Economía

Por la baja demanda y el aumento de combustibles, Aerolíneas Argentinas cancelará los vuelos al Mundial desde el interior del país

La línea aérea decidió concentrar sus operaciones en Buenos Aires por la pérdida de rentabilidad que implicaba partir de las tres provincias previstas. El debate por los costos de la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
aerolineas argentinas
Los vuelos directos a las ciudades de Kansas y Dallas en fechas clave, alineadas con el calendario de partidos de la Selección Argentina, se mantienen sin cambios

Aerolíneas Argentinas canceló sus vuelos desde el interior del país a Miami, programados para viajar al Mundial 2026, debido al aumento del 50% en los precios de los combustibles, consecuencia del conflicto en Medio Oriente, y a la baja demanda, en un contexto en que los costos asociados al evento más importante del fútbol son especialmente elevados y resultan inaccesibles para la mayoría de los fanáticos.

Con el objetivo de aumentar la conectividad, la aerolínea de bandera tenía previsto operar desde el 8 de junio dos vuelos semanales desde Córdoba, tres desde Rosario y dos desde Tucumán, todos con una escala técnica en Punta Cana.

PUBLICIDAD

No obstante, se decidió concentrar a los pasajeros en Buenos Aires, donde la oferta es de 20 vuelos semanales, a fin de no perder rentabilidad. La definición va en línea con la nueva política de la compañía de enfocarse en las rutas con mejores márgenes.

Fuentes de Aerolíneas contaron que esperaban un repunte en la venta de boletos más cerca de la fecha, lo que finalmente no ocurrió, incluso tras el lanzamiento de una tarifa especial.

PUBLICIDAD

Vale mencionar que los vuelos directos a las ciudades de Kansas y Dallas en fechas clave, alineadas con el calendario de partidos de la Selección Argentina, se mantienen sin cambios.

La aerolínea de bandera tenía previsto operar desde el 8 de junio dos vuelos semanales desde Córdoba, tres desde Rosario y dos desde Tucumán, todos con una escala técnica en Punta Cana. REUTERS/Agustin Marcarian
La aerolínea de bandera tenía previsto operar desde el 8 de junio dos vuelos semanales desde Córdoba, tres desde Rosario y dos desde Tucumán, todos con una escala técnica en Punta Cana. REUTERS/Agustin Marcarian

El menor interés por viajar a la Copa del Mundo no es un fenómeno exclusivo de Argentina: la AHLA (Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos) advirtió que las reservas están muy por debajo de lo previsto en casi todas las ciudades anfitrionas. Remarcaron que la situación “amenaza el impacto económico general”.

Según la entidad, hasta el 70% de las habitaciones que la FIFA había reservado en Boston, Dallas, Los Ángeles, Filadelfia y Seattle fueron canceladas. Ello, aseguran, distorsionó la percepción real de la demanda y afectó la planificación comercial de los hoteles, ya que incidieron en las proyecciones de ingresos, la contratación de personal y los preparativos para el torneo.

Desde AHLA consideraron que el alto precio de las entradas, los costos del transporte local, la carga impositiva y el contexto político desalentaron a potenciales visitantes y redujeron el flujo de aficionados internacionales esperado.

En ese sentido, The Economist resaltó que las entradas ya alcanzaron niveles sin precedentes, tanto por los precios iniciales como por la dinámica de reventa. El análisis del medio británico sostiene que el Mundial 2026 es el evento cultural más caro de la historia en términos de acceso para el público. Detalló que los tickets para los partidos de la fase de grupos promediaron los 200 dólares, mientras que para la final la tarifa mínima llegó a 2.030 dólares.

Ocurre que el sistema de venta de entradas adoptado por la FIFA marca una diferencia clave respecto a los mundiales previos: por primera vez, el organismo tomó el control total del proceso, reemplazando a los operadores locales y aplicando un modelo de precios dinámicos, en el que los valores suben cuando crece la demanda.

A su vez, la entidad habilitó un mercado oficial de reventa con una comisión del 15% tanto a compradores como a vendedores. Este mecanismo llevó los precios a cifras muy superiores a las observadas en el Mundial de Qatar 2022 y en la edición de 1994, también disputada en EEUU.

Gran letrero luminoso de '2026' con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el segundo '2'. Los números '2' y '6' están formados por bombillas blancas, en Times Square
La baja venta de entradas para el Mundial 2026 preocupa a hoteles y organizadores en Miami y otras sedes (Reuters)

Según The Economist, previamente la FIFA priorizaba ingresos por derechos televisivos y patrocinio antes que la recaudación en taquilla, pero en 2026 se apostó por maximizar la ganancia directa por cada espectador.

Ante las críticas, su titular, Gianni Infantino, sostuvo: “Si algunas personas ponen en el mercado de reventa entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que las entradas cuesten 2 millones de dólares”.

“En segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas. Y si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, personalmente le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia”.

Temas Relacionados

Aerolíneas Argentinasúltimas noticiasvuelosMundial 2026Últimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan con leves bajas

Los activos argentinos cierran con ligeras pérdidas una semana positiva. El S&P Merval cae 0,7% y los títulos públicos restan 0,2%, con un riesgo país en 513 puntos. Wall Street sube por la expectativa de negociaciones en Oriente Medio

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan con leves bajas

Prorrogaron los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales hasta fines de julio

La extensión alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas. Cuál es el nuevo calendario anunciado por ARCA

Prorrogaron los vencimientos de Ganancias y Bienes Personales hasta fines de julio

Sigue la polémica por un candidato a presidente de la Sociedad Rural cuya hija es vegana: qué le dijo a los miembros de la entidad

A través de una carta, Marcos Pereda respondió a las repercusiones tras las declaraciones de su hija, habló de su historia familiar y defendió su visión sobre el futuro de la asociación ruralista

Sigue la polémica por un candidato a presidente de la Sociedad Rural cuya hija es vegana: qué le dijo a los miembros de la entidad

El presidente de la Sociedad Rural reaccionó a la baja de derechos de exportación: "Las retenciones tienen que ser cero"

En una entrevista televisiva, el titular de la entidad expresó su punto de vista sobre el reciente recorte anunciado por el Gobierno nacional y planteó los desafíos pendientes para el sector agropecuario

El presidente de la Sociedad Rural reaccionó a la baja de derechos de exportación: "Las retenciones tienen que ser cero"

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 22 de mayo

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue es pactado a $1.430

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 22 de mayo

DEPORTES

Quiénes son Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer, los árbitros designados para la final entre River y Belgrano

Quiénes son Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer, los árbitros designados para la final entre River y Belgrano

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del GP de Canadá de Fórmula 1

La UEFA descarta aplicar la tarjeta roja automática y toma distancia con la FIFA

Chiquito Romero habló por primera vez tras su retiro y sorprendió con una confesión: “No extraño para nada el fútbol”

Duro cruce de Cesc Fábregas al Pupi Zanetti en medio del interés por Nico Paz: “Hay que respetar un poco”

TELESHOW

Fito Páez presentó su nuevo disco en una escucha abierta: crónica del amor y la pasión después de los silbidos

Fito Páez presentó su nuevo disco en una escucha abierta: crónica del amor y la pasión después de los silbidos

La salud de Christian Petersen: qué dice el primer parte médico oficial

El hijo de Christian Petersen dio detalles de la internación de su padre: “No hay cuadro de estrés”

Mauro Icardi le cumplió el sueño a la China Suárez: el viaje tan ansiado a Japón y la polémica visita a un café

Charly García fue ovacionado en el musical de Elena Roger basado en su obra: “La inspiración de nuestra vida”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador: destituyeron a la jueza del caso Magnicidio Fernando Villavicencio por actuar “con dolo”

Ecuador: destituyeron a la jueza del caso Magnicidio Fernando Villavicencio por actuar “con dolo”

La madre de Aquiles Álvarez pidió a Daniel Noboa “menos odio y más humanidad” en una carta pública

La UEFA descarta aplicar la tarjeta roja automática y toma distancia con la FIFA

La Comunidad Andina pide respeto al gobierno de Paz y la solución del conflicto mediante el diálogo

Ciudad de Panamá será la sede del XI Congreso Internacional de la Lengua Española en 2028