Luego de tres años, Jesse & Joy regresan hoy para enamorar a los salvadoreños con «El Despecho Tour»

Casi tres años después de su última visita, Jesse & Joy regresan a El Salvador (Cortesía XPOT).

La espera ha terminado para los fanáticos del pop romántico y las baladas desgarradoras en El Salvador. La noche de este viernes, 22 de mayo, el Complejo Deportivo Cuscatlán se vestirá de gala para recibir al aclamado dúo mexicano Jesse & Joy.

Los hermanos Huerta vuelven a territorio cuscatleco en el marco de su esperada gira internacional titulada «El Despecho Tour», una propuesta musical que promete tocar las fibras más sensibles de su audiencia a través de un recorrido por sus más grandes éxitos y sus lanzamientos más recientes.

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El reencuentro de Jesse & Joy con el público salvadoreño ocurre tras casi tres años de ausencia. La última vez que la agrupación pisó suelo nacional fue el 23 de septiembre de 2023, cuando hicieron vibrar las instalaciones de Be Sport en Nuevo Cuscatlán con su anterior «Clichés Tour». En aquella ocasión, los mexicanos dejaron en claro que el vínculo con sus seguidores locales permanece intacto, logrando una velada inolvidable.

Ahora, con una propuesta renovada que profundiza en el desamor, la nostalgia y el amor propio, los hermanos están listos para superar las expectativas y firmar otro lleno memorable en la capital.

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La última presentación de Jesse & Joy en el país fue en septiembre de 2023; hoy se espera otro lleno total en la capital (Cortesía espacial_sv).

Desde su debut en el año 2006 con el álbum Esta es mi vida, la dupla ha sabido consolidarse como un referente indiscutible del pop en español. Con una trayectoria impecable que incluye discos emblemáticos como ¿Con quién se queda el perro? (2011) y producciones más recientes como Lo que nos faltó decir (2025), Jesse & Joy han construido un repertorio que forma parte de la banda sonora de millones de personas.

Canciones icónicas como ¡Corre!, Espacio sideral, La de la mala suerte y Ecos de amor resonarán con fuerza en el Complejo Deportivo Cuscatlán, donde se espera un coro masivo por parte de los asistentes.

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Detalles clave del evento

Para quienes asistan a esta cita musical, la productora a cargo del evento, Cosmo Producciones, ha compartido los lineamientos y datos logísticos esenciales para garantizar una experiencia segura y ordenada:

Hora de inicio: El espectáculo está programado para dar comienzo a las 7:00 p.m. , por lo que se recomienda al público llegar con anticipación para evitar aglomeraciones en los accesos.

Restricciones de edad: El evento está habilitado exclusivamente para mayores de 15 años . Es requisito indispensable que los menores de edad asistan acompañados por un adulto responsable.

Disponibilidad de entradas: Los fanáticos de último momento aún tienen la oportunidad de adquirir los últimos boletos disponibles a través de la plataforma oficial de Smart Ticket.

A continuación, se detallan las localidades y los precios oficiales establecidos para el concierto:

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Silla Diamante: $100.00

Silla VIP: $75.00

Preferencial de Pie: $35.00.

Un resumen de días inolvidables en la carretera. Desde la energía electrizante del público en Vancouver y Seattle hasta la magia de los Latin Grammys en Las Vegas. La música nos une y cada aplauso es el motor de nuestro sueño.

Los precios anteriormente mencionados no incluyen el cargo extra por servicio de boletería aplicable por la ticketera. El montaje en el Complejo Deportivo Cuscatlán ya se encuentra listo para recibir la sofisticada producción visual y el impecable sonido acústico que caracterizan las presentaciones en vivo del dúo.

«El Despecho Tour» ha cosechado excelentes críticas en sus paradas anteriores a lo largo del continente, destacando por su dinamismo y por la cercana interacción que Jesse y Joy mantienen con sus seguidores.

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La noche de este 22 de mayo se perfila para ser un capítulo inolvidable en la historia de los conciertos de este año en El Salvador, ideal para cantar a todo pulmón tanto el amor como el desapego.