El baked alaska es mucho más que un postre: es un show en la mesa. Su presencia suele marcar el cierre de las reuniones importantes, esos almuerzos familiares largos o una cena especial donde todos esperan algo distinto. No es casualidad que, en Argentina, la “torta helada” siga reinventándose y ganando adeptos, sobre todo en verano.
Cada familia tiene su versión. Algunos lo conocen como “merengado helado” o “torta Alaska” y lo preparan con pionono comprado, helado artesanal y lo que haya a mano. Otros se animan a hacer pionono casero, sumar frutas o helados de crema con dulce de leche. La clave está en la sorpresa: el contraste entre el helado intacto y el merengue bien dorado.
¿Por qué funciona el baked alaska? El secreto está en la física: el merengue, al tener muchas burbujas de aire y azúcar, es un excelente aislante. Cuando entra al horno, el calor dora rápidamente la superficie pero no llega al interior, así el helado no se derrite.
Receta de baked alaska rápida y fácil
El baked alaska nació en el siglo XIX, probablemente en Estados Unidos, donde los franceses lo llamaban “omelette norvégienne”. Su fama creció por lograr lo imposible: hornear un postre helado sin que se derrita.
En Argentina, se popularizó en confiterías y restaurantes de hotelería clásica, y más tarde llegó a las casas.
El baked alaska es un postre que combina una base de pionono, una capa generosa de helado y un merengue italiano dorado en el horno o con soplete. Todo listo en poco tiempo y sin complicaciones técnicas.
Tiempo de preparación
El tiempo estimado para preparar esta receta es de 35 minutos, distribuidos de la siguiente manera:
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 3 a 5 minutos (dorado de merengue)
- Freezer: 10 minutos (opcional, facilita el armado)
Ingredientes
- 1 pionono de vainilla (puede ser comprado)
- 1 l de helado de vainilla, dulce de leche o crema americana
- 4 claras de huevo
- 200 g de azúcar
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de jugo de limón
Cómo hacer baked alaska, paso a paso
- Forrar una budinera chica o bowl con film. Colocar el pionono en la base, ajustando los bordes.
- Volcar el helado (apenas ablandado) sobre el pionono, presionando bien para que no queden huecos. Alisar la superficie.
- Tapar con más pionono si quedara espacio y llevar al freezer por 10 minutos (esto ayuda al desmolde).
- Desmoldar sobre una fuente apta para horno.
- Para el merengue: batir las claras con la pizca de sal hasta que estén espumosas. Agregar el azúcar de a poco, seguir batiendo a punto nieve y agregar el jugo de limón al final.
- Cubrir el postre con el merengue, usando una espátula o cuchara, sellando bien los bordes.
- Dorar el merengue en horno bien caliente (240 °C) por 3 a 5 minutos, o usar un soplete de cocina. No descuidar el horno: apenas se dora, retirar.
- Servir de inmediato para lograr el contraste de temperaturas.
Consejo técnico: El merengue debe cubrir totalmente el helado, sin dejar huecos, para que no se derrita.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente entre 6 y 8 porciones, dependiendo del grosor de las rodajas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción proporciona aproximadamente:za
- Calorías: 300
- Grasas: 8 g
- Carbohidratos: 50 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 1 día (el merengue tiende a humedecerse). En freezer, sin dorar el merengue, hasta 3 días. No conviene congelar una vez dorado.