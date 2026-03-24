Especialistas recomiendan plantar aromáticas en otoño para aprovechar el fortalecimiento de raíces y mejorar el jardín en primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otoño es reconocido por especialistas como una de las estaciones más propicias para la jardinería, especialmente para quienes desean incorporar aromáticas en otoño, según el sitio especializado Verde Cora. En esta época, marcada por la paulatina reducción de la luz solar y el descenso de las temperaturas, las especies vegetales concentran su energía en el desarrollo de raíces y tallos, lo que permite que lleguen más fortalecidas a la primavera.

De acuerdo con el sitio Verde Cora , la selección adecuada de plantas y el cuidado específico durante estos meses son fundamentales para asegurar la vitalidad y el crecimiento saludable de las aromáticas.

Durante el otoño, conviene organizar el espacio de siembra, ya sea en canteros, macetas o huertas, preparando el sustrato con tierra suelta y materia orgánica. La elección de especies resistentes al frío, junto con prácticas como la poda, la fertilización y el control de plagas, permite mantener color, aromas y productividad en jardines y balcones durante los meses más fríos. Con estos cuidados se puede renovar el jardín y anticipar una primavera vigorosa y aromática.

Qué plantas aromáticas conviene plantar en otoño

El cultivo de plantas aromáticas en otoño ofrece ventajas concretas: muchas especies logran enraizar profundamente antes del invierno y, al llegar la primavera, despliegan todo su potencial vegetativo. Los expertos en jardinería y paisajismo, como la paisajista Clara Billoch, recomiendan priorizar aquellas especies que toleran el frío y aprovechan el receso invernal para consolidar su sistema radicular.

Romero (Rosmarinus officinalis)

El romero es una de las aromáticas perennes más recomendadas para plantar en otoño, ya que soporta bajas temperaturas y se adapta tanto a suelos de jardín como a macetas profundas. Esta especie requiere un sustrato bien drenado, exposición solar directa y riegos moderados. La división de matas o la plantación de esquejes en sustrato estéril son técnicas eficaces durante esta estación. El romero, además de su uso culinario, actúa como repelente natural de plagas.

Lavanda (Lavandula spp.)

La lavanda es valorada por su aroma y sus flores de tonos violáceos. Plantarla en otoño permite que sus raíces se afiancen durante los meses fríos. Prefiere suelos calcáreos, bien drenados y ubicaciones con abundante sol. Es fundamental evitar el encharcamiento para prevenir hongos. Según guías técnicas especializadas citadas por Verde Cora, la lavanda requiere podas ligeras en otoño para estimular su floración primaveral.

Tomillo (Thymus vulgaris)

El tomillo es una aromática de ciclo perenne que se adapta a suelos pobres y resiste el frío otoñal. La siembra directa o el trasplante de plantines son opciones viables en esta época. Es importante mantener el sustrato aireado y asegurar una exposición soleada. El tomillo es utilizado tanto en cocina como por sus propiedades medicinales.

Salvia (Salvia officinalis)

La salvia es otra especie perenne que puede sembrarse en otoño. Requiere suelos ricos en materia orgánica y buena exposición solar. Tolerante a heladas leves y, al igual que el romero, se multiplica fácilmente por esquejes. Manuales técnicos de jardinería señalan que la poda de ramas secas en otoño es clave para evitar enfermedades y estimular el desarrollo de nuevos brotes.

Perejil (Petroselinum crispum)

El perejil puede sembrarse en otoño, ya que resiste temperaturas frescas y germina bien en sustratos sueltos y ricos en nutrientes. La siembra superficial y el riego moderado favorecen el crecimiento de esta aromática, que se utiliza tanto en cocina como en infusiones. El perejil requiere luz indirecta y protección ante heladas intensas.

La preparación del sustrato con materia orgánica, el riego controlado y la fertilización temprana son claves para el éxito en aromáticas durante otoño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar las plantas en otoño

El éxito en el cultivo de aromáticas durante el otoño depende de una serie de cuidados específicos, adaptados a las condiciones propias de la estación. La importancia de la preparación del sustrato, el control del riego y la protección contra el frío son fundamentales para mantener la salud de las plantas.

La fertilización debe realizarse antes del inicio del reposo invernal, utilizando compost, humus de lombriz o fertilizantes orgánicos. Esta práctica fortalece las raíces y mejora la estructura del suelo. El riego debe ser controlado: se recomienda mantener el sustrato ligeramente húmedo, reduciendo la frecuencia respecto al verano y evitando encharcamientos, que favorecen la aparición de hongos.

La poda y limpieza del jardín en otoño implica retirar ramas secas y hojas marchitas, así como dar forma a arbustos y aromáticas para que resistan las bajas temperaturas. El control de plagas y enfermedades exige una vigilancia especial sobre babosas, caracoles y hongos, ajustando las prácticas de riego y ventilación.

Para especies sensibles al frío, se recomienda cubrirlas con mantas térmicas o trasladar las macetas a lugares protegidos. El uso de almácigos y bandejas especiales facilita el desarrollo y la identificación de los plantines en sus primeras etapas, protegiéndolos de malezas y condiciones adversas.

La división de matas y el uso de esquejes constituye una estrategia eficaz para multiplicar las aromáticas y rejuvenecer el jardín durante el otoño.