Rutina de pierna en solo 30 minutos para ganar masa muscular con ejercicios que puedes realizar en casa

Desarrollar los principales grupos musculares de las extremidades inferiores ayuda a mantener el equilibrio postural, optimizar el gasto calórico y potenciar la capacidad funcional en la vida diaria, según expertos en medicina deportiva

Una mujer realiza un ejercicio
Una mujer realiza un ejercicio de sentadilla búlgara sobre un banco en un gimnasio moderno, demostrando técnicas de entrenamiento funcional para fortalecer piernas y glúteos. El entorno muestra pesas y equipamiento profesional, resaltando la importancia de la actividad física en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar entrenamientos de pierna y fortalecer esta parte del cuerpo es fundamental tanto para la salud general como para el rendimiento físico, de acuerdo con especialistas en actividad física de la Sociedad Española de Medicina del Deporte.

Y es que las piernas contienen los grupos musculares más grandes del cuerpo, como cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y gemelos por lo que trabajar estas zonas contribuye a mejorar la fuerza global, optimizar la movilidad y mantener el equilibrio postural.

Unos músculos inferiores bien desarrollados favorecen la correcta alineación de la columna y la prevención de lesiones en la espalda baja. Además el fortalecimiento de las piernas incrementa el gasto calórico debido al tamaño de los grupos musculares involucrados, lo que facilita la regulación del peso corporal y potencia el metabolismo basal.

Ejercicios como sentadillas y zancadas estimulan la secreción de hormonas anabólicas, como la testosterona y la hormona del crecimiento, fundamentales para el desarrollo muscular en todo el cuerpo.

El entrenamiento de pierna también mejora la capacidad funcional para actividades cotidianas, como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla, y resulta imprescindible en el desempeño de muchas disciplinas deportivas. Mantener la fuerza y la masa muscular en las piernas ayuda a contrarrestar el deterioro físico asociado al envejecimiento, afirma la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Por estos motivos, incluir sesiones de trabajo de piernas en la rutina semanal resulta clave para el bienestar, la autonomía y la salud física integral y aquí te dejamos una rutina que puedes realizar en poco tiempo y desde la comodida de tu hogar.

Las piernas son uno de
Las piernas son uno de los mayores grupos musculares del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina de pierna de 30 minutos para ganar masa muscular en casa

Calentamiento (5 minutos)

  • Sentadillas suaves (1 minuto)
  • Zancadas alternas (1 minuto)
  • Elevaciones de talón (1 minuto)
  • Saltos bajos de tijera (1 minuto)
  • Movilidad articular de cadera y rodillas (1 minuto)

Bloque principal

1. Sentadilla clásica

  • 4 series de 12-15 repeticiones
  • Descanso: 40 segundos entre series

2. Zancada (lunge) alterna

  • 3 series de 12 repeticiones por pierna
  • Descanso: 40 segundos

3. Sentadilla búlgara asistida (apoyando un pie en una silla)

  • 3 series de 10 repeticiones por pierna
  • Descanso: 40 segundos

4. Peso muerto a una pierna (sin peso o con mochila)

  • 3 series de 12 repeticiones por pierna
  • Descanso: 30-40 segundos

5. Elevación de talones (gemelos)

  • 4 series de 20 repeticiones
  • Descanso: 30 segundos

Enfriamiento y estiramientos (4 minutos)

  • Estiramiento de cuádriceps (1 minuto por pierna)
  • Estiramiento de isquiotibiales (1 minuto)
  • Estiramiento de gemelos (1 minuto)
(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

Esta rutina puede realizarse con el propio peso corporal o añadiendo carga extra con mochilas o botellas de agua. Realizarla dos o tres veces por semana favorece el desarrollo de la fuerza y el volumen muscular en las piernas.

