La Universidad de El Salvador impulsa modelo dual de formación académica y práctica

La Universidad de El Salvador implementa un modelo de educación dual para fortalecer la formación práctica y la empleabilidad estudiantil./(Universidad de El Salvador)

La Universidad de El Salvador (UES) impulsa un innovador modelo de educación dual, orientado a fortalecer la formación práctica y la empleabilidad de los estudiantes, integrando la experiencia laboral en el proceso académico. Esta estrategia, presentada oficialmente esta semana, se desarrolla mediante el proyecto DUALELS, con apoyo de universidades nacionales e internacionales y el cofinanciamiento de la Unión Europea.

El modelo dual propuesto por la UES busca vincular a los estudiantes con empresas de diversos sectores, permitiendo que adquieran competencias laborales mientras cursan sus estudios. El plan piloto se implementará inicialmente en las carreras de Ingeniería Agronómica, Química y Farmacia, a través de espacios de diálogo y colaboración con el sector empresarial.

PUBLICIDAD

Eric Guardado, docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas, expuso que el modelo es flexible y adaptable, y que siete universidades socias están aplicando y ajustando el sistema a sus propias condiciones.

Asimismo, explicó que este tiene una raíz europea y permite que los estudiantes destinen entre 70% y 85% de su tiempo a la empresa y un 35% a la universidad, aunque en el contexto salvadoreño la experiencia dual podría iniciarse a partir de la mitad de la carrera, para facilitar una transición progresiva.

PUBLICIDAD

“Es flexible, adaptativo y evolutivo, porque no puede ser centrado en un solo perfil, sino más bien un modelo que va a permitir llenar las condiciones de otros ambientes educativos”, afirmó Guardado a Radio YSKL.

El plan piloto de la UES inicia en las carreras de Ingeniería Agronómica, Química y Farmacia, con vinculación directa al sector empresarial./(Universidad de El Salvador)

Guardado subrayó la importancia de generar competencias laborales y fortalecer la economía nacional mediante la formación dual. Según sus palabras, muchos estudiantes salvadoreños comienzan a percibir ingresos en los últimos años de carrera, por lo que integrar la experiencia laboral desde etapas tempranas puede contribuir a una economía más sostenible para los jóvenes graduados.

PUBLICIDAD

Además, compartió la experiencia de la Universidad de Cádiz, en España, donde la colaboración universidad-empresa ha incrementado la rentabilidad empresarial entre un 4% y un 6%, además de impactar positivamente en la economía regional.

El enfoque dual también ha sido valorado desde la perspectiva empresarial. Margarita Tobar, representante de empresas y socia de la UES, destacó a Radio YSKL los beneficios observados durante una visita a la Universidad de Cádiz.

PUBLICIDAD

“Pudimos ver claramente uno de los beneficios, que es poder tener el acercamiento con el estudiante o el profesional, ya que cuando él esté buscando una oportunidad para poderse integrar a su desarrollo de profesión, ya tenga un conocimiento de qué es lo que es realizar una tarea en una empresa”, expresó Tobar.

La representante empresarial enfatizó que el programa permite que el estudiante reciba clases y, al mismo tiempo, se integre a una empresa, facilitando un desarrollo profesional integral.

PUBLICIDAD

“Ese programa viene a ser un desarrollo, pues, aquí en El Salvador podía vincular una empresa con la universidad y poder trabajar tanto el docente con la universidad vinculados para poder tener ese beneficio de que el estudiante pueda desarrollarse en la empresa y también pueda ser parte de sus clases”, señaló.

La UES reitera su compromiso con una educación innovadora y vinculada al desarrollo productivo de El Salvador gracias al modelo dual./(Universidad de El Salvador)

Respecto a la duración de la experiencia en la empresa, Tobar explicó que, aunque en Europa el modelo contempla seis meses de práctica profesional, en El Salvador aún no se ha definido un periodo específico. El modelo se encuentra en etapa de ajuste para adaptarse a las condiciones locales y a las necesidades de las empresas y estudiantes.

PUBLICIDAD

La Universidad de El Salvador ha reiterado en sus redes sociales su compromiso con una educación superior innovadora y vinculada al desarrollo productivo del país, destacando que el modelo dual fortalecerá las oportunidades de empleabilidad y la formación práctica de su estudiantado. El proyecto DUALELS se presenta así como una alternativa para acortar la brecha entre la academia y el sector productivo, con miras a impactar tanto en el desarrollo individual de los estudiantes como en la economía nacional.