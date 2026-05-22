Más de 50 millones de personas viven bajo sequía extrema en Estados Unidos tras el periodo más cálido registrado

El U.S. Drought Monitor reporta que cerca del 40% de Estados Unidos continental enfrenta sequía severa o excepcional, afectando estados clave como Texas, Idaho y Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último informe del U.S. Drought Monitor revela que una extensa área de Estados Unidos se encuentra bajo condiciones de sequía extrema y excepcional, fenómeno que afecta a decenas de millones de personas, comunidades agrícolas y ganaderas en buena parte del país. La actualización, publicada el 21 de mayo de 2026, coincide con el periodo más cálido registrado para el territorio continental estadounidense, lo que eleva la importancia del fenómeno por su impacto en la seguridad alimentaria y la gestión del agua.

De acuerdo con el U.S. Drought Monitor, resultado de la colaboración entre la Universidad de Nebraska-Lincoln, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la sequía alcanza sus niveles más graves en sectores del oeste, las Grandes Llanuras, el sur y el sureste. El reporte oficial, citado por Newsweek y disponible en los portales institucionales, detalla que los estados más afectados incluyen Idaho, Nevada, Utah, Colorado, Nebraska, Texas, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Florida, Georgia y las Carolinas.

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La situación ocurre en un contexto de aumento sostenido de las temperaturas medias, con el periodo de mayo de 2025 a abril de 2026 considerado el más cálido desde que existen registros para los 48 estados continentales, según la NOAA. El mismo organismo indicó que abril de 2026 fue el tercer mes de abril más cálido en la historia, cifra que afecta directamente la disponibilidad de agua y la producción agrícola, de acuerdo con su boletín mensual.

¿Cuáles son las regiones más afectadas por la sequía en Estados Unidos?

El mapa más reciente del U.S. Drought Monitor muestra que cerca del 40% de los Estados Unidos continentales presenta condiciones de sequía severa a excepcional, categorías D3 y D4 en la escala oficial. Las áreas clasificadas como D4 (sequía excepcional) comprenden:

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Suroeste de Idaho

Sectores limítrofes de Nevada y noreste de Utah

Partes de Colorado y Nebraska en las Grandes Llanuras

Zonas de Texas , Arkansas , Oklahoma y Mississippi en el sur

Áreas de Florida, Georgia y las Carolinas en el sureste

El nivel D4 corresponde a la categoría máxima del monitor, mientras que el nivel D3 (sequía extrema) se reporta en Oregón, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Luisiana, Arkansas, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Florida, Georgia, las Carolinas y Virginia.

En palabras de la NOAA, “la extensión de la sequía en el sureste alcanzó su máximo histórico en este periodo”, lo que convierte a la situación en un fenómeno sin precedentes en la región.

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La sequía 2026 en Estados Unidos coincide con el periodo más cálido registrado desde que existen datos, según la NOAA, impactando la producción agrícola y el suministro de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores explican la expansión de la sequía extrema?

Los informes de la NOAA atribuyen la expansión de la sequía a la combinación de temperaturas inusualmente altas y precipitaciones por debajo de lo normal en el último año. El invierno de 2025-2026 registró una acumulación de nieve inferior a los promedios históricos en el oeste y las Grandes Llanuras, lo que limitó la recarga de embalses y acuíferos necesarios para el consumo humano y el riego agrícola.

La Climate Prediction Center (CPC) de la NOAA advirtió en su perspectiva estacional que “se espera que la sequía persista y se expanda en la mayor parte del norte y el oeste del país, impulsada por la baja acumulación de nieve en invierno y la persistencia de temperaturas superiores a la media”. El fenómeno climático conocido como “El Niño” podría modificar el patrón de precipitaciones en los próximos meses, aunque los pronósticos mantienen la alerta para amplias zonas del territorio continental.

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¿Cómo afecta la sequía a la agricultura y la economía rural?

La sequía extrema genera impactos directos sobre la producción agrícola y ganadera, según la Union of Concerned Scientists (UCS). Las condiciones de escasez de agua han reducido la disponibilidad de recursos para el riego, dañado cultivos y afectado la capacidad de los ganaderos para mantener sus rebaños. “La sequía está reduciendo la disponibilidad de agua, dañando los cultivos y presionando los suministros subterráneos esenciales para la agricultura”, describe el último informe de la UCS.

El mismo documento advierte que “estos efectos pueden traducirse en menores rendimientos y la necesidad de reducir el tamaño de los rebaños, lo que impacta de manera directa en los ingresos de pequeños y medianos productores”. El impacto económico se refleja también en la volatilidad de precios de los alimentos, según la información oficial recogida por Newsweek y la NOAA.

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¿Qué medidas han adoptado las autoridades ante la sequía?

Las autoridades federales y estatales han intensificado la vigilancia sobre los recursos hídricos, según la NOAA y el USDA. Los gobiernos locales han implementado restricciones y recomendaciones para el uso eficiente del agua, dirigidas tanto a la población urbana como al sector agrícola. El U.S. Drought Monitor actualiza semanalmente los mapas y reportes, lo que permite ajustar las estrategias de manejo de sequía y asistencia técnica a las zonas más afectadas.

En la perspectiva de la Climate Prediction Center, “la mejora de las condiciones dependerá del comportamiento de las lluvias estivales y de la posible intensificación de fenómenos climáticos como El Niño, que podrían modificar el patrón de precipitaciones en las regiones más afectadas”.

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Las condiciones de sequía extrema han reducido la disponibilidad de agua, dañado cultivos y generado pérdidas entre pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pronóstico existe para el verano y el resto de 2026?

El pronóstico estacional de la NOAA prevé que la sequía persistirá en el norte y el oeste, aunque algunas mejoras podrían registrarse en el sur y el este del país. Entre las zonas donde se espera cierta recuperación se encuentran el sur de Texas, el bajo valle del Misisipi, el sur de Florida, la costa sureste y el noreste de Estados Unidos, debido al aumento de lluvias previsto para el verano.

En contraste, el pronóstico oficial anticipa que la sequía continuará en el interior del sureste y en partes de las Grandes Llanuras del sur, mientras que nuevas áreas de sequía podrían desarrollarse en el norte de las Llanuras y el Alto Medio Oeste bajo condiciones cálidas y secas.

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Fuera del territorio continental, en Alaska, Hawái, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, solo se reportan condiciones de sequedad leve, sin previsión de expansión significativa de la sequía al cierre del verano.

¿Qué impacto tiene la sequía en la población y el suministro de agua?

El U.S. Drought Monitor informa que más de 50 millones de personas residen en condados afectados por temperaturas récord y condiciones de sequía. El fenómeno incrementa la presión sobre los sistemas de abastecimiento de agua potable y el riego agrícola, con posibles restricciones en el uso del recurso y una reducción de la producción de alimentos.

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La NOAA advierte que la persistencia de la sequía puede afectar la economía agrícola y aumentar la volatilidad de los precios de los alimentos, especialmente en los estados con mayor superficie agrícola bajo condiciones extremas.

¿Qué cambios se prevén en la gestión del agua y la producción agrícola?

Las autoridades federales recomiendan fortalecer los planes de manejo de sequía, optimizar los sistemas de riego y promover tecnologías para el uso eficiente del agua en la agricultura. El USDA y la NOAA actualizan semanalmente los informes para facilitar la toma de decisiones en los sectores más vulnerables.

La Climate Prediction Center sostiene que “el desarrollo futuro de la sequía dependerá en gran medida de la evolución de las precipitaciones estivales y del comportamiento de los principales sistemas climáticos globales”.

El noroeste, el sur y el sureste de Estados Unidos registran condiciones históricas de sequía, con máximos nunca antes alcanzados en estados como Georgia y las Carolinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo puede evolucionar la situación en los próximos meses?

El monitoreo constante de la sequía y la actualización de pronósticos permiten a las autoridades ajustar sus estrategias de gestión hídrica y asistencia. Las perspectivas para el verano y el segundo semestre de 2026 dependen del comportamiento de las lluvias y la posible influencia de fenómenos climáticos. Las comunidades rurales y urbanas continúan bajo alerta y las instituciones oficiales mantienen la recomendación de uso racional del recurso hídrico.