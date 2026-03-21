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Día del Tiramisú: seis recetas fáciles para celebrar el postre italiano más famoso

Distintas preparaciones invitan a renovar la mesa con sabores clásicos y propuestas innovadoras

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El Día del Tiramisú, una
El Día del Tiramisú, una ocasión para rendir homenaje a uno de los postres más representativos de la cocina italiana y sus múltiples variantes (Foto: Captura)

Este sábado 21 de marzo se celebra el Día del Tiramisú, una fecha dedicada a uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía italiana. El tiramisú nació en la región del Véneto y, con el tiempo, se transformó en una receta internacional.

Su popularidad se debe a la combinación de sabores intensos y texturas suaves, lograda con ingredientes simples como café, queso mascarpone y cacao. Hoy existen múltiples versiones, cada una adaptada a distintos gustos y necesidades alimentarias. A continuación, seis recetas para homenajear este clásico en su día.

Tiramisú clásico

La versión tradicional une
La versión tradicional une café espresso, queso mascarpone y cacao, en capas de bizcochos y crema suave (foto: Trovo Academy)

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 400 g de queso mascarpone
  • 200 g de bizcochos de soletilla
  • 200 ml de café espresso frío
  • 2 cucharadas de licor amaretto (opcional)
  • Cacao en polvo

Procedimiento:

  1. Separar yemas y claras. Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla clara.
  2. Añadir el mascarpone y mezclar hasta integrar.
  3. Batir las claras a punto de nieve e incorporar con movimientos suaves a la mezcla anterior.
  4. Mezclar el café con el licor. Mojar brevemente los bizcochos en el café y colocar una capa en una fuente.
  5. Cubrir con la mitad de la crema. Repetir el proceso con otra capa de bizcochos y el resto de la crema.
  6. Refrigerar al menos 4 horas. Espolvorear con cacao antes de servir.

Tiramisú sin huevo

Una alternativa sin huevo que
Una alternativa sin huevo que mantiene la textura cremosa y el sabor característico del postre italiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de queso mascarpone
  • 250 ml de crema de leche
  • 100 g de azúcar
  • 200 g de bizcochos de soletilla
  • 200 ml de café frío
  • Cacao en polvo

Procedimiento:

  1. Batir la crema con el azúcar hasta que esté bien firme.
  2. Añadir el mascarpone y batir hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Mojar los bizcochos en el café y formar una base en una fuente.
  4. Cubrir con la mitad de la crema. Repetir con otra capa de bizcochos y el resto de la crema.
  5. Refrigerar 4 horas. Espolvorear cacao antes de servir.

Tiramisú de frutos rojos

La variante frutal incorpora puré
La variante frutal incorpora puré y trozos de frutos rojos para un resultado fresco y colorido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de queso mascarpone
  • 250 ml de crema de leche
  • 100 g de azúcar
  • 200 g de bizcochos de soletilla
  • 300 g de frutas rojas (frambuesas, fresas, arándanos)
  • 100 ml de jugo de frutas rojas o agua
  • Cacao en polvo (opcional)

Procedimiento:

  1. Triturar las frutas rojas con el jugo y un poco de azúcar.
  2. Batir la crema con el azúcar y mezclar con el mascarpone.
  3. Mojar los bizcochos en el puré de frutas y colocar una capa en una fuente.
  4. Cubrir con la mitad de la crema. Repetir el proceso y finalizar con crema.
  5. Refrigerar 4 horas. Decorar con frutas frescas y, si se desea, cacao.

Tiramisú vegano

Elaborado con tofu y
Elaborado con tofu y leche vegetal, esta opción prescinde de ingredientes de origen animal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de tofu sedoso
  • 100 ml de leche vegetal
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 g de bizcochos veganos
  • 200 ml de café frío
  • Cacao en polvo

Procedimiento:

  1. Triturar el tofu con leche vegetal, azúcar y vainilla hasta obtener una crema suave.
  2. Mojar los bizcochos en café y colocar una capa en una fuente.
  3. Cubrir con la mitad de la crema. Repetir con otra capa de bizcochos y el resto de la crema.
  4. Refrigerar 4 horas. Espolvorear cacao antes de servir.

Tiramisú de té verde (matcha)

El matcha aporta un sabor
El matcha aporta un sabor distinto y un color vibrante a la clásica preparación de capas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de queso mascarpone
  • 250 ml de crema de leche
  • 100 g de azúcar
  • 2 cucharaditas de té matcha en polvo
  • 200 g de bizcochos de soletilla
  • 200 ml de infusión de té matcha

Procedimiento:

  1. Batir la crema con el azúcar hasta que esté firme. Añadir el mascarpone y una cucharadita de matcha, mezclar bien.
  2. Mojar los bizcochos en la infusión de té matcha y colocar una capa en una fuente.
  3. Cubrir con la mitad de la crema. Repetir el proceso.
  4. Refrigerar 4 horas. Espolvorear el resto del matcha antes de servir.

Tiramisú al limón

Una propuesta cítrica y refrescante,
Una propuesta cítrica y refrescante, con jugo y ralladura de limón en la crema y los bizcochos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 400 g de queso mascarpone
  • 250 ml de crema de leche
  • 100 g de azúcar
  • Ralladura de 1 limón
  • 150 ml de jugo de limón
  • 2 cucharadas de licor Limoncello (opcional)
  • 200 g de bizcochos de soletilla

Procedimiento:

  1. Mezclar el jugo de limón con el Limoncello.
  2. Batir la crema con el azúcar. Añadir el mascarpone y la ralladura de limón, mezclar.
  3. Mojar los bizcochos en el jugo y formar una capa en una fuente.
  4. Cubrir con la mitad de la crema. Repetir el proceso.
  5. Refrigerar 4 horas. Decorar con ralladura de limón.

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