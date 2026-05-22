Gran triunfo del argentino Mariano Navone en la previa de Roland Garros: eliminó a un ex 2° del mundo y jugará la final en Ginebra

Mariano Navone atraviesa un gran momento y este viernes dio otra demostración al derrotar al noruego Casper Ruud por 7-5 y 6-2, lo que le valió la clasificación a la final del ATP 250 de Ginebra.

La victoria adquiere una dimensión especial por la jerarquía del rival. Ruud, ex número 2 del mundo y uno de los mejores sobre polvo de ladrillo en la última década, llegaba en buen nivel y con chapa de candidato. Actual 17° del escalafón masculino, el noruego exhibía además el cartel de máximo ganador de la historia reciente del torneo, con títulos en 2021, 2022 y 2024.

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Navone (42°), sin embargo, dio otra exhibición de tenis y confirmó su gran nivel en los últimos meses, coincidente con el inicio de una etapa con Alberto Mancini como entrenador. El argentino se mostró sólido desde el fondo de la cancha, sostuvo la intensidad en los intercambios largos y aprovechó los momentos de duda de su rival para construir una victoria que lo deposita en una nueva final ATP. Además, le permitirá dar un salto al 37° puesto.

El próximo rival de La Nave saldrá del cruce entre el kazajo Alexander Bublik, 10° del mundo y tercer favorito, y el estadounidense Learner Tien, 20° del ranking y sexto preclasificado.

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El encuentro comenzó con una marcada paridad. Ruud intentó imponer su experiencia y sus habituales patrones de juego sobre tierra batida, pero Navone respondió con agresividad y consistencia. El primer set se mantuvo equilibrado hasta el tramo decisivo, cuando el argentino consiguió el quiebre que le permitió colocar el 7-5 en el marcador.

Ese cierre favorable terminó siendo un golpe anímico determinante. En la segunda manga, el nacido en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, elevó todavía más su nivel, dominó los peloteos y comenzó a tomar el control absoluto del partido. Ruud ya no encontró respuestas ante la presión constante del argentino, que encadenó una serie de juegos de gran calidad para sellar el triunfo por un contundente 6-2.

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La victoria representa otro paso adelante para un jugador que venía en alza tras unos meses irregulares. Navone ya había conquistado este año el Challenger 175 de Cap Cana, que se juega sobre cemento uno de los más importantes del circuito; y el ATP 250 de Bucarest, sobre polvo de ladrillo y su primer título ATP.

Mariano Navone y el revés, una de sus meejores armas (Fuente: REUTERS/Ana Beltran)

En Ginebra, Navone confirmó que es una amenaza para cualquier rival en superficies lentas. En el debut protagonizó una notable remontada frente a su compatriota Marco Trungelliti. Luego eliminó al británico Cameron Norrie, tercer preclasificado. En cuartos de final superó con autoridad al español Jaume Munar. Y este viernes sumó la victoria más resonante de la semana.

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El argentino, de 25 años, llegaba a las semifinales tras alcanzar las 50 victorias ATP de su carrera, una muestra de la evolución sostenida que viene mostrando en el circuito mayor. Hoy tiene la moral en alza justo en el arribo a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. Este sábado, Navone intentará cerrar la semana perfecta.