Receta de sémola con leche y caramelo, rápida y fácil

La sémola con leche y caramelo es uno de esos postres que traen recuerdos de la infancia y meriendas compartidas. El aroma del caramelo dorado y la textura cremosa de la sémola, templada o fría, remiten a la cocina de abuelas y a la tradición argentina de los flanes y budines de olla.
Esta receta se prepara en muchas casas del país, especialmente cuando se busca algo dulce, rápido y económico, utilizando ingredientes que siempre hay a mano: leche, huevos, sémola y azúcar. Es habitual encontrarla en mesas del Litoral o el Norte, aunque se disfruta en todo el territorio.
Receta de sémola con leche y caramelo
La sémola con leche y caramelo es un postre suave, tipo flan, donde la sémola se cocina en leche endulzada y se combina con huevos y esencia de vainilla, vertiéndose sobre un caramelo casero. Se cocina a baño María hasta obtener una textura firme y sedosa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 1 hora y 10 minutos
Ingredientes
- 500 cc de leche
- 4 cucharadas de sémola
- 4 cucharadas de dulce de leche
- 100 gr de azúcar
- 3 huevos
- 1 cucharada de esencia de vainilla
Cómo hacer sémola con leche y caramelo, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C.
- Para el caramelo: colocar el azúcar en una cacerola pequeña con un chorrito de agua. Cocinar hasta que tome color dorado. Volcar el caramelo en una flanera grande, cubriendo la base.
- Calentar la leche con el dulce de leche a fuego moderado, mezclando hasta disolver.
- Cuando la leche hierva, agregar la sémola en forma de lluvia, revolviendo siempre para evitar grumos. Cocinar hasta que espese.
- Retirar del fuego y dejar entibiar unos minutos.
- Añadir la esencia de vainilla y los huevos, incorporándolos de a uno y mezclando bien después de cada adición.
- Verter la preparación en la flanera con caramelo.
- Cocinar a baño María en el horno durante 1 hora. El punto justo: introducir un palillo y que salga limpio.
- Dejar reposar 15 minutos y desmoldar cuando se entibie.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 175 kcal
- Grasas: 4 g
- Carbohidratos: 30 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.