El impacto de Hannah Dodd y Masali Baduza en la moda: los looks más recordados de las actrices de “Bridgerton”

Los atuendos de Hannah Dodd y Masali Baduza marcan tendencia en eventos internacionales (EFE)

La confirmación de la quinta temporada de Los Bridgerton no solo renovó el entusiasmo por la saga de época, sino que también centró la atención en el papel de Francesca y Michaela, interpretadas por Hannah Dodd y Masali Baduza.

El giro argumental, que sitúa a ambas como protagonistas, coincidió con un interés creciente por el estilo de las actrices fuera de la pantalla. Sus apariciones recientes en alfombras y eventos han marcado tendencia, mostrando la versatilidad y el impacto de su imagen en la moda contemporánea.

Los looks de Hannah Dodd: sofisticación, contraste y audacia

La sofisticación clásica y el movimiento moderno se encuentran en el vestido de tul negro con detalles florales, una de las apuestas icónicas de Hannah Dodd en la alfombra azul (Europa press)

Durante la temporada de eventos, Hannah Dodd eligió atuendos que delinearon una evolución estética entre la elegancia clásica y la modernidad experimental. En una de las galas, la actriz apareció con un vestido largo de tul negro, cuyo corpiño de tirantes finos y bordados florales en relieve resaltaba sobre el tejido semitransparente con detalles brillantes.

El movimiento y el volumen de la falda aportaban dinamismo y un estilo único en la alfombra azul. Complementó el conjunto con zapatos de tacón negros y un collar plateado.

El contraste entre la textura lisa del satén y las aplicaciones metálicas en forma de flores resalta la elegancia contemporánea de Hannah Dodd en eventos internacionales (REUTERS/Toby Melville)

En otro evento, optó por un vestido largo de satén negro, de escote cerrado y hombros descubiertos, cuya falda se cubría con una red de aplicaciones metálicas en forma de flores. El diseño ajustado a la silueta fusionaba el brillo de los adornos con la textura lisa del satén, logrando una presencia sofisticada.

El acabado metalizado y la silueta ceñida del mini vestido aportan un aire audaz y actual, consolidando a Hannah Dodd como referente de moda arriesgada (REUTERS/Isabel Infantes)

En una tercera aparición, la actriz eligió un mini vestido plateado de malla, destacando por sus hombros caídos y drapeados en la cadera. El acabado metalizado y el ajuste ceñido al cuerpo aportaban un aire contemporáneo y audaz. Dodd lució ondas sueltas con textura y pequeños broches en el cabello, junto a un maquillaje luminoso.

La mezcla de materiales y el contraste de texturas definen el estilismo de Hannah Dodd, quien sorprende con un top plateado y pantalón sastre de pernera ancha (REUTERS/Isabel Infantes)

El gusto por la mezcla de materiales también se evidenció cuando combinó un top metálico plateado sin tirantes con un pantalón sastre negro de pernera ancha. El contraste entre la textura brillante del top y la sobriedad del pantalón negro mate subrayó el aire sofisticado del estilismo.

La combinación de vinilo, crop top y accesorios geométricos demuestra la versatilidad y el atrevimiento de Hannah Dodd fuera de la pantalla (Netflix)

Además, sorprendió con un conjunto negro compuesto por un crop top de tirantes finos y mangas largas separadas, junto a una falda larga de vinilo con abertura lateral pronunciada. El bolso de mano negro con relieve geométrico y sandalias de tiras completaron el look.

Los looks de Masali Baduza: herencia, minimalismo y evocación histórica

El diseño asimétrico y los estampados étnicos en tonos cálidos reflejan la conexión de Masali Baduza con la herencia y la autenticidad en la moda (ITV)

Masali Baduza también consolidó su protagonismo a través de una selección de atuendos que resaltaron su versatilidad y su conexión con distintas tradiciones estilísticas. En una de las presentaciones, la actriz llevó un vestido largo, confeccionado en un tejido estampado de motivos geométricos en tonos rojos, verdes y dorados.

El diseño asimétrico, con un solo hombro y manga larga, aportaba dinamismo, mientras que el cabello natural, voluminoso y suelto, junto a pendientes dorados de aro y maquillaje discreto, completaron un conjunto cálido y auténtico.

El minimalismo elegante y los detalles en joyería geométrica distinguen el look sofisticado de Masali Baduza en las presentaciones de temporada

En otro evento, Baduza optó por un vestido de gala negro, de corte recto y sin tirantes, en tejido satinado liso. Complementó su look con un collar rígido plateado, pulseras y anillos de líneas geométricas, y el cabello recogido en trenzas finas con una sección suelta sobre el hombro.

El volumen de los volantes y el lazo en el hombro aportan un toque romántico y moderno al estilismo de Masali Baduza durante el Festival de Cine de Toronto (REUTERS/Carlos Osorio)

En una de sus presentaciones, durante el Festival de Cine de Toronto, la actriz lució un vestido largo de tul en tono violeta, con profundo escote en V y tirantes. El diseño, compuesto por múltiples capas de volantes, aportó volumen y movimiento, mientras un lazo de tul en el hombro sumó un detalle romántico y contemporáneo.

Baduza llevó el cabello trenzado y pegado al cuero cabelludo, acentuando los rasgos de su rostro con un maquillaje luminoso y pendientes dorados.