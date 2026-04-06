Ciencia

Revelaron cómo el veneno de la araña de seis ojos destruye células humanas

Científicos de Estados Unidos analizaron la estructura de la toxina del arácnido de Sudamérica. Por qué el hallazgo podría utilizarse para desarrollar tratamientos que bloqueen los efectos

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Primer plano de una araña reclusa del desierto juvenil de color beige claro y patas largas, posada sobre una superficie rugosa y arenosa
La araña de arena chilena de seis ojos fue objeto de un estudio publicado en PNAS que reveló la estructura molecular de la toxina clave de su veneno. (Tom Astle)

La araña de arena de seis ojos es un arácnido llamativo de Sudamérica. Tiene un cuerpo plano, patas largas y la particular disposición de sus seis ojos en tres pares (la mayoría de las arañas tiene 8 ojos) y habita en suelos arenosos de Chile y Argentina.

Su veneno contiene toxinas capaces de destruir tejidos y afectar la sangre. Un grupo de investigadores del departamento de química y bioquímica de la Universidad de Arizona y el departamento de biología del Colegio Lewis & Clark de los Estados Unidos logró describir por primera vez la estructura molecular de la toxina principal del veneno de esa especie de araña.

Hantavirus y roedores
La araña de arena de seis ojos, presente en Chile y Argentina, produce un veneno que destruye tejidos y afecta la sangre. (Archivo FAUBA)

Ese avance, que fue publicado en la revista PNAS de la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU., muestra cómo la toxina se acopla a las membranas celulares y descompone los lípidos, un proceso clave en el daño provocado por las picaduras de estos arácnidos.

Podría sentar las bases para el desarrollo de futuros medicamentos capaces de bloquear el efecto tóxico y prevenir lesiones graves en personas afectadas por mordeduras de arañas sicáridas, según el equipo de investigadores formado por Alexandra Sundman, Greta Binford, William Montfort y Matthew Cordes.

El misterio de la toxina

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La toxina del veneno se acopla a las membranas celulares y descompone lípidos, lo que provoca daño celular y loxoscelismo en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El veneno de las arañas sicáridas, como la de arena de seis ojos, puede causar loxoscelismo, un síndrome que produce desde necrosis en la piel hasta daños en la sangre.

La clave está en toxinas que cortan lípidos, moléculas que forman la membrana de las células.

Estudios anteriores habían obtenido estructuras parciales de toxinas similares, pero no lograban mostrar con claridad cómo estos lípidos se acomodan en el sitio activo de la enzima.

El principal reto era observar cómo la toxina, al unirse a la membrana, cambia de forma y desencadena su efecto dañino.

Los investigadores intentaron averiguar cómo la toxina interactúa con los lípidos y qué zonas de la proteína participan en la activación.

También buscar explicar por qué ciertas toxinas prefieren algunos lípidos específicos y cómo esa afinidad se relaciona con el daño que producen.

La anatomía oculta del veneno

Científico masculino con barba y bata blanca, usando gafas de seguridad, mirando por un microscopio óptico en un laboratorio con matraces y equipo.
El estudio revela que la toxina tiene preferencia por lípidos con grupo etanolamina, lo que podría explicar sus efectos selectivos en diferentes especies de arañas sicáridas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores lograron cristalizar una forma inactiva de la toxina para poder estudiarla con lípidos sintéticos y detergentes que simulan la membrana celular.

La proteína, llamada “St_βIB1i”, contenía una mutación que permitió observar el complejo proteína-lípido sin que ocurriera la reacción.

Al usar cristalografía de rayos X, obtuvieron imágenes de la estructura a una resolución entre 1,85 y 2,6 angstroms (una unidad de medida que equivale a una diezmilmillonésima parte de un metro).

Cada subunidad enzimática se unió a tres moléculas de lípido: una en el sitio catalítico y dos en otros lugares cercanos, formando una interfaz que se asemeja a la membrana real.

La comparación con la proteína sin lípidos mostró que dos lazos de la enzima modifican su forma cuando la toxina se une a la membrana.

Este cambio permite que la toxina se active y corte los lípidos. De esta manera se desencadena el daño celular característico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La araña de arena de seis ojos habita zonas áridas de Chile y Argentina (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo descubrió que la toxina tiene preferencia por lípidos con grupo etanolamina, como la ceramida fosfoetanolamina, lo que ayuda a explicar la selectividad de la toxina y su variación de efectos entre diferentes especies de arañas.

Se realizaron mutaciones en aminoácidos clave para analizar cómo afectan la función tóxica y la afinidad por distintos lípidos. Además, simulaciones computacionales respaldaron los hallazgos obtenidos en el laboratorio.

Las pruebas bioquímicas confirmaron que la toxina necesita unirse a lípidos específicos para activar su acción y provocar el daño observado en las células tras la picadura.

Ciencia al servicio de la salud

Primer plano de una mano con guante azul de látex que sostiene verticalmente un tubo de ensayo de vidrio con un líquido transparente ligeramente azulado. El fondo borroso muestra un laboratorio con instrumentos.
El avance científico abre la puerta al desarrollo de medicamentos que bloqueen la acción de la toxina y permitan tratar lesiones graves por mordeduras de arañas venenosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados sugieren que el siguiente paso podría ser el diseño de fármacos que impidan que la toxina se una a los lípidos, lo que permitiría tratar lesiones causadas por mordeduras de arañas venenosas.

Sin embargo, los investigadores reconocieron que la estructura cristalina obtenida refleja el comportamiento en condiciones de laboratorio y que faltan estudios para comprender la dinámica completa en una célula viva.

Al enfrentarse a un tribunal médico, muchos solicitantes sienten nerviosismo y temor. (Freepik)
Al enfrentarse a un tribunal médico, muchos solicitantes sienten nerviosismo y temor. (Freepik)

En diálogo con Infobae, el científico Adolfo de Roodt, docente de toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Asociación Toxicológica Argentina, comentó: “Se trata de una araña que pertenece a un género que viene siendo muy estudiado. Es un poco gracioso ver a esa especie cómo se esconde en la arena”.

Para el experto, “los investigadores hicieron un trabajo interesante, aunque todavía debe investigarse más para llegar a contar con una estrategia eficaz para un veneno en particular. El envenenamiento aún está en estudio“.

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