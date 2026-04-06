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Receta de sémola con leche y caramelo, rápida y fácil

Un postre que atraviesa generaciones y siempre se roba el protagonismo en la mesa familiar. Cremosa y perfumada, es la respuesta argentina al deseo de algo dulce, rápido y hecho con lo que hay en casa

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Primer plano de un postre de sémola con leche en un cuenco de cristal, cubierto con sirope de caramelo, hojas de menta fresca y almendras laminadas.
La sémola con leche y caramelo combina la suavidad de la leche, el dulzor del caramelo y el toque especial del dulce de leche, logrando un postre firme y cremoso típico de las mesas argentinas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sémola con leche y caramelo es uno de esos postres que traen recuerdos de la infancia y meriendas compartidas. El aroma del caramelo dorado y la textura cremosa de la sémola, templada o fría, remiten a la cocina de abuelas y a la tradición argentina de los flanes y budines de olla.

Esta receta se prepara en muchas casas del país, especialmente cuando se busca algo dulce, rápido y económico, utilizando ingredientes que siempre hay a mano: leche, huevos, sémola y azúcar. Es habitual encontrarla en mesas del Litoral o el Norte, aunque se disfruta en todo el territorio.

Receta de sémola con leche y caramelo

La sémola con leche y caramelo es un postre suave, tipo flan, donde la sémola se cocina en leche endulzada y se combina con huevos y esencia de vainilla, vertiéndose sobre un caramelo casero. Se cocina a baño María hasta obtener una textura firme y sedosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

  • 500 cc de leche
  • 4 cucharadas de sémola
  • 4 cucharadas de dulce de leche
  • 100 gr de azúcar
  • 3 huevos
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
En una mesa de madera clara, se ven cuencos con sémola, azúcar, caramelo, una jarra con leche, una vaina de vainilla, ralladura de limón, una cuchara, un batidor y una cacerola.
Con apenas 4 ingredientes principales y cocción a baño María, este postre clásico rinde 8 porciones y se puede disfrutar tanto frío como tibio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer sémola con leche y caramelo, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C.
  2. Para el caramelo: colocar el azúcar en una cacerola pequeña con un chorrito de agua. Cocinar hasta que tome color dorado. Volcar el caramelo en una flanera grande, cubriendo la base.
  3. Calentar la leche con el dulce de leche a fuego moderado, mezclando hasta disolver.
  4. Cuando la leche hierva, agregar la sémola en forma de lluvia, revolviendo siempre para evitar grumos. Cocinar hasta que espese.
  5. Retirar del fuego y dejar entibiar unos minutos.
  6. Añadir la esencia de vainilla y los huevos, incorporándolos de a uno y mezclando bien después de cada adición.
  7. Verter la preparación en la flanera con caramelo.
  8. Cocinar a baño María en el horno durante 1 hora. El punto justo: introducir un palillo y que salga limpio.
  9. Dejar reposar 15 minutos y desmoldar cuando se entibie.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 175 kcal
  • Grasas: 4 g
  • Carbohidratos: 30 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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