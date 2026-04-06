La patóloga pediátrica Marta Cohen recibió la Medalla de Honor del Hospital Británico: el emotivo acto

Marta Cohen recibió la distinción en una ceremonia de la cual formaron parte Alan Arntsen, presidente de la Comisión Directiva, Pablo Young, director de Docencia e Investigación, Alejandro Kohn, Director Médico del Hospital Británico, y María Teresa García de Dávila, directora del biobanco (Maximiliano Luna)

El Hospital Británico de Buenos Aires se transformó en el escenario de un homenaje singular. Médicos, directivos, colegas y amigos acompañaron a la doctora Marta Cohen, protagonista de una jornada envuelta en una atmósfera de afecto. El motivo: la entrega de la Medalla de Honor a una de las patólogas pediátricas argentinas más reconocidas a nivel internacional. Formada en la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Medicina por la UBA, ella lidera actualmente el Departamento de Patología del Hospital de Niños de Sheffield en el Reino Unido, donde combina la investigación científica con la docencia y el acompañamiento a pacientes y familias.

La ceremonia formalizó el reconocimiento otorgado a fines del 2025, cuando la médica no pudo recibirlo presencialmente por compromisos en Europa. El acto puso el foco en la trayectoria de Cohen, su aporte a la medicina como referente mundial en patología pediátrica y perinatal, y su dedicación a la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Durante el evento, autoridades y colegas destacaron el impacto de su trabajo tanto en la Argentina como en el extranjero, y celebraron su capacidad para tender puentes entre comunidades médicas de distintos países. La homenajeada, visiblemente emocionada, relató su experiencia profesional en distintos continentes y compartió avances de sus estudios sobre la muerte súbita en menores de un año, conocida como muerte súbita del lactante, uno de los temas que la posicionan como referente en la materia y sobre el que publicó múltiples investigaciones.

Reconocimiento a una vida dedicada a la medicina y a la docencia

Formada en la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Medicina por la UBA, Cohen lidera el Departamento de Patología del Hospital de Niños de Sheffield

La jornada comenzó con la intervención de Pablo Young, director del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Británico, quien ofreció la bienvenida a directivos, médicos y personal de la institución. El doctor subrayó el carácter especial de la ceremonia y el valor que representa para el nosocomio: “Anualmente, el Hospital Británico entrega un reconocimiento a personalidades que a través de su labor reflejan los valores de nuestro hospital: el esfuerzo, la transparencia, la integridad y el cuidado de las personas”.

A continuación, Alejandro Kohn, Director Médico del hospital, explicó el sentido de la Medalla de Honor y puso en palabras la trascendencia del momento: “Esta es una ceremonia muy especial que generalmente la hacemos a finales de octubre o en noviembre, cuando se hace la cena de gala del Hospital Británico, donde nosotros conmemoramos o damos una medalla de honor a aquellos médicos que han colaborado con la salud en Argentina. No necesariamente miembros de nuestro plantel, sino gente que ha cambiado o ha ayudado a cambiar algo en la salud en el país”. Kohn recordó que Cohen fue nominada y distinguida el año anterior, aunque no pudo estar presente, y celebró la posibilidad de brindarle el aplauso y el reconocimiento en persona.

Alejandro Kohn explicó que la Medalla de Honor distingue a quienes han cambiado algo en la salud en Argentina, más allá del plantel del hospital

La presentación formal de la homenajeada estuvo a cargo de María Teresa García de Dávila. La médica patóloga y directora del biobanco del hospital repasó la carrera de Cohen: “Profesora honoraria de la Universidad de Sheffield, patóloga pediátrica y perinatal, jefa del Departamento de Patología del Hospital de Niños de Sheffield, vicepresidenta de Educación del Real Colegio de Patólogos del Reino Unido. Fue presidenta de la Asociación Internacional de Patología (IPA) y ha ocupado diversos roles en sociedades europeas e internacionales. Es oficial de la Orden del Imperio Británico”.

Su trayectoria internacional se complementa con la formación en la Universidad Nacional de La Plata, residencias en el Hospital de Clínicas y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y un doctorado en Medicina en la UBA.

García de Dávila también subrayó la sensibilidad y los valores que guían a la médica: “Su pasión son la familia, los amigos y la pasión por los demás. Fue criada en una familia de médicos pediatras. Desarrolló desde joven una fuerte vocación por la medicina y la investigación”. Además, destacó el papel de Cohen como referente y mentora en su especialidad, así como su compromiso con la producción científica y la formación de profesionales.

Alan Arntsen le entregó a Marta Cohen la Medalla de Honor del Hospital Británico de Buenos Aires, reconocimiento a su trayectoria internacional en medicina y docencia

El momento más esperado se vivió al concretar la entrega de la medalla y un ramo de flores, a cargo de Alan Arntsen, presidente de la Comisión Directiva, en medio de aplausos y gestos de afecto. La emoción se hizo visible en rostros y palabras, en un clima de respeto y admiración compartida por la labor y el ejemplo de Marta Cohen, quien expresó: “Gracias colegas y amigos del Hospital Británico por el honor de otorgarme esta distinción. El día de hoy y este reconocimiento quedarán para siempre en mi memoria”.

La experta repasó su recorrido durante su discurso: “Mi vida profesional ha transitado por tres continentes y por cinco hospitales distintos. De los treinta y siete años que llevo en la profesión, veintitrés han sido en el Reino Unido y el resto entre Buenos Aires, La Plata y Ciudad del Cabo”. Cohen explicó que, a pesar de la distancia, “siempre me he sentido parte de la comunidad de la patología pediátrica perinatal de la Argentina, en cursos, jornadas y recibiendo residentes, colegas y algunos estudiantes de medicina de mi querido país”.

Marta Cohen junto a Daniela Blanco, directora editorial de Infobae

Finalmente, la homenajeada se detuvo en el motor de su vocación y en los lazos que la unen a su país y a su familia: “La investigación científica siempre ha sido un faro de luz en mi carrera y ha sido un honor que muchas de estas han sido realizadas con colaboración de profesionales de nuestro país. La pasión y entrega por la medicina a los pacientes y sus familiares las heredé de mis padres, Ramón y Elsa, ambos pediatras, que trabajaron también en el sistema público de salud”.

El desafío de comprender la muerte súbita

La médica compartió detalles de su investigación sobre muerte súbita del lactante, una de las principales causas de fallecimiento en los menores de un año. “Muerte súbita del lactante se refiere a la muerte inesperada de un bebé menor de un año. La causa de muerte se puede encontrar cuando se hace la autopsia. En cambio, la muerte súbita de la infancia es la muerte súbita de un bebé también menor de un año que permanece inexplicada después de haber realizado la autopsia, visitado la escena de la muerte, tomado la historia familiar y no encontramos de qué se murió”, expuso Cohen durante su conferencia.

Según explicó la experta, las causas de muerte súbita del lactante se encuentran factores genéticos, infecciones y condiciones cardíacas no detectadas

En su exposición, la experta relató experiencias en las que la investigación médica permitió esclarecer casos de muerte sospechosa, y describió el protocolo clínico y legal vigente en el Reino Unido para abordar estos episodios. “Todo cambió con el protocolo Kennedy en el 2004. Se muere el bebé. Los resultados de la autopsia antes tardaban siete semanas, ahora tardan siete meses. Porque necesitamos patólogos pediatras. Y somos unos diez los que hacemos estas autopsias en todo el país”, explicó.

Marta cohen junto a María Teresa García de Dávila, Alejandro Kohn, Alan Arntsen, Mariana Sciarretta, Directora Comercial y RR.II. del Hospital Británico, y Santiago Reddy, Director de Finanzas y Operaciones

Entre las posibles causas de la muerte súbita del lactante se incluyen factores genéticos, alteraciones en el desarrollo neurológico, infecciones, problemas metabólicos y condiciones cardíacas no detectadas. También influyen factores ambientales, como la posición al dormir, el tabaquismo materno y situaciones de vulnerabilidad social. La combinación de estos elementos puede aumentar el riesgo, y en muchos casos, la causa exacta permanece sin identificar a pesar de los estudios disponibles.

Cohen habló de su libro "En busca del Sol", donde narra su experiencia profesional y personal, y anunció su presentación en la Universidad Nacional de La Plata

La especialista enfatizó el valor de la investigación multidisciplinaria y el avance de los análisis genéticos. “El futuro es un test que es un secuenciamiento largo. Puede hacerse en tres horas. Va a simplificar el test y va a identificar muchas variaciones de genes que causan este síndrome”, puntualizó. Además, señaló que “la importante cuestión es identificar a los niños que son vulnerables en una etapa temprana. Lo que predecimos que puede pasar es que un bebé nace, le van a hacer un test de sangre y van a identificar: este bebé está en riesgo de ciertas afecciones. Va a haber que hacerle un cuidado especial, una protección de todos los factores de riesgo”.

En el cierre, Cohen presentó su libro “En busca del Sol. Mi trayectoria por la medicina, la maternidad y la mujer que soy”, donde relata su experiencia personal y profesional. “En mi vida he tenido altos y bajos, superando siempre con positividad y resiliencia. Lo he recientemente plasmado en mi libro”. La doctora anunció que lo presentará el día de mañana en la Universidad Nacional de La Plata.

Fotos: Maximiliano Luna