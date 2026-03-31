Receta de cazuela de atún, rápida y fácil

Hay días en que la heladera manda y el antojo se mezcla con la practicidad. Pocas cosas salvan un mediodía apurado o una cena improvisada como una cazuela de atún, bien casera, tibia y sabrosa. El aroma a tomate y morrón salteados con las notas salinas del atún en lata nos transporta a esas mesas familiares donde la comida caliente reconforta más allá del clima.
La cazuela de atún suele aparecer como protagonista en la Semana Santa, cuando el pescado reemplaza a las carnes rojas, pero también es una solución exprés para cualquier día en que se busca algo fácil, nutritivo y con ingredientes al alcance de la mano. Es un clásico de los hogares argentinos: económica, rendidora y bien adaptable a lo que se tenga disponible.
Receta de cazuela de atún
La cazuela de atún es un guiso rápido que combina atún en lata, cebolla, morrón, tomate y, a veces, arvejas o papas, todo cocido en una sola olla hasta formar un caldo espeso y fragante. Se sirve bien caliente, ideal para mojar pan o acompañar con arroz blanco.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 latas de atún en aceite (escurridas)
- 1 cebolla mediana picada
- 1 morrón (puede ser rojo o verde), picado
- 2 tomates medianos, pelados y picados (o 1 taza de puré de tomate)
- 2 papas medianas, cortadas en cubos chicos
- 1 zanahoria, en cubitos (opcional)
- 1 taza de arvejas (pueden ser frescas o enlatadas)
- 2 dientes de ajo, picados
- 3 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta a gusto
- 1 hoja de laurel (opcional)
- 500 cc de agua o caldo de verduras
Cómo hacer cazuela de atún, paso a paso
- Calentar el aceite en una cacerola grande a fuego medio.
- Rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos y transparentes.
- Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme.
- Sumar las papas y la zanahoria, y dorar 2-3 minutos, mezclando bien.
- Incorporar los tomates picados o el puré, mezclar y cocinar hasta que suelten jugo.
- Añadir el pimentón, la hoja de laurel y las arvejas. Revolver bien.
- Verter el agua o caldo caliente, y llevar a hervor.
- Bajar el fuego, tapar parcialmente y cocinar 15 minutos, hasta que la papa esté tierna.
- Agregar el atún desmenuzado, integrar suavemente y rectificar la sal y pimienta.
- Cocinar 5 minutos más, sin revolver demasiado para no desarmar el atún.
- Servir la cazuela bien caliente. Consejo: Dejar reposar 5 minutos antes de servir para que los sabores se integren.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 23 gr
- Proteínas: 20 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo o en microondas, agregando un chorrito de agua si se secó.