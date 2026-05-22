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Receta de carbonada tradicional, rápida y fácil

Los ingredientes típicos y la cocción lenta logran unir las raíces y la calidez del hogar en cada cucharada

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Un plato humeante de Sopa Carbonada criolla con trozos de carne, papas, zapallo naranja, choclo y orejones de durazno en un caldo. Se observa sobre una mesa de madera.
La receta de carbonada tradicional argentina combina carne, zapallo, papas, batatas, choclo y orejones de durazno para lograr su característico sabor agridulce (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de una carbonada humeante puede transformar cualquier tarde fría en un momento de pura nostalgia argentina. Basta con recordar la mesa familiar, el pan recién horneado y esa mezcla inconfundible de dulce, salado y la calidez de los fuegos de casa.

En la mayoría de las provincias argentinas, la carbonada es el plato que convoca en días frescos o lluviosos. Es el guiso criollo que aparece en reuniones grandes, fiestas patrias o cuando se busca reconfortar el corazón con sabores de la tierra. Su toque de orejones la distingue y le da ese perfil agridulce tan nuestro.

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Receta de carbonada tradicional, rápida y fácil

La carbonada es un guiso espeso, donde se combinan carne vacuna, zapallo, papas, batatas, choclo, morrón y orejones de durazno. Se cocina en una sola olla, lo que permite que todos los ingredientes liberen sus jugos y aromas, logrando un plato con cuerpo, dulzura y mucho sabor criollo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 40 minutos.
  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 1 hora y 20 minutos.

Ingredientes

  • 1 cebolla grande picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 morrón verde picado
  • 1/3 taza de aceite de oliva
  • 1 kg de carne vacuna (paleta, carnaza, o solomillo) cortada en cubos
  • 1 lata de tomates cocidos (o 3 tomates frescos picados)
  • 3 batatas cortadas en cubos
  • 2 papas medianas cortadas en cubos
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 zapallo mediano (tipo anco o calabaza) limpio y cortado en cubos
  • 1 taza de orejones de durazno picados
  • 1 taza de granos de choclo (fresco o congelado)
  • 2 tazas de caldo (carne o verduras)
  • Sal y pimienta a gusto
sabores de la patria carbonada
El secreto de la carbonada argentina está en los orejones de durazno, que ofrecen un distintivo dulzor esencial para el guiso

Cómo hacer carbonada tradicional, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una olla grande. Rehogar la cebolla, el ajo y el morrón hasta que estén transparentes.
  2. Sumar los cubos de carne y dorar bien, moviendo para que no se pegue.
  3. Agregar los tomates, el caldo, las batatas, las papas, el zapallo y el azúcar. Mezclar bien.
  4. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora. Remover cada tanto para evitar que se pegue al fondo.
  5. Incorporar los orejones y el choclo. Cocinar 10 minutos más. Controlar que la carne y las verduras estén bien tiernas.
  6. Salpimentar a gusto y servir en cazuelas, bien caliente.

Consejos técnicos:

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  • El guiso debe quedar espeso pero no seco; si reduce mucho, añadir un poco más de caldo caliente.
  • Los orejones de durazno aportan su clásico dulzor: no los omitas, son el alma de la carbonada.
  • No sobrecocinar el zapallo para que no se desarme por completo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 450 kcal
  • Grasas: 16 g
  • Carbohidratos: 48 g
  • Proteínas: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La carbonada se puede conservar en heladera por hasta 3 días o en freezer por 2 meses, manteniendo sabor y textura óptimos si se recalienta adecuadamente (Imagen Ilustrativa Infobae)
La carbonada se puede conservar en heladera por hasta 3 días o en freezer por 2 meses, manteniendo sabor y textura óptimos si se recalienta adecuadamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera: hasta 3 días, en recipiente cerrado. En freezer: hasta 2 meses, bien tapado. Conviene recalentar a fuego bajo y agregar un chorrito de caldo si es necesario.

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