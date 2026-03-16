Receta de bresaola, rápida y fácil

La bresaola, reconocida por su sabor intenso y textura delicada, suma elegancia y originalidad a cualquier picada o reunión social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bresaola es sinónimo de aperitivo elegante y sabor intenso, siempre lista para encabezar una picada que invita a compartir. Este embutido de color rojo oscuro se destaca entre quienes priorizan calidad y refinamiento. Su textura delicada y su perfume a especias suaves la vuelven irresistible, incluso para quienes buscan alternativas más livianas a los fiambres clásicos.

En reuniones sociales, la bresaola suele ser protagonista por su perfil magro y su versatilidad en distintas combinaciones. A diferencia de otros fiambres más grasos, ofrece una experiencia de sabor más sutil, ideal para quienes prefieren opciones ligeras.

En Argentina, aparece en bandejas de fiambres, bruschettas, ensaladas o simplemente con un toque de aceite de oliva y limón. Los bares y restaurantes la incluyen en tablas junto a quesos, frutos secos y panes artesanales. Su presencia se volvió frecuente en celebraciones y encuentros informales, donde la preferencia por sabores importados convive con la tradición local.

Aunque es de origen italiano (más exactamente de la región de Valtellina), se consigue en fiambrerías de todo el país y también se puede preparar una versión casera rápida y sencilla, ideal para quienes quieren experimentar con carne magra y especias. Las recetas adaptadas a la cocina argentina permitieron que la bresaola gane espacio entre los aficionados a los fiambres hechos en casa.

Receta de bresaola casera rápida

La bresaola es un fiambre de carne vacuna magra, curada en sal y especias, que se deja secar al aire hasta lograr una textura firme, ideal para cortar en fetas finas. Si bien la versión tradicional requiere varias semanas de maduración, aquí va un método exprés pensado para la cocina hogareña argentina.

La bresaola puede servirse en bruschettas, ensaladas o tablas de fiambres, acompañada por quesos, frutos secos y panes artesanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 24 horas (incluye marinado y secado breve)

Activo: 30 minutos

Ingredientes

500 gr de lomo o cuadril de novillo, bien limpio y sin grasa

6 cucharadas de sal gruesa

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de pimienta negra en grano

1 cucharadita de granos de coriandro

1 ramita de romero fresco

2 hojas de laurel

1 diente de ajo, pelado

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Jugo de 1 limón

Cómo hacer bresaola rápida, paso a paso

Limpiar la carne quitando toda la grasa y membranas. Secar bien con papel de cocina. Mezclar en un bol la sal gruesa, el azúcar, la pimienta, el coriandro, el romero, el laurel, el ajo machacado y el pimentón. Masajear la carne con la mezcla de sal y especias, cubriéndola bien por todos lados. Colocar la carne en una fuente de vidrio o plástico, tapar con film y llevar a la heladera durante 12 horas. Dar vuelta la pieza a mitad del tiempo para que cure parejo. Retirar la carne, enjuagar bajo agua fría para sacar la sal, secar muy bien y pincelar con aceite de oliva. Envolver la carne en papel manteca y dejar en la heladera otras 12 horas, sin tapar, para que pierda humedad. Cortar en fetas muy finas, disponer en un plato y rociar con aceite de oliva y jugo de limón a gusto. Servir con pan casero o grisines.

Consejo clave: Usar siempre carne bien magra y fresca; la heladera debe estar limpia y bien fría para evitar contaminación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 porciones de picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 2 gr

Carbohidratos: 1 gr

Proteínas: 17 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 5 días. No se recomienda freezar, ya que la textura se altera.