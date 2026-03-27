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Día Mundial del Queso: seis recetas irresistibles para disfrutar de un clásico de la gastronomía

Estas preparaciones aprovechan la versatilidad de uno de los ingredientes más aclamados de la cocina

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada receta internacional seleccionada utiliza quesos de distintos orígenes, realzando la diversidad gastronómica y la importancia del queso en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso es un clásico que cruza fronteras y conecta culturas.

En el Día Mundial del Queso, nada mejor que celebrarlo con seis recetas internacionales donde este ingrediente es el verdadero protagonista. A continuación, vas a encontrar la lista de ingredientes y el paso a paso para que puedas prepararlas en casa.

1. Pizza cuatro quesos

Pizza italiana, preparación casera, queso derretido, comida familiar, rebanada de pizza, masa artesanal, receta sencilla, platillo horneado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pizza cuatro quesos reúne mozzarella, reggianito, sardo y azul, celebrando la fusión de culturas y sabores en el Día Mundial del Queso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 1 pizza grande):

1. 100 g de mozzarella rallada

2. 100 g de queso reggianito rallado

3. 100 g de queso sardo rallado

4. 100 g de queso azul (roquefort) desmenuzado

5. 1 disco de masa de pizza

6. Salsa de tomate a gusto

Paso a paso:

1. Precalentar el horno a 200°C.

2. Colocar la masa sobre una pizzera. Cubrir con salsa de tomate.

3. Mezclar todos los quesos y esparcir de manera uniforme sobre la pizza.

4. Hornear hasta que los quesos se fundan y la base esté dorada.

5. Gratinar unos minutos bajo el grill si se desea una superficie crocante .

2. Empanadas de cuatro quesos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las empanadas de cuatro quesos aportan una propuesta gourmet internacional y combinan fontina, parmesano, mozzarella y roquefort en la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 12 unidades):

1. 12 tapas para empanadas

2. 200 g de queso tipo fontina rallado

3. 200 g de queso parmesano rallado

4. 100 g de mozzarella rallada

5. 100 g de queso roquefort en grumos

6. 1 cucharada de orégano picado

7. 1/2 cucharadita de nuez moscada

8. 1 huevo batido para pintar

Paso a paso:

1. Precalentar el horno a 180°C.

2. Mezclar todos los quesos, el orégano y la nuez moscada.

3. Poner una cucharada grande del relleno en el centro de cada tapa.

4. Cerrar, realizar el repulgue y colocar en una asadera enmantecada.

5. Pintar con huevo batido y hornear 20-30 minutos, o hasta que estén doradas .

3. Tarta de choclo y queso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tarta de choclo y queso incluye una mezcla de emmental, yogur y choclo, ideal para quienes buscan opciones vegetarianas ricas en proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 4 porciones):

1. 1 masa de hojaldre para tarta

2. 2 latas (480 g) de choclo amarillo en grano

3. 4 huevos

4. 200 g de queso emmental rallado

5. 200 g de yogur natural

6. 3 cebollas medianas, en rodajas finas

7. 3 cucharadas de aceite de girasol

8. Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Paso a paso:

1. Precalentar el horno a 180°C. Forrar una tartera con la masa.

2. Rehogar las cebollas en aceite hasta que estén transparentes.

3. En un bol, batir huevos, yogur, queso, sal, pimienta y nuez moscada. Agregar el choclo y las cebollas.

4. Volcar el relleno en la masa y hornear 30 minutos o hasta dorar .

4. Bocadillos de arroz y queso rallado

Primer plano de un plato de bocadillos de arroz fritos, algunos abiertos mostrando el queso fundido. Se espolvorea queso rallado y hay salsa de tomate al lado.
Los bocadillos de arroz y queso rallado presentan una alternativa fácil y versátil, recomendada para aprovechar restos y realzar sabores con reggianito o mozzarella (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 12 unidades):

1. 2 tazas de arroz blanco cocido

2. 1 taza de harina

3. 1 cucharadita de polvo de hornear

4. 1 huevo

5. 1 taza de leche fría

6. 100 g de queso rallado (reggianito, roquefort, cheddar o mozzarella)

7. Sal y pimienta a gusto

8. Aceite para freír

Paso a paso:

1. Mezclar harina, polvo de hornear y huevo. Agregar la leche de a poco hasta lograr una mezcla lisa.

2. Incorporar arroz y queso rallado. Condimentar.

3. Calentar aceite y freír porciones pequeñas de la mezcla hasta dorar.

4. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes .

5. Cheesecake clásico

Pastel cremoso estilo cheesecake, mezcla frutal festiva, especias aromáticas, cobertura brillante, sabor tradicional, postre especial para celebraciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cheesecake clásico destaca por su cremosidad única, a base de queso crema, queso blanco untable y un toque de vainilla en la masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 14 porciones):

1. 900 g de queso crema

2. 2 tazas de galletitas molidas

3. 30 g de manteca derretida

4. 1/4 taza de azúcar negra

5. 1 cdita. de canela

6. 1 1/4 tazas de azúcar común

7. 1/3 taza de crema de leche

8. 2 cucharadas de harina

9. 1 cdita. de esencia de vainilla

10. 4 huevos

11. 450 g de queso blanco untable

Paso a paso:

1. Mezclar las galletitas con canela, azúcar y manteca. Presionar en la base de una tartera desmontable. Hornear 5 minutos a 175°C.

2. Batir el queso crema. Añadir el azúcar, la crema, harina y vainilla. Incorporar los huevos de a uno.

3. Volcar la mezcla sobre la base y hornear 45 minutos.

4. Mezclar el queso blanco untable, azúcar y vainilla. Volcar sobre el cheesecake y hornear 7 minutos más.

5. Dejar enfriar y refrigerar antes de servir .

6. Pancitos saborizados con queso

Una bandeja rectangular negra con doce pancitos individuales, dorados y espolvoreados con semillas de sésamo, sobre papel de horno blanco.
Los pancitos saborizados con queso combinan reggianito, roquefort, cheddar y mozzarella en una receta perfecta para acompañar cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes (para 20 pancitos medianos):

1. 500 g de harina

2. 25 g de levadura fresca (o 10 g seca)

3. 1 cda. de azúcar

4. 1 1/2 cda. de sal

5. 25 g de manteca blanda

6. 250 ml de agua tibia

7. 1 huevo con un chorrito de leche para pintar

8. 100 g de queso rallado (reggianito, roquefort, cheddar o mozzarella, o mezcla)

Paso a paso:

1. Mezclar harina, levadura, azúcar, sal y manteca. Agregar agua tibia y amasar hasta lograr una masa lisa.

2. Dejar leudar tapada hasta duplicar volumen.

3. Amasar nuevamente, dividir en porciones, dar forma y mezclar con queso.

4. Disponer en placa, dejar leudar, pintar con huevo y hornear a 180°C hasta dorar .

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