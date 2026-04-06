Anne Hathaway conquista el mundo fashionista: los looks de la protagonista de “El diablo viste a la moda”

La esperada secuela eleva la moda a nuevos niveles con una colección de atuendos llenos de color, sofisticación y energía (Backgrid/The Grosby Group)

El estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2”, previsto para el 30 de abril de 2026 en América Latina, trajo consigo el furor por la moda y la esencia de la “alegría supernova” a través de los estilismos de Anne Hathaway.

La secuela, ambientada entre rascacielos y escenarios urbanos, desplegó una colección de atuendos que no solo vistieron a su protagonista, sino que narraron una historia de optimismo, energía y sofisticación contemporánea.

1- Geometría cromática y frescura urbana

El vestido largo de tirantes multicolor refleja la alegría urbana y el dinamismo de la protagonista bajo los rascacielos (Instagram: @annehathaway)

Los bloques de color y la interacción entre formas y luz definieron el gran atuendo de la protagonista. Un vestido largo de tirantes, salpicado de cuadros multicolores, amarillo, burdeos, azul y blanco. La fluidez de la prenda, sumada a un sombrero blanco de ala corta y un collar metálico, transmitió un aire desenfadado. El diseño, basado en bloques cromáticos, evocó dinamismo y optimismo.

2- Sastrería relajada y elegancia atemporal

El chaleco y pantalón de rayas oscuras aportan sofisticación y naturalidad en un entorno minimalista (Instagram: @annehathaway)

La textura de la tela marcó la diferencia en el conjunto. Hathaway apareció con un chaleco y pantalón con rayas verticales en tonos oscuros aportaron profundidad visual. Los accesorios, como un collar de perlas y botines negros de punta fina, sumaron sofisticación. Así, la tradición de la sastrería clásica se fusionó con una actitud renovada.

3- Brillos y color intenso

El minivestido burdeos de lentejuelas y mangas abullonadas transmite energía festiva y brillo escénico (EFE/José Méndez)

El brillo absoluto fue protagonista en el estreno de la película. Se trató de un minivestido de lentejuelas burdeos con mangas abullonadas. Medias negras y botas altas de cuero completaron el look, en el que el acabado metálico del vestido multiplicó los destellos a cada paso.

4- Detalles gráficos y contraste lúdico

El cinturón ancho dorado y el vestido negro de líneas sencillas destacan la sofisticación artística y el contraste lúdico

Un accesorio se llevó la atención en otra de las apariciones de Hathaway: un cinturón ancho decorado con un motivo abstracto en tono oro mate. El vestido negro de líneas sencillas, mangas largas y botones dorados ganó personalidad gracias a este elemento que remitía a un sol estilizado. Anteojos de sol oscuros y labial rojo completaron una imagen de sofisticación artística.

5- Destellos metálicos y frescura

El vestido azul eléctrico cubierto de lentejuelas celebra la frescura nocturna y la energía de la ciudad iluminada (Splash News/The Grosby Group)

Los efectos metálicos dominaron el quinto look. Un vestido azul eléctrico cubierto de lentejuelas, con tirantes finos y drapeado lateral, reflejó la energía de la actriz. Sandalias en el mismo tono y maquillaje azul en los párpados reforzaron la paleta monocromática. El acabado brillante del vestido se destacó con el movimiento y la luminosidad, transmitiendo frescura y una energía de celebración.

6- Monocromo sobrio y dramatismo contemporáneo

El conjunto negro superpuesto muestra elegancia austera y dramatismo contemporáneo en plena vía pública (Backgrid/The Grosby Group)

La superposición de texturas y la sobriedad del negro definieron el otro de los atuendos. Se trató de un vestido largo negro de textura ligera y translúcida en la parte superior, combinado con un abrigo largo a juego, tacones de punta afilada y un bolso estructurado, formó una imagen de elegancia austera. El peinado suelto y la expresión seria reforzaron una presencia poderosa y moderna.

7- Poder ejecutivo y brillo sofisticado

El traje de lino claro con rayas verticales proyecta poder ejecutivo y brillo sofisticado en la alfombra azul (Captura de tráiler oficial)

La estructura fue la clave en una escena que fue protagonista por la alfombra azul en el trailer de la película. Un traje de lino claro con finas rayas verticales, compuesto por un blazer y pantalones en combinación, transmitió autoridad y modernidad. Los accesorios metálicos y los anteojos oscuros sumaron seguridad, mientras el peinado liso y los pendientes discretos completaron un look que conjugó elegancia, energía y determinación.

8- Transparencia gráfica

La blusa translúcida de cuadros tierra y accesorios dorados evocan optimismo y ligereza en una oficina iluminada (Captura de tráiler oficial)

La geometría de los estampados y la ligereza de los tejidos se destacaron en un look para un entorno de oficina iluminado. La actriz llevó una blusa translúcida de manga larga con cuadros en tonos tierra, acompañada por un collar de perlas y un anillo dorado. Además, la textura ligera de la prenda tuvo un matiz lúdico. El contraste entre la estructura geométrica y la suavidad generó un look con la impronta de la “alegría supernova”.