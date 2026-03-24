Tendencias

Qué plantas aromáticas conviene plantar en otoño

Elegir las variedades adecuadas y preparar el sustrato con materia orgánica permite que resistan el frío, aportando color y aroma a balcones, huertas o canteros

Guardar
Especialistas recomiendan plantar aromáticas en
Especialistas recomiendan plantar aromáticas en otoño para aprovechar el fortalecimiento de raíces y mejorar el jardín en primavera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otoño es reconocido por especialistas como una de las estaciones más propicias para la jardinería, especialmente para quienes desean incorporar aromáticas en otoño, según el sitio especializado Verde Cora. En esta época, marcada por la paulatina reducción de la luz solar y el descenso de las temperaturas, las especies vegetales concentran su energía en el desarrollo de raíces y tallos, lo que permite que lleguen más fortalecidas a la primavera.

De acuerdo con el sitio Verde Cora , la selección adecuada de plantas y el cuidado específico durante estos meses son fundamentales para asegurar la vitalidad y el crecimiento saludable de las aromáticas.

Durante el otoño, conviene organizar el espacio de siembra, ya sea en canteros, macetas o huertas, preparando el sustrato con tierra suelta y materia orgánica. La elección de especies resistentes al frío, junto con prácticas como la poda, la fertilización y el control de plagas, permite mantener color, aromas y productividad en jardines y balcones durante los meses más fríos. Con estos cuidados se puede renovar el jardín y anticipar una primavera vigorosa y aromática.

Qué plantas aromáticas conviene plantar en otoño

El cultivo de plantas aromáticas en otoño ofrece ventajas concretas: muchas especies logran enraizar profundamente antes del invierno y, al llegar la primavera, despliegan todo su potencial vegetativo. Los expertos en jardinería y paisajismo, como la paisajista Clara Billoch, recomiendan priorizar aquellas especies que toleran el frío y aprovechan el receso invernal para consolidar su sistema radicular.

Romero (Rosmarinus officinalis)

El romero es una de las aromáticas perennes más recomendadas para plantar en otoño, ya que soporta bajas temperaturas y se adapta tanto a suelos de jardín como a macetas profundas. Esta especie requiere un sustrato bien drenado, exposición solar directa y riegos moderados. La división de matas o la plantación de esquejes en sustrato estéril son técnicas eficaces durante esta estación. El romero, además de su uso culinario, actúa como repelente natural de plagas.

Lavanda (Lavandula spp.)

La lavanda es valorada por su aroma y sus flores de tonos violáceos. Plantarla en otoño permite que sus raíces se afiancen durante los meses fríos. Prefiere suelos calcáreos, bien drenados y ubicaciones con abundante sol. Es fundamental evitar el encharcamiento para prevenir hongos. Según guías técnicas especializadas citadas por Verde Cora, la lavanda requiere podas ligeras en otoño para estimular su floración primaveral.

Tomillo (Thymus vulgaris)

El tomillo es una aromática de ciclo perenne que se adapta a suelos pobres y resiste el frío otoñal. La siembra directa o el trasplante de plantines son opciones viables en esta época. Es importante mantener el sustrato aireado y asegurar una exposición soleada. El tomillo es utilizado tanto en cocina como por sus propiedades medicinales.

Salvia (Salvia officinalis)

La salvia es otra especie perenne que puede sembrarse en otoño. Requiere suelos ricos en materia orgánica y buena exposición solar. Tolerante a heladas leves y, al igual que el romero, se multiplica fácilmente por esquejes. Manuales técnicos de jardinería señalan que la poda de ramas secas en otoño es clave para evitar enfermedades y estimular el desarrollo de nuevos brotes.

Perejil (Petroselinum crispum)

El perejil puede sembrarse en otoño, ya que resiste temperaturas frescas y germina bien en sustratos sueltos y ricos en nutrientes. La siembra superficial y el riego moderado favorecen el crecimiento de esta aromática, que se utiliza tanto en cocina como en infusiones. El perejil requiere luz indirecta y protección ante heladas intensas.

La preparación del sustrato con
La preparación del sustrato con materia orgánica, el riego controlado y la fertilización temprana son claves para el éxito en aromáticas durante otoño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar las plantas en otoño

El éxito en el cultivo de aromáticas durante el otoño depende de una serie de cuidados específicos, adaptados a las condiciones propias de la estación. La importancia de la preparación del sustrato, el control del riego y la protección contra el frío son fundamentales para mantener la salud de las plantas.

La fertilización debe realizarse antes del inicio del reposo invernal, utilizando compost, humus de lombriz o fertilizantes orgánicos. Esta práctica fortalece las raíces y mejora la estructura del suelo. El riego debe ser controlado: se recomienda mantener el sustrato ligeramente húmedo, reduciendo la frecuencia respecto al verano y evitando encharcamientos, que favorecen la aparición de hongos.

La poda y limpieza del jardín en otoño implica retirar ramas secas y hojas marchitas, así como dar forma a arbustos y aromáticas para que resistan las bajas temperaturas. El control de plagas y enfermedades exige una vigilancia especial sobre babosas, caracoles y hongos, ajustando las prácticas de riego y ventilación.

Para especies sensibles al frío, se recomienda cubrirlas con mantas térmicas o trasladar las macetas a lugares protegidos. El uso de almácigos y bandejas especiales facilita el desarrollo y la identificación de los plantines en sus primeras etapas, protegiéndolos de malezas y condiciones adversas.

La división de matas y el uso de esquejes constituye una estrategia eficaz para multiplicar las aromáticas y rejuvenecer el jardín durante el otoño.

Temas Relacionados

Plantas aromáticasJardineríaHogarÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren nuevos beneficios de la dieta mediterránea para la salud del corazón y el cerebro

Un estudio científico analizó el impacto de este plan alimentario en el organismo. La relación entre su consumo y la presencia de proteínas celulares asociadas a un mejor funcionamiento cardiovascular y cerebral en personas mayores

Descubren nuevos beneficios de la

Los looks combinados de Zendaya y Tom Holland: del street style al glamour de la alfombra roja

La pareja de actores se destaca por la variedad de coordinaciones cromáticas y el uso de tejidos con contrastantes

Los looks combinados de Zendaya

Receta de pastel de ángel, rápida y fácil

Bizcochuelo esponjoso, blanco y liviano, hecho solo con claras y azúcar. Una receta ideal para acompañar con frutas o compotas en cualquier merienda argentina

Receta de pastel de ángel,

Un test de saliva mejora la detección de tuberculosis: cómo funciona y cuáles son sus ventajas

Investigadores de Colombia y la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, confirmaron que la prueba detecta la infección con más del 90% de sensibilidad y precisión. Cuáles serían sus beneficios con respecto al método convencional según contaron a Infobae

Un test de saliva mejora

El estrés, la tristeza o la soledad no aumentan el riesgo de cáncer, advirtió un nuevo estudio

Un análisis internacional a gran escala concluyó que los factores psicosociales no afectan la probabilidad general de desarrollar la enfermedad. Aseguran que los principales responsables son las conductas y hábitos prevenibles

El estrés, la tristeza o
DEPORTES
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de los atuendos de los jugadores de la selección de Francia antes de los últimos amistosos previos al Mundial

Un lujoso Lamborghini y una exclusiva campera de edición limitada: la glamorosa llegada de una estrella de Hungría al entrenamiento

El mensaje de bienvenida del Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026: “Llegó el mejor del mundo”

La insólita acusación desde Francia al Real Madrid por la lesión de Mbappé: “Examinaron la rodilla equivocada”

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

TELESHOW
El mensaje íntimo de Chechu

El mensaje íntimo de Chechu Bonelli al superar su separación de Darío Cvitanich: “Hiciste lo mejor que pudiste”

Ian Lucas reveló a quiénes les donará el dinero que ganó en MasterChef Celebrity: “No es para mí”

Segundo derecho a réplica en Gran Hermano: todos los detalles que anticipó Santiago del Moro

Cami Homs alentó a José Sosa junto a su beba de casi dos meses: el tierno video en la cancha

Darío Barassi vio a una participante caer del estudio de Ahora Caigo y su reacción sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Persiste incertidumbre en el precio

Persiste incertidumbre en el precio del petróleo y la cotización en las bolsas por la guerra en Medio Oriente

Descubren nuevos beneficios de la dieta mediterránea para la salud del corazón y el cerebro

El Foro Acción por la Amnistía 2026 planteó que en el diálogo de Cuba con EEUU se priorice la liberación de presos políticos

Las graves inundaciones azotan Hawái mientras se restablece la electricidad y se levantan evacuaciones

La crisis cubana