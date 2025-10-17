Tendencias

Cuáles son las 5 plantas ideales para interiores, según un experto

Las especies más recomendadas para decorar ambientes internos y cómo elegir la ubicación adecuada. Qué cuidados básicos garantizan su desarrollo saludable

Male Eirin

Por Male Eirin

Guardar
Plantas recomendadas para espacios interiores según Hoarcio Gaido, expertos en viveros y claves para evitar errores frecuentes en su cuidado doméstico

La tendencia de incorporar plantas en espacios interiores ha llevado a muchos a buscar especies que no solo embellezcan el hogar, sino también se adapten a las condiciones particulares de cada ambiente.

Infobae Deco dialogó con Horacio Gaido, quien representa la tercera generación de su familia dedicada a la reproducción de plantas. El experto explicó que la clave para el éxito en el cultivo de plantas en interiores reside en la observación y el ajuste constante.

Sansevieria, Syngonium y otras especies
Sansevieria, Syngonium y otras especies que sorprenden por su adaptabilidad y beneficios en ambientes cerrados

“Si colocamos una planta que nos gusta y vemos que en el lugar que la pusimos no evoluciona o no se la ve plena, hay que cambiarla de lugar porque no hay que insistir sobre un lugar que a la planta no le gustó. Eso es importantísimo”, recomendó durante la entrevista.

Muchas consultas de los clientes giran en torno a problemas de riego, fertilización o plagas, cuando en realidad el factor determinante suele ser la ubicación de la planta dentro del hogar.

Al ser consultado sobre las especies más recomendables para interiores, Gaido destacó cinco opciones que combinan facilidad de cuidado y valor decorativo.

1 - Sansevieria u hoja de suegra

El exceso de riego es
El exceso de riego es la principal causa de muerte en plantas de interior, advierte Gaido

Esta planta encabeza la lista. Conocida por su resistencia, requiere poca humedad y tolera mejor la falta de agua que el exceso, además de no necesitar sol directo.

La Sansevieira también conocida como
La Sansevieira también conocida como hoja de suegra es resistente y requiere poca humedad

La Sansevieria se adapta bien a dormitorios y destaca por su capacidad oxigenadora sin ocupar demasiado espacio.

2- Syngonium

La poda debe limitarse a
La poda debe limitarse a hojas dañadas para favorecer la fotosíntesis y el desarrollo de la planta

El Syngonium requiere buena luz y tiende a tomar un buen tamaño, por lo que puede ocupar mayor espacio con el tiempo.

3 -Estrelitzia nicolai

La estrelitzia nicolai puede alcanzar
La estrelitzia nicolai puede alcanzar dimensiones considerables

Esta es una planta que se ha popularizado por su floración blanca en forma de pájaro. “Es una planta recomendable para ambientes grandes. En un espacio muy reducido no conviene ponerla”, advirtió el especialista.

Esta especie puede alcanzar dimensiones considerables, por lo que resulta ideal para salones amplios.

4- Potus

El Potus es valorado por
El Potus es valorado por su adaptabilidad y la creencia de que atrae la prosperidad al hogar

El Potus también fue mencionado como una opción frecuente, no solo por su adaptabilidad, sino por las creencias populares que le atribuyen la capacidad de atraer la prosperidad. “Comentan que es la planta del dinero porque atrae el dinero”, señaló Gaido durante la conversación.

5- Seia forte

La Seia forte es una
La Seia forte es una palmera elegante que puede prosperar en interiores si el ambiente es adecuado

Es una palmera de porte elegante que, si bien puede crecer considerablemente, se mantiene durante años en interiores siempre que el ambiente le resulte favorable. “Con los años, si tenemos un lugar reparado en el exterior, es una planta que se pone muy, muy bonita”, explicó el dueño de Secuoya Viveros.

Cuidados generales

En cuanto al riego, Gaido enfatizó la importancia de evitar el exceso de agua. “Cuando una planta manifiesta malestar por falta de agua, le ponemos agua y lo corregimos. Cuando el malestar es por exceso de agua, el daño ya está hecho, las raíces se pudrieron y la planta generalmente se muere”, advirtió.

La poda debe limitarse a
La poda debe limitarse a hojas dañadas para favorecer la fotosíntesis y el desarrollo de la planta

Respecto a la poda, el especialista recomendó eliminar únicamente las hojas que estén dañadas o que interfieran con el paso, ya que la planta produce su alimento a través de la fotosíntesis y una hoja en mal estado no contribuye a su desarrollo. “Conviene sacar las hojas que no están plenas porque la planta produce su alimento a través de la hoja, a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, una hoja dañada no le aporta nada a la planta”, detalló Gaido.

Horacio Gaido, de Secuoya Viveros,
Horacio Gaido, de Secuoya Viveros, destaca la importancia de la ubicación para el éxito de las plantas de interior

Sobre la limpieza de las hojas, indicó que solo es necesario intervenir si aparecen plagas como pulgones lanígeros, comunes en ambientes cerrados. En esos casos, recomendó fumigar o limpiar la planta. Además, mencionó que existen productos actuales que mejoran el aspecto de las hojas sin dañarlas, especialmente en especies de hojas grandes.

Las especies mencionadas son ideales para quienes buscan transformar sus espacios interiores con plantas.

Agradecemos Secuoya Viveros

*Fotos y Video. Belén Altieri - IWoKFilms

Temas Relacionados

infoabe-decomale-eirinviverojardinjardineriaplantasplantas interiorhogarpaisajismobienestardiseñodeco decoracionhoja de suegra

Últimas Noticias

Cómo es la campaña que busca generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares en mujeres

Una iniciativa de la Fundación Cardiológica Argentina recurre al humor para alertar sobre el riesgo cardíaco femenino y promover controles médicos regulares

Cómo es la campaña que

Alergia al plátano: por qué aparece en primavera y qué se puede hacer para prevenirla

Especialistas consultados por Infobae hablaron de esta reacción cada vez más frecuente en las ciudades. Las recomendaciones para evitar los síntomas y molestias respiratorias

Alergia al plátano: por qué

Día Mundial contra el Dolor: 7 estrategias clave para su manejo y una mejor calidad de vida

En exclusiva para Infobae, Ineco brindó recomendaciones para reducir sus efectos y favorecer el bienestar diario de quienes lo padecen

Día Mundial contra el Dolor:

Cuatro ideas para decorar la mesa en el Día de la Madre con creatividad y color

Propuestas que mezclan estilos, colores vibrantes y elementos naturales para lograr espacios llenos de frescura y personalidad

Cuatro ideas para decorar la

Sillas de comedor: claves de diseño, materiales y estilos que serán tendencia en 2026

La temporada se guía por el equilibrio entre estilo y funcionalidad, con opciones duraderas y pensadas para compartir momentos en casa. Cuáles son las ofertas del mercado local

Sillas de comedor: claves de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuentas remuneradas: cuáles son las

Cuentas remuneradas: cuáles son las billeteras que subieron las tasas y pagan hasta 75% anual a sus clientes

Anna Cohen: “Todavía hay mucha volatilidad financiera, no es momento de saber cuál es el dólar de equilibrio”

Ordenaron cubrir un tratamiento de fertilización asistida adicional a los tres previstos por la norma

“La estrategia china de captura de élites y su impacto para la Argentina”: el libro que explica el avance del gigante asiático en el país

Luis Galli, presidente de Newsan: “Al corto plazo lo tenemos que administrar, gerenciar y navegar, tenemos que mirar más allá”

INFOBAE AMÉRICA
El líder militar del golpe

El líder militar del golpe de Estado en Madagascar tomará juramento como presidente interino del país

Witkoff reiteró el compromiso de EEUU con la repatriación de los cuerpos de los rehenes: “Confío en que todos volverán”

El Mercosur y la India acordaron un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias

Orbán aseguró que Budapest “está preparada” para la histórica cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

Bolivia inicia el período de “silencio electoral” y se prepara para el balotaje entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

TELESHOW
Mel Brizuela y Harry Potter,

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”

El error de Luis Ventura en MasterChef que provocó las críticas del jurado: “Escupiste el ñoqui”

Mario Pergolini recordó el día que Lionel Messi le dedicó una lapidaria frase: “Sos horrible”

Dos amigas, un diagnóstico de leucemia y una historia de solidaridad en Buenas noches, familia

La Joaqui se emocionó en MasterChef Celebrity al recordar su infancia en Costa Rica: “Viví ahí hasta los 15 años”