Las cinco estrategias esenciales para limitar el uso de pantallas en niños sin conflictos familiares

El acompañamiento familiar y la colaboración entre padres e hijos son claves para un uso saludable de la tecnología en la infancia y la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por el tiempo de pantalla de los niños y adolescentes ha crecido a raíz de recientes fallos judiciales que responsabilizan a empresas tecnológicas por los efectos de sus plataformas en la salud mental infantil.

Según expertos consultados por BBC News, existen medidas prácticas para que las familias puedan gestionar este problema desde casa.

Entre las principales recomendaciones de los especialistas para ayudar a reducir el uso excesivo de pantallas en hijos, figuran: establecer metas pequeñas y realistas; promover el diálogo familiar sobre el uso de dispositivos electrónicos; interesarse genuinamente en el contenido digital que consumen los menores; dar ejemplo en el uso responsable de la tecnología; e incentivar el aburrimiento creativo y el descanso digital.

1. Establecer metas pequeñas y realistas para reducir el tiempo de pantalla

Establecer metas pequeñas y realistas para reducir el tiempo de pantalla Definir objetivos alcanzables y cambios graduales ayuda a que los menores adopten hábitos tecnológicos más equilibrados y sostenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga infantil Jane Gilmour aconseja que los padres y cuidadores opten por cambios graduales en el uso de dispositivos. Advierte contra medidas drásticas como prohibir totalmente el acceso a tabletas o móviles.

Según Gilmour, es mejor introducir las nuevas reglas en momentos de tranquilidad. Propone designar un lugar fijo en la casa para guardar y cargar los dispositivos, lo que limita su visibilidad y facilita pausas naturales durante el día.

Este método puede disminuir la tentación constante de consultar el teléfono o la tableta. Así, se promueve una relación más equilibrada con la tecnología en casa.

2. Fomentar el diálogo y colaboración con los hijos sobre dispositivos electrónicos

Fomentar el diálogo y colaboración con los hijos sobre dispositivos electrónicos Conversar abiertamente y negociar en familia los horarios de uso de pantallas fortalece la confianza y el trabajo en equipo en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas mencionados por BBC News subrayan la necesidad de incluir a adolescentes y niños mayores en la conversación sobre el consumo de pantallas. La psicóloga infantil Maryhan Baker señala que reconocer la presión social de las redes es fundamental para acercarse a los jóvenes.

Baker sugiere demostrar empatía ante el deseo de conectarse con amigos y abrir un espacio para negociar en conjunto tiempos sin pantalla. La coach parental Olivia Edwards destaca la importancia de una relación sólida para fomentar la cooperación y el trabajo en equipo en la familia.

Acordar rutinas y horarios para el uso de dispositivos, en vez de imponer reglas rígidas, puede facilitar el desarrollo de hábitos tecnológicos más saludables y sostenibles.

3. Interesarse activamente en el contenido digital de los hijos

Interesarse activamente en el contenido digital de los hijos Participar en el universo digital de los niños y adolescentes promueve el pensamiento crítico y crea oportunidades para compartir aprendizajes y dudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar un interés genuino por el mundo digital de niños y adolescentes ayuda a fortalecer vínculos y fomenta el pensamiento crítico. El medio citado recoge que preguntar cómo funcionan las redes sociales o analizar juntos la veracidad de la información pueden ser buenas prácticas.

La Dra. Gilmour recomienda que los padres practiquen habilidades de alfabetización digital junto a sus hijos, evaluando la fiabilidad de los contenidos. Así, los menores aprenden a cuestionar lo que ven en línea y a tomar decisiones informadas sobre su consumo digital.

Este enfoque disminuye la sensación de juicio y genera un ambiente propicio para expresar dudas o inquietudes sobre tecnología.

4. Ser un modelo a seguir en el uso responsable de la tecnología

Ser un modelo a seguir en el uso responsable de la tecnología El ejemplo de los adultos, junto con la autocrítica y la honestidad, es fundamental para motivar un consumo digital responsable en los más jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niños tienden a imitar las conductas de los adultos en casa. Para la Dra. Baker, reconocer los propios desafíos con las pantallas y hablar de ellos abiertamente propicia una dinámica de honestidad y aprendizaje conjunto.

Conversar con los hijos sobre las dificultades de mantener un uso moderado del teléfono puede motivar cambios. A través de la autocrítica y el ejemplo, los padres facilitan la adopción de prácticas tecnológicas más sanas y duraderas.

Crear este entorno reflexivo en el hogar impulsa la responsabilidad compartida frente al uso de dispositivos.

5. Incentivar el aburrimiento creativo y el descanso digital

Incentivar el aburrimiento creativo y el descanso digital Permitir momentos sin dispositivos fomenta la imaginación, la autonomía y el desarrollo de nuevas habilidades fuera del entorno digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas aconsejan no temer al tiempo sin pantalla, ya que fomenta la creatividad y la introspección. La Dra. Gilmour afirma que, al estar lejos de los dispositivos, los menores desarrollan su inventiva y autonomía a través de la imaginación y la reflexión interna.

El investigador en comunicación digital Tony Sampson advierte contra el alarmismo y recuerda que la plasticidad cerebral infantil facilita la adaptación a los retos de la tecnología. Según BBC News, ejemplos como la restricción de móviles en escuelas de Países Bajos muestran que el debate tiene repercusión internacional y está avanzando.

Un uso tecnológico equilibrado puede potenciar la creatividad, el aprendizaje y la exploración en niños y adolescentes, ampliando sus posibilidades de desarrollo en una era digital.