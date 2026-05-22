Duro cruce de Cesc Fábregas al Pupi Zanetti en medio del interés por Nico Paz: “Hay que respetar un poco”

El entrenador del Como no ocultó su malestar contra el dirigente del Inter, club que busca contratar al mediocampista argentino

Cesc Fábregas, entrenador del Como, cuestionó en conferencia de prensa las declaraciones de Javier Zanetti sobre el futuro de Nico Paz, y dejó claro que el club italiano y el Real Madrid son los únicos que pueden decidir sobre el mediocampista argentino. El cruce se produjo en la previa del partido clave ante el Cremonese, en medio de rumores sobre el interés del Inter de Milán y la situación contractual del futbolista.

El caso de Nico Paz se volvió foco de debate en Europa tras las palabras del vicepresidente del Inter de Milán, Javier Zanetti, quien elogió públicamente al mediocampista surgido en el Real Madrid y actualmente figura del Como. Zanetti expresó su admiración por el jugador y recordó su vínculo personal con la familia Paz, afirmando: “Me encanta Nico Paz, como juega y como persona. Su papá fue mi compañero de habitación en el Mundial 98. Estoy feliz por su presente, los grandes jugadores seguramente son requeridos por grandes clubes”.

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La respuesta de Fábregas fue categórica. El entrenador español apuntó contra el dirigente argentino y el interés del cuadro de milano por fichar al mediocampista: “A mí me da pena porque Zanetti ha sido una figura muy importante en el mundo del fútbol, ha tenido una carrera increíble y conoce bien cómo funcionan las cosas. Sé muy bien cómo se trabaja en el Inter, conozco al director, conozco a Piero (Ausilio), conozco a Dario (Baccin), y son ellos quienes toman las decisiones. Al final, Nico es jugador del Como al 50 %, pero es nuestro, y el único club que puede decir algo al respecto es el Real Madrid. Lo único que sé, o sé un par o tres de cosas, es que Zanetti no trabaja para el Real Madrid. Zanetti no trabaja para el Como, así que también hay que respetar un poco, porque toda la temporada ha sido de fotos, de esto, de aquello, de pequeños mensajes que, sinceramente, no me gustan; hay que respetar al Como y hay que respetar al Real Madrid”.

Fábregas subrayó que sólo el Real Madrid y el Como pueden tomar decisiones sobre el destino de Nico Paz, y descartó de plano un traspaso al Inter de Milán: “Y si hay algo de lo que estoy seguro es de que Nico no jugará en el Inter de Milán. Eso sí te lo puedo decir. Entonces, del Como lo sé, lo puedo decir, y si hay que hacer algo será volver al Real Madrid, o jugar en el Como el año que viene. Esto creo que es justo decirlo y está claro".

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El contexto de estas declaraciones se relaciona con la situación contractual de Nico Paz. El mediocampista de 21 años es la estrella del Como, pero el Real Madrid posee una cláusula de recompra que le permite recuperarlo por 9 millones de euros en 2026 o por 10 millones en 2027. El Como mantiene el 50% de los derechos federativos del futbolista, lo que limita la capacidad de otros clubes para negociar su pase sin la aprobación de la entidad madrileña.

La situación del futbolista argentino cobró relevancia en las últimas semanas por una molestia en la rodilla izquierda sufrida en un partido ante el Hellas Verona. El club italiano aclaró que no se trata de una lesión de gravedad, aunque la evolución física del jugador es seguida de cerca tanto por el cuerpo técnico del Como como por la selección argentina, que lo considera pieza clave a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. Un integrante del cuerpo médico albiceleste viajó a Italia para evaluar personalmente al futbolista, quien no fue convocado en la reciente victoria ante Parma por precaución, pero continuó entrenando para llegar en condiciones al último partido de la temporada ante el Cremonese.

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Ante este cuadro de situación, el entrenador español manifestó: “Se está probando ahora de si puede jugar o no el domingo. Es un partido importante, un partido que él también se merece jugar porque ha sido un jugador que nos ha ayudado muchísimo a llegar a donde estamos en este momento. Nada más, estamos contentos con él y ya veremos qué pasa dentro de 3, 4 ó 5 semanas”. Como, con 68 puntos, figura en la quinta colocación de la Serie A, en puestos de Europa League; pero a sólo dos de Roma (visita al Hellas Verona) y Milan (recibe a Clagiari), últimos en clasificar a la Champions League

En la actual campaña, Nico Paz sumó 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos de Serie A, y también se destacó en la Copa Italia. En el plano internacional, disputó ocho encuentros con la selección argentina y marcó un gol en un amistoso. El seleccionador Lionel Scaloni lo incluyó en la prelista para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

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Mientras tanto, el futuro inmediato del jugador argentino pasa por su recuperación física y su posible participación en el encuentro decisivo ante el Cremonese, donde el Como buscará asegurar su clasificación a una competencia europea.