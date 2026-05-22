Economía

Prorrogaron los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales hasta fines de julio

La extensión alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas. Cuál es el nuevo calendario anunciado por ARCA

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AFIP prórroga impuesto a las ganancias y bienes personales
ARCA extendió hasta el 27 de julio los vencimientos de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular (Getty Images)

Tal como había adelantado este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo, tras un encuentro con un grupo de contadores en el Palacio de Hacienda, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este viernes una prórroga para la presentación y el pago de las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

La medida extendió excepcionalmente los vencimientos hasta el 27 de julio de 2026 para personas humanas y sucesiones indivisas, tanto para contribuyentes del régimen general como para quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Además, las declaraciones juradas informativas previstas en las Resoluciones Generales 2.442 y 4.003 podrán presentarse hasta el 31 de julio de 2026.

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La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y modificó el calendario previsto originalmente para julio. Con el nuevo esquema, ARCA unificó la fecha de vencimiento de los principales tributos alcanzados por la prórroga excepcional en el 27 de julio de 2026. Hasta la prórroga, los vencimientos arrancaban el 11 de junio y se escalonaban en función del CUIT.

Según informó el organismo, la decisión respondió a pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que solicitaron más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025.

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La medida alcanzó tanto a contribuyentes del régimen general como a quienes adhieran al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, uno de los instrumentos impulsados por el Gobierno dentro del paquete vinculado a la denominada ley de inocencia fiscal y al esquema orientado a captar “dólares del colchón”.

Reunión con contadores

La decisión de ARCA apareció luego de una reunión encabezada el jueves por Caputo con un grupo de contadores y especialistas tributarios. Durante ese encuentro, los profesionales trasladaron sugerencias vinculadas tanto al nuevo régimen simplificado como a los vencimientos tributarios previstos para julio.

Caputo contadores
El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este jueves con un grupo de contadores y tributaristas

Después de la reunión, Caputo publicó un mensaje en redes sociales en el que confirmó el compromiso oficial de extender los plazos. “Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la ley de inocencia fiscal”, escribió el ministro.

En el mismo mensaje agregó: “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen”. Además, señaló: “También nos comprometimos a prorrogar los vencimientos para fin de julio”.

La reunión se realizó en el Palacio de Hacienda y giró alrededor del proyecto impulsado por el Gobierno para incentivar la adhesión al nuevo esquema tributario vinculado al blanqueo de fondos fuera del sistema formal. Durante el encuentro, los especialistas plantearon dudas operativas y técnicas relacionadas con el funcionamiento del régimen simplificado y con las condiciones previstas para ingresar.

Entre otros puntos, los contadores transmitieron inquietudes sobre los topes máximos contemplados para adherir al régimen. Según trascendió, el esquema incluyó límites de hasta $1.000 millones de ingresos brutos anuales y $10.000 millones de patrimonio total.

También aparecieron planteos vinculados con el criterio de exclusión por inconsistencias fiscales y con el sistema de sanciones previsto para los contribuyentes alcanzados por el nuevo régimen.

De acuerdo con lo planteado durante el encuentro, el Gobierno evaluó posibles ajustes técnicos y normativos orientados a ampliar el alcance del esquema y facilitar adhesiones. Según expresó Caputo en su mensaje posterior a la reunión, existió consenso respecto de que determinadas modificaciones podrían incrementar la cantidad de contribuyentes incorporados al sistema.

Según trascendió en los últimos días, ARCA registró más de 80.000 adhesiones al régimen y el número se duplicó durante las últimas semanas, aunque el universo potencial de contribuyentes alcanzados superaría el millón de personas.

Dentro de ese contexto, la prórroga de vencimientos oficializada este jueves apareció como una de las medidas reclamadas por entidades profesionales y estudios contables que venían advirtiendo sobre la necesidad de contar con más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones juradas correspondientes al período fiscal 2025.

En el encuentro realizado en Economía participaron funcionarios del área económica y representantes del sector contable. Entre ellos figuraron el director de ARCA, Andrés Vázquez, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. También asistieron tributaristas y referentes de estudios especializados en materia impositiva.

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