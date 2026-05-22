El aroma de una carbonada humeante puede transformar cualquier tarde fría en un momento de pura nostalgia argentina. Basta con recordar la mesa familiar, el pan recién horneado y esa mezcla inconfundible de dulce, salado y la calidez de los fuegos de casa.
En la mayoría de las provincias argentinas, la carbonada es el plato que convoca en días frescos o lluviosos. Es el guiso criollo que aparece en reuniones grandes, fiestas patrias o cuando se busca reconfortar el corazón con sabores de la tierra. Su toque de orejones la distingue y le da ese perfil agridulce tan nuestro.
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Receta de carbonada tradicional, rápida y fácil
La carbonada es un guiso espeso, donde se combinan carne vacuna, zapallo, papas, batatas, choclo, morrón y orejones de durazno. Se cocina en una sola olla, lo que permite que todos los ingredientes liberen sus jugos y aromas, logrando un plato con cuerpo, dulzura y mucho sabor criollo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 40 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 1 hora y 20 minutos.
Ingredientes
- 1 cebolla grande picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 morrón verde picado
- 1/3 taza de aceite de oliva
- 1 kg de carne vacuna (paleta, carnaza, o solomillo) cortada en cubos
- 1 lata de tomates cocidos (o 3 tomates frescos picados)
- 3 batatas cortadas en cubos
- 2 papas medianas cortadas en cubos
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 zapallo mediano (tipo anco o calabaza) limpio y cortado en cubos
- 1 taza de orejones de durazno picados
- 1 taza de granos de choclo (fresco o congelado)
- 2 tazas de caldo (carne o verduras)
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer carbonada tradicional, paso a paso
- Calentar el aceite en una olla grande. Rehogar la cebolla, el ajo y el morrón hasta que estén transparentes.
- Sumar los cubos de carne y dorar bien, moviendo para que no se pegue.
- Agregar los tomates, el caldo, las batatas, las papas, el zapallo y el azúcar. Mezclar bien.
- Tapar y cocinar a fuego bajo durante 1 hora. Remover cada tanto para evitar que se pegue al fondo.
- Incorporar los orejones y el choclo. Cocinar 10 minutos más. Controlar que la carne y las verduras estén bien tiernas.
- Salpimentar a gusto y servir en cazuelas, bien caliente.
Consejos técnicos:
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- El guiso debe quedar espeso pero no seco; si reduce mucho, añadir un poco más de caldo caliente.
- Los orejones de durazno aportan su clásico dulzor: no los omitas, son el alma de la carbonada.
- No sobrecocinar el zapallo para que no se desarme por completo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 450 kcal
- Grasas: 16 g
- Carbohidratos: 48 g
- Proteínas: 25 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente cerrado. En freezer: hasta 2 meses, bien tapado. Conviene recalentar a fuego bajo y agregar un chorrito de caldo si es necesario.
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