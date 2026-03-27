Receta de pastel de papa con atún, rápida y fácil

El pastel de papa con atún es una alternativa económica y rápida para quienes buscan recetas sin carne roja en la cocina argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada como un buen pastel de papa para reunir a la familia en la mesa, pero en esta ocasión se presenta una variante: la versión con atún. Sabor a hogar, comida de entresemana y receta que resuelve rápido. Este plato constituye una alternativa práctica para quienes buscan limitar el consumo de carnes rojas sin renunciar al estilo casero y tradicional argentino.

El pastel de papa con atún mantiene una presencia discreta pero constante en la mesa argentina, especialmente durante la Cuaresma y Semana Santa, períodos en los que el pescado adquiere mayor relevancia por motivos religiosos. Según el recetario popular, suele ser elegido cuando se dispone de poco tiempo y es necesario aprovechar los ingredientes disponibles, en particular las latas de atún, habituales en la despensa. La combinación del puré de papas suave —ingrediente esencial en la cocina nacional— y el relleno de atún con cebolla y morrón proporciona una armonía de texturas adecuada tanto para cenas improvisadas como para comidas compartidas.

El pastel de papa con atún se prepara al horno, con dos capas de puré de papas y un relleno de atún, cebolla y morrón, todo gratinado con queso rallado para lograr una superficie dorada. La clave está en obtener un puré firme, que no se mezcle con el relleno, y un salteado sencillo de vegetales al que se incorpora el atún escurrido y condimentos, con la opción de añadir huevo duro en rodajas. El armado consiste en disponer una base de puré, agregar el relleno y cubrir con otra capa de puré, queso rallado y, si se prefiere, pan rallado para aportar crocancia. Tras un breve horneado a temperatura alta, el pastel queda listo para servir, con una costra dorada que invita a cortar la primera porción.

El plato incluye una base de puré de papas y un relleno de atún con cebolla y morrón, gratinado al horno con queso rallado hasta lograr una costra dorada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasteles de fuente: tradición e influencia en la cocina argentina

Las variantes de pasteles horneados, ya sea con masa, puré de papas o, en el norte argentino, batido de choclo, reflejan una tradición culinaria influenciada por inmigrantes, costumbres criollas y la cocina española. Si bien el pastel de papa clásico, elaborado con carne, es considerado un emblema gastronómico, las versiones con pescado, pollo o verduras también ocupan un lugar destacado en la memoria de distintas regiones del país. El pastel de papa con atún se consolida como una alternativa económica y rápida, adaptable a los ingredientes disponibles y apta para servirse caliente, tibia o incluso fría durante días de altas temperaturas.

El éxito del pastel de papa con atún reside en la sencillez de sus ingredientes y la rapidez de su preparación. Una lata de atún, papas, cebolla, morrón y queso rallado permiten resolver una comida completa, con la posibilidad de incorporar huevo duro u otros vegetales según preferencias o disponibilidad. Su versatilidad posibilita que se adapte a distintas ocasiones, desde el almuerzo diario hasta la cena familiar, manteniendo el carácter propio de la cocina casera argentina.

El pastel de papa con atún se adapta a diferentes ocasiones y puede servirse caliente, tibio o frío, manteniendo su sabor y textura durante varios días - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 kg de papas

2 latas de atún en aceite (escurridas)

1 cebolla mediana

1/2 morrón rojo

3 cucharadas de queso rallado

2 huevos duros (opcional)

30 gr de manteca

100 ml de leche

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (a gusto)

2 cucharadas de aceite

1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)

El pastel de papa con atún se puede conservar en heladera hasta 3 días o freezar en porciones por hasta 2 meses, facilitando la organización de las comidas familiares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastel de papa con atún, paso a paso

Pelar y cortar las papas en trozos. Hervir en agua con sal hasta que estén bien tiernas (unos 15 minutos). Mientras tanto, picar la cebolla y el morrón. Rehogar en una sartén con aceite hasta que estén dorados y tiernos. Incorporar el atún escurrido a la sartén y mezclar. Apagar el fuego y agregar el perejil picado. Cuando las papas estén listas, colar y pisar hasta obtener un puré. Añadir la manteca, la leche, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar hasta que quede cremoso pero firme. En una fuente para horno, colocar la mitad del puré como base. Volcar el relleno de atún y, si se desea, agregar rodajas de huevo duro. Cubrir con el resto del puré y emparejar la superficie. Espolvorear el queso rallado por encima. Llevar al horno fuerte (220 °C) durante 15 a 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crocante. Consejo: Si se quiere una costra más dorada, se puede gratinar los últimos 5 minutos sólo con el grill del horno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 12 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 20 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapado. Se puede freezar en porciones por hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno o microondas hasta que esté bien caliente al centro.