además, la aplicación de 65.000 plumas de seda natural lo convirtió en un símbolo de sofisticación y técnica en la alta costura.

Diseño y características del vestido

El vestido presentado por Zendaya era de corte palabra de honor y destacaba por su falda voluminosa tipo trompeta. La base, originalmente blanca, fue cubierta con crinolina negra para aportar profundidad y estructura.

El peinado recogido y el maquillaje neutro permitieron que el vestido Schiaparelli fuera el protagonista absoluto en el estreno de Nueva York (The Grosby Group)

Sobre esta, los artesanos bordaron meticulosamente las plumas en 27 tonalidades de azul, creando un degradado cromático que iba desde el azul eléctrico en el busto y la parte baja de la falda, hasta el negro en la cintura y los volantes intermedios.

El acabado final evocaba el plumaje iridiscente del martín pescador, aportando relieve y brillo al conjunto.

Proceso de realización y fuente de inspiración

El proceso de confección del vestido fue un auténtico reto artesanal. Cada pluma de seda cruda fue seleccionada y teñida individualmente para conseguir la gama cromática inspirada en las aves martín pescador.

La estructura del bustier y el volumen de la falda fueron diseñados para adaptarse perfectamente al cuerpo de Zendaya, asegurando comodidad y un impacto visual contundente en la alfombra negra del estreno.

Las joyas de Tiffany & Co., con pendientes de diamantes en forma de estrella y zafiros, complementaron a la perfección la gama cromática del vestido principal (The Grosby Group)

El trabajo de elaboración se extendió, involucrando a un equipo de expertos en alta costura que combinaron técnicas tradicionales y una visión creativa contemporánea.

Para completar el look, optó por un peinado recogido y maquillaje en tonos neutros, lo que permitió que el vestido fuera el protagonista absoluto.

La elección de joyas de Tiffany & Co. reforzó el motivo azul: la actriz lució pendientes de diamantes en forma de estrella y zafiros, además de un anillo con zafiro central rodeado de diamantes.

Este conjunto de accesorios añadió un toque de brillo y sofisticación, en perfecta sintonía con el espíritu del diseño principal.

Cambio de vestuario para la fiesta posterior

Zendaya eligió un slip azul satinado de la firma Di Petsa para la fiesta posterior en el West Village, mostrando una faceta más ligera y moderna de su estilo (The Grosby Group)

Al finalizar la proyección, Zendaya apostó por un segundo look para la fiesta posterior en el West Village. Eligió un slip satinado azul de la firma Di Petsa, mucho más ligero y transparente, que contrastaba radicalmente con la opulencia del vestido de Schiaparelli.

La pieza mantenía la coherencia cromática con las joyas utilizadas durante el estreno, demostrando la versatilidad de la actriz para adaptar su imagen a diferentes contextos en una misma noche.

El vestido de Schiaparelli consolidó a Zendaya como una de las figuras más influyentes de la moda contemporánea, llevando la artesanía y la creatividad de la alta costura al máximo nivel de exigencia y espectacularidad.

Más looks de Zendaya durante la gira de “The Drama”

El look de vestido negro con escote profundo y aplicaciones geométricas demostró la audacia y sofisticación de Zendaya en la gira de “The Drama”

A lo largo de la gira promocional de “The Drama”, Zendaya ha desplegado una variedad de estilismos que confirman su lugar como icono de la moda. Además del espectacular vestido de plumas de Schiaparelli en Nueva York, la actriz ha elegido propuestas que combinan elegancia, riesgo y originalidad.

En uno de los looks apareció con un vestido negro de escote profundo en V y adorno de grandes aplicaciones geométricas a lo largo del escote. El tejido estructurado y la caída impecable del diseño resaltaron su figura y aportaron un aire sofisticado y vanguardista. El cabello corto peinado con ondas suaves y unos pendientes llamativos completaron un look que destacó.

Un vestido blanco de satén con hombros caídos y drapeado en el busto ofreció una versión romántica y refinada de Zendaya, acentuada por joyas de brillo sutil (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra oportunidad, optó por un vestido blanco de satén, con hombros caídos y drapeado en el busto, una silueta clásica y atemporal. El corte entallado y la caída fluida del tejido otorgaron al conjunto un aire romántico y refinado. La elección de pendientes largos de brillantes y un peinado sencillo con raya lateral acentuaron la delicadeza del atuendo, resaltando la elegancia natural de la actriz.