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Cristiano Ronaldo se convierte en socio y accionista de una plataforma de streaming deportivo

El portugués se suma como aliado clave de una compañía brasileña que busca expandir y potenciar transmisiones abiertas financiadas por publicidad antes de que inicie el Mundial

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Cristiano Ronaldo se convierte en socio estratégico y accionista de LiveModeTV para impulsar el streaming deportivo internacional (Europa Press)
Cristiano Ronaldo se convierte en socio estratégico y accionista de LiveModeTV para impulsar el streaming deportivo internacional (Europa Press)

Cristiano Ronaldo será socio estratégico y accionista de LiveModeTV para expandir su presencia internacional y fortalecer la plataforma, con el fin de incrementar el impacto global antes de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Según informaron las partes en un comunicado conjunto difundido el 14 de mayo, el acuerdo apunta a ampliar el alcance y la influencia de la plataforma en el período previo al campeonato.

El crack portugués amplía así su rol de inversor y figura global en el streaming deportivo de la compañía brasileña LiveMode, cuyo canal insignia es CazéTV. La alianza fue definida por Ronaldo como una oportunidad de “acercar el deporte a todo el mundo, de una forma totalmente nueva”. Destacó también que esta asociación permitirá “ampliar el alcance y la participación en las principales competiciones” a través de las redes sociales.

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Origen y modelo de LiveModeTV

LiveModeTV es la rama de expansión internacional de LiveMode, compañía brasileña fundada en 2017 con sede en Brasil y especializada en medios e inversión deportiva. Su canal principal, CazéTV, se consolidó en el streaming deportivo en América Latina al combinar transmisiones gratuitas, distribución en YouTube y un lenguaje adaptado al entretenimiento digital, diferenciándose de la televisión tradicional.

El modelo de negocio de LiveModeTV rompe con la lógica clásica de derechos televisivos: sus contenidos están financiados por publicidad y patrocinadores, y se distribuyen en plataformas donde predomina la audiencia joven.

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En 2024, según datos de la empresa, CazéTV acumuló 3.700 millones de visualizaciones solo en YouTube, lo que evidencia el alcance potencial de las transmisiones deportivas digitales frente a los medios tradicionales.

La llegada de Ronaldo

En diciembre de 2023, LiveModeTV inició operaciones internacionales desde Portugal, con la meta de ofrecer cobertura gratuita y digital de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La incorporación de Cristiano Ronaldo como socio estratégico y accionista tiene la finalidad de atraer una marca global de primer nivel antes del torneo, precisamente en un contexto donde el consumo deportivo se expande hacia plataformas digitales, redes sociales y nuevas formas de interacción preferidas por las generaciones jóvenes, más allá de la televisión de pago.

De acuerdo con Thiago Tourinho, CEO de LiveMode, la llegada de Ronaldo representa una validación de los objetivos y planes de la empresa. Considera que el futbolista portugués encarna la pasión, la ambición y el alcance global del deporte, así como una relación sólida con las nuevas generaciones de aficionados.

Para LiveModeTV, la presencia de Ronaldo otorga una herramienta de alcance y conversación directa con audiencias que priorizan seguir a los jugadores sobre los canales convencionales. Esta incorporación posiciona a la plataforma como una competidora real por la atención del público joven, que durante la Copa del Mundo utilizará especialmente medios digitales para acceder a los contenidos, desplazando ese espacio a las cadenas de televisión tradicionales.

Ilustración en acuarela de Cristiano Ronaldo con camiseta roja de Portugal y el número 7, brazos extendidos, en un campo de fútbol. El logo de LoveModeTV está en la parte superior derecha.
La plataforma brasileña LiveModeTV apunta a expandir su alcance global antes del Mundial de la FIFA 2026 gracias a la incorporación de Ronaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su estrategia empresarial

La operación con LiveModeTV forma parte de una estrategia empresarial que Cristiano Ronaldo ha desarrollado en los últimos años. En 2023 anunció su entrada en Cofina Média, grupo mediático portugués rebautizado como Medialivre y propietario de periódicos y revistas como Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios, Sábado, TV Guia, Flash y Máxima. Este paso formalizó su ingreso en el sector de medios de comunicación.

En 2024 lanzó su canal de YouTube UR Cristiano, que actualmente suma 78,8 millones de seguidores, sirviendo como plataforma propia para comunicarse con su audiencia de forma directa.

A ese portafolio empresarial se suman hoteles con su nombre en ciudades como Madrid y Nueva York, una clínica de trasplantes capilares y una marca de agua embotellada. En todos los casos, el objetivo ha sido aprovechar el alcance global de su marca para desarrollar negocios vinculados —pero no limitados— al ámbito deportivo.

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