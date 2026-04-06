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Emily Blunt se consolida como ícono de glamour: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Con prendas que incluyen lazos, capas, terciopelo y detalles dorados, la intérprete reinventa el concepto de elegancia contemporánea en cada evento

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Emily Blunt
La actriz brilla con estilismos que mezclan texturas y cortes inesperados (The Grosby Group)

La presencia de Emily Blunt en alfombras rojas o eventos destacó por su capacidad para reinterpretar la elegancia contemporánea en cada aparición, independientemente del contexto en que se encuentre.

Si bien su rol en la esperada secuela El diablo viste a la Moda llamó la atención, su influencia en la moda va mucho más allá del set de rodaje. A lo largo de presentaciones, la actriz desplegó un repertorio de looks que exploran desde la sofisticación clásica hasta guiños a la vanguardia.

Vestido largo de terciopelo blanco con detalles de encaje y accesorios coordinados

l vestido de terciopelo blanco con encaje y accesorios en negro realza la sofisticación atemporal en el estilo de Emily Blunt (REUTERS/Mario Anzuoni)
l vestido de terciopelo blanco con encaje y accesorios en negro realza la sofisticación atemporal en el estilo de Emily Blunt (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para la ELLE’s Women in Hollywood Celebration, optó por un vestido largo de terciopelo blanco. La prenda sumaba volumen gracias a un cuello de volantes en encaje blanco, sobre el que destacaba un gran lazo de encaje negro.

Los accesorios, entre los que se incluyeron un bolso de mano aterciopelado negro, sandalias de gamuza negra y joyas plateadas, reforzaron el carácter sofisticado del conjunto. El cabello recogido y el maquillaje luminoso enmarcaron el rostro de la actriz.

Blazer negro de corte masculino combinado con prendas ajustadas y sandalias de tiras

La apuesta por el blazer negro de corte masculino y transparencias muestra la faceta más audaz y moderna de Emily Blunt en eventos de moda (REUTERS/Angelina Katsanis)
La apuesta por el blazer negro de corte masculino y transparencias muestra la faceta más audaz y moderna de Emily Blunt en eventos de moda (REUTERS/Angelina Katsanis)

En otra aparición, apostó por un blazer negro de corte masculino con hombros estructurados, que funcionó como pieza central del atuendo. Debajo se dejó ver una falda o vestido ajustado con aplicaciones y transparencias, dejando las piernas a la vista. El conjunto se complementó con sandalias negras de tiras finas y varios anillos. El peinado liso, suelto y con raya lateral añadió sobriedad al look.

Vestido blanco con capa bolero y accesorios de joyería destacados en alfombra roja

La combinación de vestido blanco recto y capa bolero destaca la elegancia refinada de Emily Blunt en la alfombra roja (REUTERS/Mike Blake)
La combinación de vestido blanco recto y capa bolero destaca la elegancia refinada de Emily Blunt en la alfombra roja (REUTERS/Mike Blake)

En la alfombra roja de los Golden Globes 2026, la actriz lució un vestido blanco de silueta recta con una capa tipo bolero en el mismo tono, fijada mediante grandes broches plateados de pedrería. Los accesorios cobraron protagonismo: pendientes largos de diamantes, pulsera rígida y varios anillos con piedras. El cabello recogido y el maquillaje natural completaron la imagen.

Vestido largo plateado metalizado acompañado de sandalias de plataforma

El brillo metalizado y los labios cereza de Emily Blunt marcan tendencia y protagonizan uno de sus looks más icónicos (REUTERS/Remo Casilli)
El brillo metalizado y los labios cereza de Emily Blunt marcan tendencia y protagonizan uno de sus looks más icónicos (REUTERS/Remo Casilli)

En otra oportunidad, durante el Festival de Cine de Venecia 2025 eligió un vestido largo de brillo plateado y textura metalizada, con drapeados en la cadera y escote palabra de honor. El calzado resultó clave: sandalias de plataforma en tono blanco nacarado, que realzaron la figura y asomaron bajo la falda. Pendientes colgantes y labios color cereza se sumaron a un peinado suelto de ondas suaves.

Vestido azul claro con detalles dorados

El vestido azul claro con broches dorados y ondas marcadas subraya la capacidad de Emily Blunt para reinventar el estilo contemporáneo (REUTERS/Yara Nardi)
El vestido azul claro con broches dorados y ondas marcadas subraya la capacidad de Emily Blunt para reinventar el estilo contemporáneo (REUTERS/Yara Nardi)

Para una presentación, la actriz llevó un vestido azul claro con tirantes anchos sujetos por broches dorados. El cabello suelto y peinado en ondas marcadas, con raya al centro, enmarcó el rostro y aportó movimiento. La elección de pendientes de aro, cadenas doradas y sandalias de tacón metálico completó el estilismo.

Vestido largo rojo de satén con gran lazo y clutch a juego

El vestido rojo de satén con gran lazo y clutch coordinado representa el impacto visual y la fuerza de la presencia de Emily Blunt (REUTERS/Mario Anzuoni)
El vestido rojo de satén con gran lazo y clutch coordinado representa el impacto visual y la fuerza de la presencia de Emily Blunt (REUTERS/Mario Anzuoni)

En los Premios Oscar 2025 posó con un vestido largo rojo de satén con escote asimétrico y un gran lazo en el hombro. El rojo intenso dominó el conjunto, replicándose también en el clutch rígido. Pendientes largos y el cabello recogido con raya al medio reforzaron el impacto visual.

Vestido de lentejuelas rojas con silueta columna y escote halter

La silueta columna de lentejuelas rojas y escote halter reafirma el glamour de Emily Blunt en los estrenos más destacados (REUTERS/Mario Anzuoni)
La silueta columna de lentejuelas rojas y escote halter reafirma el glamour de Emily Blunt en los estrenos más destacados (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la Premiere de “The Smashing Machine”, la actriz eligió un vestido entallado de lentejuelas rojas, con silueta columna y escote halter que realzó su figura. Pendientes largos y una pulsera brillante acompañaron el conjunto, mientras el cabello recogido despejó el rostro.

Minivestido marrón satinado con medias a lunares y cola larga

El minivestido marrón satinado y las medias a lunares aportan un aire lúdico y sofisticado a la propuesta de Emily Blunt (REUTERS/Katie Collins)
El minivestido marrón satinado y las medias a lunares aportan un aire lúdico y sofisticado a la propuesta de Emily Blunt (REUTERS/Katie Collins)

En otra aparición, optó por un minivestido marrón de manga larga y tejido satinado, acompañado de medias semitransparentes a lunares en el mismo tono. El vestido incorporó una cola larga que caía desde la cintura. Zapatos de tacón y un peinado pulido completaron el atuendo.

Estilismo de inspiración de oficina con camisa blanca, corsé negro y falda midi plisada

Emily Blunt
El look de camisa blanca, corsé negro y falda plisada renueva la sastrería clásica y confirma la versatilidad de Emily Blunt (The Grosby Group)

En una escena de ficción, la actriz lució un estilismo que evocó la sastrería clásica: camisa blanca de cuello amplio y puños largos, sobre la que llevó un corsé negro de pinzas y una falda midi plisada a rayas. El cabello liso, suelto y con raya al centro, junto a un maquillaje sobrio, reforzaron el aire contemporáneo de la propuesta.

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