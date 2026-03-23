El baked alaska, conocido como torta helada en Argentina, combina merengue dorado, helado y pionono en un postre impactante para celebraciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baked alaska es mucho más que un postre: es un show en la mesa. Su presencia suele marcar el cierre de las reuniones importantes, esos almuerzos familiares largos o una cena especial donde todos esperan algo distinto. No es casualidad que, en Argentina, la “torta helada” siga reinventándose y ganando adeptos, sobre todo en verano.

Cada familia tiene su versión. Algunos lo conocen como “merengado helado” o “torta Alaska” y lo preparan con pionono comprado, helado artesanal y lo que haya a mano. Otros se animan a hacer pionono casero, sumar frutas o helados de crema con dulce de leche. La clave está en la sorpresa: el contraste entre el helado intacto y el merengue bien dorado.

¿Por qué funciona el baked alaska? El secreto está en la física: el merengue, al tener muchas burbujas de aire y azúcar, es un excelente aislante. Cuando entra al horno, el calor dora rápidamente la superficie pero no llega al interior, así el helado no se derrite.

Receta de baked alaska rápida y fácil

El baked alaska nació en el siglo XIX, probablemente en Estados Unidos, donde los franceses lo llamaban “omelette norvégienne”. Su fama creció por lograr lo imposible: hornear un postre helado sin que se derrita.

En Argentina, se popularizó en confiterías y restaurantes de hotelería clásica, y más tarde llegó a las casas.

El baked alaska es un postre que combina una base de pionono, una capa generosa de helado y un merengue italiano dorado en el horno o con soplete. Todo listo en poco tiempo y sin complicaciones técnicas.

La receta rápida y fácil de baked alaska permite preparar un postre show en tan solo 35 minutos, ideal para reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo estimado para preparar esta receta es de 35 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

Preparación: 20 minutos

Cocción: 3 a 5 minutos (dorado de merengue)

Freezer: 10 minutos (opcional, facilita el armado)

Ingredientes

1 pionono de vainilla (puede ser comprado)

1 l de helado de vainilla, dulce de leche o crema americana

4 claras de huevo

200 g de azúcar

1 pizca de sal

1 cucharadita de jugo de limón

Cómo hacer baked alaska, paso a paso

Forrar una budinera chica o bowl con film. Colocar el pionono en la base, ajustando los bordes. Volcar el helado (apenas ablandado) sobre el pionono, presionando bien para que no queden huecos. Alisar la superficie. Tapar con más pionono si quedara espacio y llevar al freezer por 10 minutos (esto ayuda al desmolde). Desmoldar sobre una fuente apta para horno. Para el merengue: batir las claras con la pizca de sal hasta que estén espumosas. Agregar el azúcar de a poco, seguir batiendo a punto nieve y agregar el jugo de limón al final. Cubrir el postre con el merengue, usando una espátula o cuchara, sellando bien los bordes. Dorar el merengue en horno bien caliente (240 °C) por 3 a 5 minutos, o usar un soplete de cocina. No descuidar el horno: apenas se dora, retirar. Servir de inmediato para lograr el contraste de temperaturas.

Consejo técnico: El merengue debe cubrir totalmente el helado, sin dejar huecos, para que no se derrita.

El secreto del baked alaska radica en el merengue, que actúa como aislante térmico permitiendo hornear el helado sin que se derrita - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente entre 6 y 8 porciones, dependiendo del grosor de las rodajas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción proporciona aproximadamente:za

Calorías: 300

Grasas: 8 g

Carbohidratos: 50 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 día (el merengue tiende a humedecerse). En freezer, sin dorar el merengue, hasta 3 días. No conviene congelar una vez dorado.