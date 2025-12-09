Receta de torta helada de galletas con chocolate, rápida y fácil

La torta helada de galletas con chocolate es un postre fácil y rápido, ideal para reuniones familiares y cumpleaños - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar una torta helada de galletas con chocolate representa la opción perfecta cuando se busca un postre fresco, fácil y rápido de hacer. Este clásico suele aparecer en encuentros familiares, cumpleaños y festejos casuales, ya que se adapta a todas las edades y públicos. Se trata de un postre que no solo es popular en Argentina, sino que cuenta con diversas variantes en América Latina y Europa, conocido por su practicidad y resultado siempre delicioso.

La receta proviene de los tradicionales postres de “heladera” o “sin horno”, popularizados a lo largo del siglo XX gracias a su practicidad. En la versión argentina, se utilizan principalmente galletitas tipo Chocolinas o Lincoln, aunque cualquier galleta seca puede funcionar bien. Algunas variantes suman dulce de leche, frutas o coco rallado, mientras otras incorporan crema chantilly o frutos secos para sumar textura y sabor. Lo fundamental es que este postre puede adaptarse fácilmente a los ingredientes disponibles en cada hogar.

Receta de torta helada de galletas con chocolate

La preparación de la torta helada de galletas con chocolate consiste en alternar capas de galletitas suavemente humedecidas en leche con una crema de cacao o chocolate. Se arma en un molde desmontable o una fuente rectangular, repitiendo las capas hasta terminar los ingredientes, y luego se lleva a la heladera durante varias horas, tiempo en el cual las galletitas absorben los sabores y la torta se afirma.

El proceso no requiere horno ni técnicas avanzadas, por lo que resulta ideal para principiantes o para cocinar junto a los niños. Elegir el tipo de galleta es clave, ya que debe absorber la humedad sin romperse fácilmente, y la crema puede prepararse con chocolate casero o comprado. Al momento de servir, la presentación puede personalizarse con virutas de chocolate, frutas frescas o el topping preferido.

Tiempo de preparación

El armado de la torta helada de galletas con chocolate demanda aproximadamente 20 minutos, mientras que el tiempo de enfriado es de al menos 3 horas en heladera. El detalle es el siguiente:

Preparación de la crema de chocolate: 10 minutos.

Armado de la torta: 10 minutos.

Refrigeración mínima: 3 horas (puede dejarse toda la noche).

Esta receta de torta helada de galletas con chocolate no requiere horno y se adapta a ingredientes disponibles en cualquier hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 paquetes de galletitas dulces tipo Chocolinas o Lincoln (aproximadamente 400 g)

500 ml de leche (para remojar las galletitas)

200 g de chocolate semiamargo o cobertura de chocolate

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de esencia de vainilla (opcional)

50 g de manteca

Opcional: virutas de chocolate, frutas frescas o coco rallado para decorar

Cómo hacer torta helada de galletas con chocolate, paso a paso

Derretir el chocolate junto con la manteca a baño María o en microondas a baja potencia, removiendo hasta obtener una mezcla suave. Dejar entibiar. Batir la crema de leche con el azúcar hasta que espese, sin llegar a punto chantilly. Incorporar la crema batida al chocolate tibio con movimientos envolventes. Agregar la esencia de vainilla si se utiliza. Verter la leche en un plato hondo y, si se desea, perfumar con esencia de vainilla. Forrar la base de un molde desmontable o una fuente con film para facilitar el desmolde. Remojar rápidamente las galletitas en leche y formar una primera capa en el fondo del molde. Cubrir con una capa de crema de chocolate. Repetir el procedimiento, alternando galletitas y crema de chocolate, hasta terminar los ingredientes, cerrando con una capa de crema. Llevar la torta a la heladera durante un mínimo de 3 horas (más tiempo, mejor) hasta que las galletitas estén bien humedecidas y la torta tenga cuerpo. Desmoldar y decorar con virutas de chocolate, frutas o coco rallado antes de servir, si se desea.

El postre combina capas de galletitas humedecidas en leche con una suave crema de chocolate, logrando una textura irresistible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 10 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción, esta torta helada de galletas con chocolate aporta aproximadamente:

Calorías: 320

Grasas: 18 g

Grasas saturadas: 10 g

Carbohidratos: 35 g

Azúcares: 18 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La torta helada de galletas con chocolate puede conservarse en heladera hasta 5 días, bien tapada para evitar que absorba olores y mantener su frescura. También puede congelarse y luego dejar reposar algunos minutos a temperatura ambiente antes de servir.