Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: tres muertos

El Comando Sur de EEUU sostuvo que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico”

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó el martes por la noche que efectuó un ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental que transportaba droga. La operación militar resultó en la muerte de tres narcotraficantes.

A través de un comunicado en X, el comando castrense señaló que, bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear” (Lanza del Sur) realizó un “ataque cinético letal” contra una embarcación operada por "organizaciones terroristas designadas“.

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Durante la operación, dos sujetos, denominados “narcoterroristas” por el SOUTHCOM, fueron abatidos y no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses. El Comando Sur indicó que la narco lancha navegaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico.

La embarcación fue localizada a partir de información de inteligencia y entregada al cuerpo militar que es responsable de proporcionar planificación de contingencia, operaciones y cooperación en materia de seguridad en su Área de Responsabilidad asignada, que incluye al Caribe, América Central y Sudamérica.

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Washington sostiene que la iniciativa busca aumentar la presión sobre redes de narcotráfico vinculadas, según sus denuncias, con el régimen venezolano y oficialmente designadas como “organizaciones terroristas”.

El mensaje del Comando Sur de EEUU vía X (@SOUTHCOM)

La administración del presidente estadounidense Donald Trump sostiene que tiene derecho a frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Por este motivo, desde agosto de 2025 desplegó operativos militares en la zona del Caribe, que posteriormente se extendieron al Pacífico, con un saldo de un centenar de narcoterroristas eliminados.

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EEUU prueba nuevos sistemas militares autónomos en medio de tensiones con Cuba

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realiza esta semana en Cayo Hueso, un islote al sur de Florida a unos 150 kilómetros de Cuba, pruebas de sistemas no tripulados que emplean inteligencia artificial (IA), en un contexto de tensiones con las autoridades del régimen de la isla.

Según comunicó el Comando Sur en X, estas pruebas forman parte de los preparativos para el nuevo Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur (SAWC, por sus siglas en inglés), anunciado la semana pasada.

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Expertos destacan que la recopilación de información en tiempo real otorga ventaja a Estados Unidos en la identificación de actividades ilícitas cerca de Cuba (X: @NAVSOUS4THFLT)

El Ejército estadounidense ordenó el 21 de abril la creación de esta fuerza autónoma basada en IA, que apoyará las operaciones del SOUTHCOM en América Central, Sudamérica y el Caribe, con el objetivo de desarticular redes narcoterroristas y cumplir otras misiones.

El ejercicio militar denominado FLEX 2026, a cargo de la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos en Cayo Hueso, funciona como banco de pruebas para la integración de inteligencia artificial, sistemas no tripulados y fuerzas tradicionales en operaciones marítimas, informó SOUTHCOM.

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Las maniobras, enfocadas en contrarrestar amenazas regionales, se enmarcan en una estrategia para desplegar plataformas autónomas y semiautónomas en escenarios reales.

Estos ejercicios tienen lugar en un entorno de creciente tensión ante la posibilidad de una intervención del Gobierno del presidente Donald Trump en Cuba, tras las recientes incursiones en Venezuela e Irán, y en medio de la presión económica y petrolera de Washington sobre La Habana.

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Estados Unidos reforzó las sanciones contra la isla caribeña y restringió el acceso de petróleo, ejerciendo presión sobre las autoridades del régimen cubano atosigado por la falta de respuesta a la crisis humanitaria interna en Cuba.

(Con información de EFE)

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