Receta de cazuela de atún, rápida y fácil

Cazuela de atún recién servida, ideal para esos días en que se busca sabor y practicidad casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay días en que la heladera manda y el antojo se mezcla con la practicidad. Pocas cosas salvan un mediodía apurado o una cena improvisada como una cazuela de atún, bien casera, tibia y sabrosa. El aroma a tomate y morrón salteados con las notas salinas del atún en lata nos transporta a esas mesas familiares donde la comida caliente reconforta más allá del clima.

La cazuela de atún suele aparecer como protagonista en la Semana Santa, cuando el pescado reemplaza a las carnes rojas, pero también es una solución exprés para cualquier día en que se busca algo fácil, nutritivo y con ingredientes al alcance de la mano. Es un clásico de los hogares argentinos: económica, rendidora y bien adaptable a lo que se tenga disponible.

Receta de cazuela de atún

La cazuela de atún es un guiso rápido que combina atún en lata, cebolla, morrón, tomate y, a veces, arvejas o papas, todo cocido en una sola olla hasta formar un caldo espeso y fragante. Se sirve bien caliente, ideal para mojar pan o acompañar con arroz blanco.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

La combinación perfecta de atún, verduras y papas, en una cazuela simple y reconfortante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 latas de atún en aceite (escurridas)

1 cebolla mediana picada

1 morrón (puede ser rojo o verde), picado

2 tomates medianos, pelados y picados (o 1 taza de puré de tomate)

2 papas medianas, cortadas en cubos chicos

1 zanahoria, en cubitos (opcional)

1 taza de arvejas (pueden ser frescas o enlatadas)

2 dientes de ajo, picados

3 cucharadas de aceite de girasol o maíz

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

1 hoja de laurel (opcional)

500 cc de agua o caldo de verduras

Cómo hacer cazuela de atún, paso a paso

Calentar el aceite en una cacerola grande a fuego medio. Rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos y transparentes. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme. Sumar las papas y la zanahoria, y dorar 2-3 minutos, mezclando bien. Incorporar los tomates picados o el puré, mezclar y cocinar hasta que suelten jugo. Añadir el pimentón, la hoja de laurel y las arvejas. Revolver bien. Verter el agua o caldo caliente, y llevar a hervor. Bajar el fuego, tapar parcialmente y cocinar 15 minutos, hasta que la papa esté tierna. Agregar el atún desmenuzado, integrar suavemente y rectificar la sal y pimienta. Cocinar 5 minutos más, sin revolver demasiado para no desarmar el atún. Servir la cazuela bien caliente. Consejo: Dejar reposar 5 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Un plato humeante de cazuela de atún, con papas, morrón y arvejas, listo para disfrutar en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 23 gr

Proteínas: 20 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo o en microondas, agregando un chorrito de agua si se secó.