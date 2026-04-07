La preocupación de Nicole Neumann por la salud de una de sus hijas: “Estuve en la clínica”

La modelo contó en sus redes el tema médico que la obligó a estar acompañando a una de sus nenas (Video: Instagram)

Nicole Neumann compartió con sus seguidores un momento de fuerte preocupación familiar al revelar que una de sus hijas debió ser atendida en una clínica durante el fin de semana largo de Pascua. La modelo, que suele utilizar sus redes sociales para mostrar escenas de su rutina, abrió una ventana a la intimidad de esos días y contó que pasó horas difíciles acompañando a una de “sus gordas”, como suele llamar con ternura a sus tres hijas, luego de que sufriera una reacción alérgica a un medicamento.

La confesión llegó a través de un video grabado en el auto, un formato que la modelo suele elegir para hacer descargos o reflexiones sobre su día a día. Esta vez, lejos de un tono relajado, Nicole se mostró cansada y sincera al describir un fin de semana que estuvo muy lejos del descanso. “Para mí no hay nada menos vacaciones que los feriados, salvo que te hayas podido ir de viaje a algún lado”, arrancó diciendo, con una frase que funcionó como introducción a todo lo que vino después.

En ese mismo relato, la modelo amplió la idea y explicó por qué esos días le resultan especialmente agotadores. “Estás con menos ayuda, todos los horarios desordenados y si tenés bebés chiquitos no existe el descanso, no me tiro toda la tarde a mirar series, ni cerca de eso”, señaló, dejando en claro que el detrás de escena de un feriado en familia muchas veces está lejos de cualquier postal ideal.

La hija de la modelo permaneció varios días en observación en el Sanatorio de Nordelta y, según se informó, ya estaría recuperada

Sin embargo, el momento más delicado apareció cuando decidió contar qué había ocurrido con una de sus hijas. “Estuve en la clínica porque a una de mis gordas le agarró una alergia al componente de un medicamento que estaba tomando”, reveló. La frase generó preocupación inmediata entre sus seguidores, que no tardaron en llenarla de mensajes de apoyo y preguntas sobre el estado de salud de la adolescente. Nicole, de todos modos, eligió no dar precisiones sobre cuál de sus tres hijas había sido la afectada ni profundizar en el cuadro médico más allá de esa reacción adversa.

Lo que sí hizo fue contar cómo transcurrieron esas horas. “Lo que hubo es sol viernes y sábado todo el día y yo acompañando a mi gordita”, agregó, dando a entender que pasó gran parte del fin de semana pendiente de la evolución de la nena y priorizando su recuperación. Su testimonio expuso una escena habitual pero siempre inquietante para cualquier madre: la de tener que correr a una clínica por una complicación inesperada y dejar en pausa todo lo demás.

Fabián Cubero habría estado presente durante toda la internación de su hija y se mostró molesto por la difusión pública del caso

Según trascendió en SQP, programa que conduce Yanina Latorre en la pantalla de América TV, la joven habría sufrido una reacción alérgica luego de tomar una medicación recetada por un forúnculo y habría permanecido internada en observación en el Sanatorio de Nordelta durante varios días. De acuerdo con esa reconstrucción, el cuadro habría sido controlado y la evolución habría sido favorable, al punto de que hoy ya estaría recuperada.

En paralelo a la preocupación médica, el tema reavivó las tensiones alrededor del vínculo entre Nicole y Fabián Cubero, con quien mantiene desde hace años una relación atravesada por desacuerdos en torno a la crianza y la exposición de sus hijas. Según trascendió, el exfutbolista se habría molestado con que la situación se hiciera pública días después de haber ocurrido, ya que la idea de la familia habría sido preservar a la menor y evitar una exposición innecesaria. También se dijo que Cubero habría estado presente durante toda la internación, durmiendo incluso en la clínica, mientras que Nicole la habría acompañado en otros momentos de la estadía.