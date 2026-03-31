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Receta de cazuela de atún, rápida y fácil

Clásica y sabrosa: ideal para aprovechar lo que hay en la despensa y disfrutar de un plato rendidor y muy reconfortante

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Vista aérea de una cazuela de atún con macarrones, guisantes y queso en un molde. Junto a ella, un libro de recetas, atún enlatado, guisantes frescos y pasta.
Cazuela de atún recién servida, ideal para esos días en que se busca sabor y practicidad casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días en que la heladera manda y el antojo se mezcla con la practicidad. Pocas cosas salvan un mediodía apurado o una cena improvisada como una cazuela de atún, bien casera, tibia y sabrosa. El aroma a tomate y morrón salteados con las notas salinas del atún en lata nos transporta a esas mesas familiares donde la comida caliente reconforta más allá del clima.

La cazuela de atún suele aparecer como protagonista en la Semana Santa, cuando el pescado reemplaza a las carnes rojas, pero también es una solución exprés para cualquier día en que se busca algo fácil, nutritivo y con ingredientes al alcance de la mano. Es un clásico de los hogares argentinos: económica, rendidora y bien adaptable a lo que se tenga disponible.

Receta de cazuela de atún

La cazuela de atún es un guiso rápido que combina atún en lata, cebolla, morrón, tomate y, a veces, arvejas o papas, todo cocido en una sola olla hasta formar un caldo espeso y fragante. Se sirve bien caliente, ideal para mojar pan o acompañar con arroz blanco.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Ingredientes frescos y enlatados para cazuela de atún: atún, cebolla, pimiento, tomate, zanahoria, papa, guisantes, ajo y especias sobre una mesa clara.
La combinación perfecta de atún, verduras y papas, en una cazuela simple y reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 latas de atún en aceite (escurridas)
  • 1 cebolla mediana picada
  • 1 morrón (puede ser rojo o verde), picado
  • 2 tomates medianos, pelados y picados (o 1 taza de puré de tomate)
  • 2 papas medianas, cortadas en cubos chicos
  • 1 zanahoria, en cubitos (opcional)
  • 1 taza de arvejas (pueden ser frescas o enlatadas)
  • 2 dientes de ajo, picados
  • 3 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 hoja de laurel (opcional)
  • 500 cc de agua o caldo de verduras

Cómo hacer cazuela de atún, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una cacerola grande a fuego medio.
  2. Rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos y transparentes.
  3. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme.
  4. Sumar las papas y la zanahoria, y dorar 2-3 minutos, mezclando bien.
  5. Incorporar los tomates picados o el puré, mezclar y cocinar hasta que suelten jugo.
  6. Añadir el pimentón, la hoja de laurel y las arvejas. Revolver bien.
  7. Verter el agua o caldo caliente, y llevar a hervor.
  8. Bajar el fuego, tapar parcialmente y cocinar 15 minutos, hasta que la papa esté tierna.
  9. Agregar el atún desmenuzado, integrar suavemente y rectificar la sal y pimienta.
  10. Cocinar 5 minutos más, sin revolver demasiado para no desarmar el atún.
  11. Servir la cazuela bien caliente. Consejo: Dejar reposar 5 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Primer plano de una cazuela ovalada blanca con pasta, atún y queso gratinado, espolvoreado con perejil, sobre una mesada de granito en una cocina.
Un plato humeante de cazuela de atún, con papas, morrón y arvejas, listo para disfrutar en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 23 gr
  • Proteínas: 20 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo o en microondas, agregando un chorrito de agua si se secó.

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