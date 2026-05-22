Política

Detuvieron al jefe de Migraciones en Chubut, tras ser acusado de presunta malversación de fondos

Se trata de Carlos Ernesto Rinaldi, quien está al frente de la delegación de Rawson desde 2024. Este jueves fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para comparecer ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2

Guardar
Google icon
Carlos Ernesto Rinaldi, el jefe de la delegación de Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones (Facebook)
Carlos Ernesto Rinaldi, el jefe de la delegación de Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones (Facebook)

La detención de Carlos Ernesto Rinaldi, titular de la delegación Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones, provocó un fuerte cimbronazo político en Chubut, luego de que fuera acusado de presuntamente haber incurrido en el delito de malversación de fondos públicos. Se trata de uno de los referentes de La Libertad Avanza (LLA) y sería un hombre cercano al diputado nacional César Treffinger.

El procedimiento fue ordenado por el Dr. Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y terminó por ser ejecutado el miércoles pasado por los efectivos de la Gendarmería Nacional.

PUBLICIDAD

La medida surgió producto de una causa federal que investiga presuntas maniobras y administración irregular de fondos. De acuerdo con las primeras versiones, se sospecha de la existencia de un supuesto circuito financiero irregular que involucraría recursos del organismo nacional y conexiones con empresas vinculadas al sector pesquero de Puerto Rawson.

Según la información obtenida por Diario Jornada, esta semana se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rawson y Trelew. Aunque no hubo información oficial de la fuerza ni del juzgado, trascendió que la cantidad de operativos superó la docena.

PUBLICIDAD

La Justicia investiga presuntas maniobras irregulares que habrían conectado al organismo nacional con empresas que operan en el Puerto Rawson
La Justicia investiga presuntas maniobras irregulares que habrían conectado al organismo nacional con empresas que operan en el Puerto Rawson

Entre los lugares inspeccionados se encontraba un estudio contable ubicado sobre calle Mitre al 200 de Trelew y una vivienda en el barrio San Benito, sobre calle Los Mártires al 400. Durante los operativos, los investigadores secuestraron documentación contable, dispositivos electrónicos y registros que serán sometidos a peritajes.

El caso obligó al diputado Treffinger a expresarse en redes sociales, pese a que la noticia todavía no había sido difundida ampliamente. Tras celebrar la aprobación del recorte en el subsidio de gas aplicado en las llamadas Zonas Frías, el libertario publicó un mensaje en donde hacía mención al comienzo de las “operetas preelectorales”.

“Atención. Ya agotada la venta de humo y disipada la humareda de siempre. Aunque todavía no empezó el mundial...”, comenzó el comunicado que el representante chubutense realizó desde su perfil personal en la red social X. Y continuó: “Les informo que, en la provincia de Chubut ya comenzó la temporada alta de operetas preelectorales (a pesar de que 2026 no es año electoral)”.

De esta manera, el diputado manifestó: “Dicho esto, nada (ninguna opereta) aunque sean barbaridades, debiera sorprender a nadie a partir de este comunicado”. Asimismo, apuntó que “la desesperación del resto es mucha, para ensuciar a La Libertad Avanza en todas las provincias”.

El comunicado que publicó el diputado chubutense César Treffinger (X: @CesarTreffinger)
El comunicado que publicó el diputado chubutense César Treffinger (X: @CesarTreffinger)

Tras indicar que “quedan todos oportunamente avisados”, el libertario cerró la publicación en tono electoral: “Con el Presidente Javier Milei, Chubut también será libre. Viva la libertad, carajo”.

Por su parte, Rinaldi deberá comparecer en las próximas horas ante el juez Yadarola. Según la información obtenida por El Chubut, el traslado del funcionario público se habría concretado durante las últimas horas del jueves.

Hasta el momento, la investigación se mantiene bajo fuerte hermetismo, debido a que señalaron que podría revelar la existencia de una red que habría incurrido en delitos presuntamente relacionados con el contrabando, fraude fiscal, lavado de activos y delitos cambiarios.

De acuerdo con los registros del Boletín Oficial, Rinaldi había sido designado como encargado de la delegación de Rawson el 15 de marzo de 2024 por el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ex ministro del Interior Guillermo Francos, según lo establecido por la Decisión Administrativa N° 329 publicada el 14 de mayo de 2024. Sin embargo, se trataba de un cargo de “carácter transitorio”, que tenía una duración de 180 días hábiles.

No obstante, su puesto terminó por ser extendido el 5 de febrero de 2025, tras haber sido aprobado por el ex vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán a través de la publicación de la Resolución N° 72/2025 . En esa oportunidad, el plazo otorgado fue el mismo.

Temas Relacionados

ChubutRawsonCarlos RinaldiDirección Nacional de MigracionesCésar TreffingerLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imputaron a un ex ministro de Alberto Rodríguez Saá por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión

Se trata de Nicolás Anzulovich, uno de los funcionarios que trabajó durante la gestión 2019-2023. En las pericias detectaron un patrimonio de más de 9 millones de pesos que no habría podido justificar

Imputaron a un ex ministro de Alberto Rodríguez Saá por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión

Pedro Rosemblat confirmó que no va a ser candidato y pidió que se celebre una interna en el peronismo

Tras ser consultado sobre la disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, el creador de Gelatina admitió: “Me gustaría que haya candidatos que se animen y que digan: ‘Yo quiero hacer esto’”

Pedro Rosemblat confirmó que no va a ser candidato y pidió que se celebre una interna en el peronismo

Río Negro: el peronismo puso primera en la carrera a la gobernación y el oficialismo teje alianzas para retenerla

El gobernador Alberto Weretilneck define su estrategia para mantener el cargo, aunque aún no anunció si será candidato. El PJ anticipó que irá con la roquense María Emilia Soria como candidata. La Libertad Avanza podría decidirse por un ex PRO para encabezar la boleta

Río Negro: el peronismo puso primera en la carrera a la gobernación y el oficialismo teje alianzas para retenerla

La crisis política en Misiones se encauza tras el retiro de Carlos Rovira y con Passalacqua pensando en la gestión

El “hombre fuerte” de la provincia anunció que en 2027 no será candidato. El Gobernador, en tanto, dejó trascender que está abocado a la administración. Se espera que los comicios sean desdoblados de los nacionales

La crisis política en Misiones se encauza tras el retiro de Carlos Rovira y con Passalacqua pensando en la gestión

Sin margen para más polémicas, el Gobierno brega por suavizar las críticas de la Iglesia en el Tedeum

Pettovello y Quirno convocaron a García Cuerva junto al nuevo secretario de Culto. Buscan acercar posiciones con el Arzobispado en un momento social y económico complicado de cara a la misa del 25 de mayo

Sin margen para más polémicas, el Gobierno brega por suavizar las críticas de la Iglesia en el Tedeum

DEPORTES

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

A 50 años del día más dramático e inolvidable del boxeo argentino: del asesinato de Ringo Bonavena a la epopeya de Víctor Galíndez

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

TELESHOW

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

Así Christian Petersen recordaba el problema cardíaco que tuvo en el volcán Lanín: “Los hábitos me jugaron en contra”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Marco Rubio se reúne con ministros de la OTAN en Suecia en medio de tensiones entre Estados Unidos y Europa por la guerra con Irán

Ucrania instó a sus aliados de la OTAN a contribuir en la defensa del país ante las amenazas de Rusia y Bielorrusia

La AIE advirtió que el mercado del petróleo podría entrar en una “zona roja” por la guerra en Medio Oriente

La Cámara Nacional de Industrias de Bolivia denunció pérdidas por más de USD 600 millones debido a los bloqueos de rutas

Guerra en Medio Oriente: EEUU e Irán mantienen diferencias sobre asuntos clave, aunque ambos reportan avances en las negociaciones