Día Mundial del Queso: seis recetas irresistibles para disfrutar de un clásico de la gastronomía

El queso es un clásico que cruza fronteras y conecta culturas.
En el Día Mundial del Queso, nada mejor que celebrarlo con seis recetas internacionales donde este ingrediente es el verdadero protagonista. A continuación, vas a encontrar la lista de ingredientes y el paso a paso para que puedas prepararlas en casa.
1. Pizza cuatro quesos
Ingredientes (para 1 pizza grande):
1. 100 g de mozzarella rallada
2. 100 g de queso reggianito rallado
3. 100 g de queso sardo rallado
4. 100 g de queso azul (roquefort) desmenuzado
5. 1 disco de masa de pizza
6. Salsa de tomate a gusto
Paso a paso:
1. Precalentar el horno a 200°C.
2. Colocar la masa sobre una pizzera. Cubrir con salsa de tomate.
3. Mezclar todos los quesos y esparcir de manera uniforme sobre la pizza.
4. Hornear hasta que los quesos se fundan y la base esté dorada.
5. Gratinar unos minutos bajo el grill si se desea una superficie crocante .
2. Empanadas de cuatro quesos
Ingredientes (para 12 unidades):
1. 12 tapas para empanadas
2. 200 g de queso tipo fontina rallado
3. 200 g de queso parmesano rallado
4. 100 g de mozzarella rallada
5. 100 g de queso roquefort en grumos
6. 1 cucharada de orégano picado
7. 1/2 cucharadita de nuez moscada
8. 1 huevo batido para pintar
Paso a paso:
1. Precalentar el horno a 180°C.
2. Mezclar todos los quesos, el orégano y la nuez moscada.
3. Poner una cucharada grande del relleno en el centro de cada tapa.
4. Cerrar, realizar el repulgue y colocar en una asadera enmantecada.
5. Pintar con huevo batido y hornear 20-30 minutos, o hasta que estén doradas .
3. Tarta de choclo y queso
Ingredientes (para 4 porciones):
1. 1 masa de hojaldre para tarta
2. 2 latas (480 g) de choclo amarillo en grano
3. 4 huevos
4. 200 g de queso emmental rallado
5. 200 g de yogur natural
6. 3 cebollas medianas, en rodajas finas
7. 3 cucharadas de aceite de girasol
8. Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
Paso a paso:
1. Precalentar el horno a 180°C. Forrar una tartera con la masa.
2. Rehogar las cebollas en aceite hasta que estén transparentes.
3. En un bol, batir huevos, yogur, queso, sal, pimienta y nuez moscada. Agregar el choclo y las cebollas.
4. Volcar el relleno en la masa y hornear 30 minutos o hasta dorar .
4. Bocadillos de arroz y queso rallado
Ingredientes (para 12 unidades):
1. 2 tazas de arroz blanco cocido
2. 1 taza de harina
3. 1 cucharadita de polvo de hornear
4. 1 huevo
5. 1 taza de leche fría
6. 100 g de queso rallado (reggianito, roquefort, cheddar o mozzarella)
7. Sal y pimienta a gusto
8. Aceite para freír
Paso a paso:
1. Mezclar harina, polvo de hornear y huevo. Agregar la leche de a poco hasta lograr una mezcla lisa.
2. Incorporar arroz y queso rallado. Condimentar.
3. Calentar aceite y freír porciones pequeñas de la mezcla hasta dorar.
4. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes .
5. Cheesecake clásico
Ingredientes (para 14 porciones):
1. 900 g de queso crema
2. 2 tazas de galletitas molidas
3. 30 g de manteca derretida
4. 1/4 taza de azúcar negra
5. 1 cdita. de canela
6. 1 1/4 tazas de azúcar común
7. 1/3 taza de crema de leche
8. 2 cucharadas de harina
9. 1 cdita. de esencia de vainilla
10. 4 huevos
11. 450 g de queso blanco untable
Paso a paso:
1. Mezclar las galletitas con canela, azúcar y manteca. Presionar en la base de una tartera desmontable. Hornear 5 minutos a 175°C.
2. Batir el queso crema. Añadir el azúcar, la crema, harina y vainilla. Incorporar los huevos de a uno.
3. Volcar la mezcla sobre la base y hornear 45 minutos.
4. Mezclar el queso blanco untable, azúcar y vainilla. Volcar sobre el cheesecake y hornear 7 minutos más.
5. Dejar enfriar y refrigerar antes de servir .
6. Pancitos saborizados con queso
Ingredientes (para 20 pancitos medianos):
1. 500 g de harina
2. 25 g de levadura fresca (o 10 g seca)
3. 1 cda. de azúcar
4. 1 1/2 cda. de sal
5. 25 g de manteca blanda
6. 250 ml de agua tibia
7. 1 huevo con un chorrito de leche para pintar
8. 100 g de queso rallado (reggianito, roquefort, cheddar o mozzarella, o mezcla)
Paso a paso:
1. Mezclar harina, levadura, azúcar, sal y manteca. Agregar agua tibia y amasar hasta lograr una masa lisa.
2. Dejar leudar tapada hasta duplicar volumen.
3. Amasar nuevamente, dividir en porciones, dar forma y mezclar con queso.
4. Disponer en placa, dejar leudar, pintar con huevo y hornear a 180°C hasta dorar .