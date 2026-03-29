El regreso de Taylor Swift a la alfombra roja: cómo fue su deslumbrante look de lentejuelas y terciopelo

Taylor Swift deslumbra en los iHeartRadio Music Awards 2026 con un conjunto de lentejuelas y terciopelo verde pálido, marcando el regreso de la estética showgirl (REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de dos años sin pisar la alfombra roja de los iHeartRadio Music Awards 2026, Taylor Swift hizo una reaparición memorable en Los Ángeles. Su llegada al Dolby Theatre marcó un retorno a la escena pública con un vestuario que fusionó el brillo de las lentejuelas y la esencia del espectáculo, reflejando fielmente la estética showgirl que domina la nueva etapa de su carrera musical.

En esta edición, la cantante optó por un conjunto personalizado compuesto por un corsé de terciopelo verde pálido y una minifalda a juego. El corsé presentaba una cascada de lentejuelas plateadas en diagonal, desde el escote hasta la cadera, en clara referencia al verso “sequins are forever” de su último sencillo.

La intérprete de “The Life of a Showgirl” eligió un corsé y minifalda de Wiederhoeft, complementos exclusivos y una manicura en tonos suaves para su esperado regreso a la escena pública (REUTERS/Mario Anzuoni)

El look se completó con sandalias satinadas que posteriormente cambió por unos zapatos brillantes dentro de la ceremonia. Entre los accesorios, destacaron una pulsera, un ear cuff de Nak Armstrong, un anillo y pendientes largos de oro amarillo con diamantes y turmalina.

El toque final fue su anillo de compromiso junto a una manicura rosa y maquillaje suave en tonos durazno.

Otros looks icónicos de Taylor Swift

Color burdeos en programa nocturno

El vestido burdeos estructurado sin tirantes resalta la sofisticación clásica de Taylor Swift en su participación en “The Late Show with Stephen Colbert” (CBS)

Durante el programa “The Late Show with Stephen Colbert” la cantante eligió un vestido burdeos de tela lisa y estructura rígida para participar. El diseño, sin tirantes y de silueta ajustada, incluía un lazo grande y rígido a la altura del busto. El estilismo se completó con tacones negros y un collar fino, resaltando la sofisticación clásica.

Body de pedrería y transparencias

El body cubierto de pedrería multicolor y transparencias convierte a Taylor Swift en el centro de atención durante la promoción de su álbum “The Life of a Showgirl”

Para su álbum “The Life of a Showgirl” sorprendió con un body cubierto de aplicaciones brillantes y pedrería multicolor sobre tejido transparente y malla de red, generando un efecto de brillo y relieve con la piel expuesta. Sumó medias de red y tacones negros de charol para potenciar el contraste de texturas.

Vestido de cuadros rojos y blancos

El vestido de cuadros rojos y blancos, combinado con labios intensos y gafas oscuras, aporta un aire veraniego y fresco en el look de Taylor Swift durante el US Open (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El aire veraniego durante un US Open dominó un look protagonizado por un vestido de cuadros rojos y blancos, con escote en forma de corazón y tirantes. Swift completó el conjunto con anteojos de sol oscuros, labios rojos y pendientes de aro.

Vestido rojo llamativo

El vestido corto y brillante en color rojo refleja la fuerza escénica de Taylor Swift en los Premios Grammy 2025, acompañado por sandalias y pendientes llamativos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el escenario de los Premios Grammy 2025, destacó un vestido rojo que se convirtió en el centro de atención. El vestido era corto de tirantes rojo brillante y lo acompañó sandalias a juego, labios rojos y pendientes largos, demostrando la importancia de un accesorio llamativo.

Botas blancas y estilo urbano

Las botas altas blancas y el blazer oversize en tono a juego crean un conjunto urbano y deportivo para Taylor Swift en el Super Bowl LIX

Durante el Super Bowl LIX, combinó botas altas de cuero blanco con un blazer oversize y minifalda del mismo tono, sumando una camiseta blanca y una minibolsa roja. El resultado fue un juego entre líneas formales y detalles informales, con un marcado contraste cromático.

Abrigo monogramado y medias rojas

El abrigo con monograma marrón y negro de Louis Vuitton junto a medias rojas opacas marca el estilo urbano de Taylor Swift en un partido en Los Ángeles (REUTERS)

El abrigo con monograma marrón y negro de Louis Vuitton dominó otro de sus conjuntos que usó para un partido de su pareja en Los Ángeles. Swift lo combinó con medias rojas opacas, falda plisada negra, gorro negro y botines con tachuelas, para un estilo urbano y deportivo.

Vestido azul celeste de gran volumen

El vestido azul celeste de gran volumen y textura floral destaca la presencia de Taylor Swift en la premiere de “The Eras Tour” en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Sobre la alfombra roja durante la premiere de Taylor Swift: The Eras Tour en Los Ángeles, la artista deslumbró con un vestido azul celeste de gran volumen y textura floral. La falda asimétrica y los bordados en relieve aportaron movimiento y dramatismo, que complementó con sandalias al tono y un collar de perlas.

Abrigo de piel sintética roja

El abrigo de piel sintética roja con acabados en pelo largo aporta dramatismo y contraste de materiales en un look impactante de Taylor Swift durante un partido (REUTERS)

Otro look impactante, que usó para otro partido de su novio, incluyó un abrigo de piel sintética roja con textura densa y acabados en pelo largo. Lo combinó con un sombrero de terciopelo negro, medias de cuadros y botas altas negras, logrando un efecto de superposición y contraste de materiales.

Chaqueta y botas de lentejuelas fucsias

La chaqueta y botas de lentejuelas fucsias acompañadas de un body nude y accesorios metálicos consolidan el brillo escénico de Taylor Swift en su show en Argentina (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

El brillo absoluto definió un look escénico con chaqueta y botas altas enteramente cubiertas de lentejuelas fucsias. El look, elegido para su show en Argentina, lo combinó con un body nude, medias de red y un micrófono azul metálico, posando sobre una estructura metálica blanca para reforzar la imagen de espectáculo en vivo.