Detuvieron al jefe de Migraciones en Chubut, tras ser acusado de presunta malversación de fondos

Carlos Ernesto Rinaldi, el jefe de la delegación de Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones (Facebook)

La detención de Carlos Ernesto Rinaldi, titular de la delegación Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones, provocó un fuerte cimbronazo político en Chubut, luego de que fuera acusado de presuntamente haber incurrido en el delito de malversación de fondos públicos. Se trata de uno de los referentes de La Libertad Avanza (LLA) y sería un hombre cercano al diputado nacional César Treffinger.

El procedimiento fue ordenado por el Dr. Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y terminó por ser ejecutado el miércoles pasado por los efectivos de la Gendarmería Nacional.

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La medida surgió producto de una causa federal que investiga presuntas maniobras y administración irregular de fondos. De acuerdo con las primeras versiones, se sospecha de la existencia de un supuesto circuito financiero irregular que involucraría recursos del organismo nacional y conexiones con empresas vinculadas al sector pesquero de Puerto Rawson.

Según la información obtenida por Diario Jornada, esta semana se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rawson y Trelew. Aunque no hubo información oficial de la fuerza ni del juzgado, trascendió que la cantidad de operativos superó la docena.

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La Justicia investiga presuntas maniobras irregulares que habrían conectado al organismo nacional con empresas que operan en el Puerto Rawson

Entre los lugares inspeccionados se encontraba un estudio contable ubicado sobre calle Mitre al 200 de Trelew y una vivienda en el barrio San Benito, sobre calle Los Mártires al 400. Durante los operativos, los investigadores secuestraron documentación contable, dispositivos electrónicos y registros que serán sometidos a peritajes.

El caso obligó al diputado Treffinger a expresarse en redes sociales, pese a que la noticia todavía no había sido difundida ampliamente. Tras celebrar la aprobación del recorte en el subsidio de gas aplicado en las llamadas Zonas Frías, el libertario publicó un mensaje en donde hacía mención al comienzo de las “operetas preelectorales”.

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“Atención. Ya agotada la venta de humo y disipada la humareda de siempre. Aunque todavía no empezó el mundial...”, comenzó el comunicado que el representante chubutense realizó desde su perfil personal en la red social X. Y continuó: “Les informo que, en la provincia de Chubut ya comenzó la temporada alta de operetas preelectorales (a pesar de que 2026 no es año electoral)”.

De esta manera, el diputado manifestó: “Dicho esto, nada (ninguna opereta) aunque sean barbaridades, debiera sorprender a nadie a partir de este comunicado”. Asimismo, apuntó que “la desesperación del resto es mucha, para ensuciar a La Libertad Avanza en todas las provincias”.

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El comunicado que publicó el diputado chubutense César Treffinger (X: @CesarTreffinger)

Tras indicar que “quedan todos oportunamente avisados”, el libertario cerró la publicación en tono electoral: “Con el Presidente Javier Milei, Chubut también será libre. Viva la libertad, carajo”.

Por su parte, Rinaldi deberá comparecer en las próximas horas ante el juez Yadarola. Según la información obtenida por El Chubut, el traslado del funcionario público se habría concretado durante las últimas horas del jueves.

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Hasta el momento, la investigación se mantiene bajo fuerte hermetismo, debido a que señalaron que podría revelar la existencia de una red que habría incurrido en delitos presuntamente relacionados con el contrabando, fraude fiscal, lavado de activos y delitos cambiarios.

De acuerdo con los registros del Boletín Oficial, Rinaldi había sido designado como encargado de la delegación de Rawson el 15 de marzo de 2024 por el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ex ministro del Interior Guillermo Francos, según lo establecido por la Decisión Administrativa N° 329 publicada el 14 de mayo de 2024. Sin embargo, se trataba de un cargo de “carácter transitorio”, que tenía una duración de 180 días hábiles.

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No obstante, su puesto terminó por ser extendido el 5 de febrero de 2025, tras haber sido aprobado por el ex vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán a través de la publicación de la Resolución N° 72/2025 . En esa oportunidad, el plazo otorgado fue el mismo.