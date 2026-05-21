Penélope Cruz llevó a Cannes un manifiesto de alta costura: el vestido Chanel hecho por 347 artesanos

Penélope Cruz protagonizó una de las apariciones más comentadas del festival con un vestido de alta costura, confeccionado por 347 artesanos parisinos (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La recta final del Festival de Cannes marca una cuenta regresiva en la que la moda y el cine compiten por el centro de atención. La edición de este año, que se desarrolla del 12 al 23 de mayo, se acerca a su desenlace con una de las imágenes más comentadas de la temporada: Penélope Cruz transformó la alfombra roja en un escaparate de alta costura y estrategia estética, reflejando el peso de su presencia internacional.

La actriz española brilló con un diseño exclusivo de Chanel (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El impacto de su aparición para el estreno mundial de La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, superó el simple relato de un vestido y se instaló como un manifiesto de moda que impresionó a todos los asistentes.

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El vestido, de silueta sirena y escote asimétrico, se confeccionó en satén de seda negro (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El manifiesto Chanel de Penélope Cruz

La elección de la actriz y modelo española, de 52 años, no fue una casualidad ni un gesto superficial. El diseño de Chanel que escogió destaca como una obra maestra de alta costura construida a medida, en la que participaron 347 artesanos de los talleres parisinos.

El toque dramático lo aportaron las aplicaciones tridimensionales de plumas de cadi en forma de grandes flores negras (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El vestido, de silueta sirena y escote asimétrico, se confeccionó en satén de seda negro, elegido para reflejar la luz de los flashes y aportar una textura cambiante que recorrió la alfombra roja desde el primer plano de las cámaras.

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Penélope Cruz fue la gran estrella en uno de los últimos días del Festival de Cannes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El toque dramático lo aportaron las aplicaciones tridimensionales de plumas de cadi en forma de grandes flores negras, situadas estratégicamente en el hombro derecho y la cadera izquierda. Esta disposición generó una asimetría visual que rompió la monotonía y equilibró el volumen, mientras una capa fluida integrada en el hombro se desplegó hasta el suelo y acompañó cada movimiento, dotando a la actriz de un aire majestuoso. La pieza demostró el dominio de la ingeniería textil y la capacidad de la maison para crear piezas únicas que trascienden la moda de temporada.

El impacto de su aparición fue por el estreno mundial de La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La falda, entallada y con una abertura lateral pronunciada, aportó un giro contemporáneo al clásico negro de la alfombra roja. Cada paso de la actriz de Vainilla Sky reveló salones de tacón de aguja, estilizando la silueta y renovando los códigos del dress code habitual del festival.

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Una capa fluida integrada en el hombro se desplegó hasta el suelo y acompañó cada movimiento (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La actriz madrileña presentó además un cambio de imagen radical con un corte de cabello Bob Contour, midi y texturizado, con capas que aportaron ligereza y volumen natural. El color, en tono castaño avellana, incorporó mechas rubias en técnica de contouring. Esta apuesta marcó un distanciamiento respecto a los recogidos y extensiones XL de otras temporadas.

La actriz madrileña presentó además un cambio de imagen radical con un corte de cabello Bob Contour (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El maquillaje, fiel al enfoque de “menos es más”, se construyó con un smokey eye en tonos tierra, piel bronceada satinada y labios en una gama terracota nude, mientras la manicura francesa con puntas rojas aportó un guiño contemporáneo. El estilismo se completó con joyas de alta gama de Chanel: pendientes geométricos de diamantes y anillos arquitectónicos, elegidos para sumar luz sin competir con la riqueza textil del vestido.

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Más looks: la diversidad estilística que marcó Cannes 2026

Demi Moore

Demi Moore apostó esta vez por un vestido azul cobalto de gran volumen y una gargantilla de diamantes, en su rol de jurado (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Demi Moore, actriz y miembro del jurado oficial, apostó este jueves por la opulencia arquitectónica con un vestido de satén azul cobalto de palabra de honor. El diseño se caracterizó por un drapeado abullonado de gran volumen que nacía en la cintura y se extendía en forma de corola. La pieza se equilibró con una falda tipo columna, mientras la elección de una gargantilla de diamantes y su melena texturizada reforzaron el legado glamuroso de la intérprete.

Tilda Swinton

Tilda Swinton eligió un conjunto oversize de textura metalizada y estética futurista, reforzada por un peinado de efecto húmedo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Tilda Swinton, reconocida por su versatilidad y su presencia en el cine independiente, optó por un conjunto de blusón oversize y pantalón de pata ancha en textura metalizada. El look jugó con un degradado cromático que fue del azul noche al blanco, y se distinguió por hombros estructurados y líneas puras. El peinado de efecto húmedo, junto a un maquillaje casi invisible, acentuó la estética futurista que sólo ella logra imponer en la escena internacional.

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Chiara King

Chiara King y su vestido blanco de plisado acordeón y hombreras escultóricas, destacando una silueta teatral (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Chiara King, cantante e influencer, eligió un vestido blanco estructurado basado en un minucioso plisado acordeón. Las hombreras escultóricas en abanico y la falda de corte princesa en capas escalonadas crearon una silueta teatral y geométrica. El peinado, un moño alto pulido, y los pendientes de diamantes acompañaron el dramatismo arquitectónico del look.

Belén Soto

Belén Soto fusiona clasicismo y tendencias Y2K con un vestido de terciopelo negro y mangas abullonadas, consolidando su presencia en Cannes

La actriz y comunicadora chilena Belén Soto presentó una propuesta que fusionó el clasicismo y las tendencias Y2K. “Un honor estar y presenciar mi primera red carpet del Festival de Cannes”, compartió la actriz. Para su primera aparición en la alfombra roja de Cannes, eligió un vestido de terciopelo negro de silueta columna y escote corazón, firmado por Penha Federico, que captó miradas por su refinada interpretación del contraste.

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El diseño incorporó mangas caídas abullonadas en tafetán blanco, de volumen arquitectónico, que aportaron textura y sofisticación clásica con un toque contemporáneo. El look se completó con accesorios de Roger Vivier, incluyendo unos zapatos de tacón y un minibolso negro de asa dorada, así como un reloj Omega y maquillaje de Chanel Beauty realizado por Ela Uribe, que destacó labios satinados y una piel luminosa. Una coleta tirante y pulida aportó modernidad y realzó la armonía visual de un conjunto pensado para consolidar la presencia internacional de la actriz chilena en la escena del cine y la moda.